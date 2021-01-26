糖尿年輕化　醫管局指近六成新症僅40至64歲　年輕患者難控制病情

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-26 18:51

本港糖尿病愈趨普及，病人數量亦與日俱增。醫院管理局發表首份《糖尿病治療綜觀2019/20》，指出2019至20年於醫管局接受門診服務的糖尿病患者逾49萬，8年間的人數淨增幅達47%。而病人亦有年輕化現象，該年度4.1萬名新症中，當中近57%為介乎40至64歲。 另外，報告又指18至39歲的年輕患者血糖平均值控制較差，有16.2%患者血糖平均值高達9%或以上，超出標準2個百分點。醫生指，血糖平均值每高1百分點，併發症風險會增加20%至30%，估計年輕患者控制較差的原因為工作較忙等。

醫院管理局發表首份《糖尿病治療綜觀2019/20》，指出2019至20年於醫管局接受門診服務的糖尿病患者逾49萬，8年間的人數淨增幅達47%。（黃金棋攝）

醫管局報告顯示，2019至20年度約三分二糖尿病患者在醫管局普通科門診就診；三分一在專科門診就診。醫管局糖尿病服務中央委員會聯席主席周偉強指，糖尿病人中大量為年長患者，逾半為65歲以上人士；2019/20年的新症中，則近60%為中年患者、介乎40至64歲。他估計，至2024年，在醫管局接受治療的糖尿病患者將增至62.7萬人。

周偉強又指，本港糖尿病人趨年輕化，數年前臨床上已觀察該現象，新增患者中年及長者皆有，惟中年人「百分比明顯再高啲。」他又指，醫管局過去致力改善需求管理，包括擴闊藥物名冊、公私營協作計劃等，希望可協助糖尿病患者。他亦強調，「各方面都做好多功夫，但糖尿病人愈嚟愈多，將來對醫管局服務有一定挑戰」。

蔡祥熙指出，有病人原本「食得多、飲食控制差」，而疫情限制病人無法經常出外用膳，「不知不覺間，無用藥血糖平均值都好轉咗幾個百分點」。（黃金棋攝）

糖尿病併發症患病率方面，醫管局糖尿病服務中央委員會主席梁彥欣稱，逾37.7%糖尿病患者同時還有糖尿腎病，相等於17.6萬人；而14.9%普通科門診糖尿病患者及31.4%專科門診糖尿病患者同時患有三期或更晚期的慢性腎病。

梁又指，本港較年輕患者的風險因素控制較差，以血糖平均值為例，控制血糖平均值低於7%標準的患者比例，由2011年至12年的41.3%，增加至2019年至20年的52.4%；然而18至39歲年輕患者中，有16.2%血糖平均值高達9%或以上，她直言：「併發症風險相對增加好多。」

梁彥欣認為由於年輕一群患者上班時間長，「見醫生、營養師嘅時間比較難安排。」而健康飲食及運動方面亦難以達到；加上18至39歲患者中一型糖尿病比例較高，需每日注射胰島素，「控制都難啲」。她表示，對於年輕患者首要工作是「自我管理」，「好多時年輕患者嘅感覺唔係好關注自己健康，可能諗住併發症未必咁早出現」，故希望病人放重點於病患上。而整體病人治療方面，梁彥欣強調會「個人化」處理。

至於新型冠狀病毒肺炎疫情下對糖尿病人的影響方面，醫管局糖尿病服務中央委員會質素保證小組委員會主席蔡祥熙認為，病人情況出現「兩極化」。他解釋有病人原本「食得多、飲食控制差」，而疫情限制病人無法經常出外用膳，「不知不覺間，無用藥血糖平均值都好轉咗幾個百分點。」然而亦有病人因無法出外運動，令病情惡化。