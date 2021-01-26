強制檢測大廈｜紅磡長樂大廈上榜　長生店憂封區職員趕回取走棺木

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-26 23:03

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府今日（26日）公布擴大「指定區域」的強制檢測工作，包括新增紅磡區，而必嘉街長樂大廈今日就因位於指定區域而須納入強制檢測。 長樂大廈地舖有多間「長生店」，強制檢測同樣包括長生店職員。有職員表示，願意配合強制檢測，惟極擔心政府「突擊封區」，並於今晚連忙將火化文件及棺木搬離，以免影響客戶做白事。

無咗文件做唔到嘢，封咗點出殯？ 長樂大廈長生店職員黃小姐

政府今日新增紅磡指定區域

政府今日公布，新增紅磡指定區域，範圍涉及東北至差館里、東南至船澳街及寶來街，西南至溫思勞街及紅磡南道、西北至漆咸道北。區內大廈出現一宗或以上確診個案，或污水檢測結果呈陽性，居民均須接受強檢。在新規例下，紅磡必嘉街長樂大廈須納入強制檢測名單。

長樂大廈的地舖不少為長生店，黃小姐為其中一間長生店的職員，一聽到長樂大廈納入強制檢測即十分慌忙，「強制檢測唔緊要，最驚突然封咗唔畀入。」她指，同行大部份趕回店內急忙準備明日（27日）事宜，並稱「無咗文件做唔到嘢，封咗點出殯？」因此以防萬一已取走明日火化的文件及棺木，擔心政府突然封鎖該區。

她又坦言不少員工本已「放工返屋企食緊飯」，亦要立即回店內幫忙收拾，「唔係錢嘅問題，有無諗過啲先人呀？」

居民憂封局致手停口停

另外，不少長樂大廈居民亦擔憂須封區，直言資訊混亂。許先生及許太稱會配合強制檢測，二人對是否封區「無得擔心咁多」，許太又批評封區沒有作用，「與其封區，不如封城算啦！」她又斥政府在一年前爆發疫情時已應封關，「唔係等到第四波先話封區，係攞緊市民條命嚟玩。」她稱明白政府「突襲式封區」用意，惟認為此舉令封鎖區內市民無法有所準備，認為政府應提早通知居民，「屋企無糧食咁點算？」

許先生及許太指會配合強制檢測。二人均坦言對封區「無得擔心咁多」。（黃金棋攝）

另一居民胡先生則不擔心大廈內有傳播風險，認為港人工作「流動性太大，避無可避」。他又指，上兩周因須入院檢查，故已進行檢測，要再進制檢測「一定有麻煩」。由於胡先生於地盤工作，他坦言擔心遭封區，「手停口停，番唔到已經即刻有人頂你個位嚟做。」他又直言「突擊式封區」擾民，雖可避免當區市民離開，但令市民無法作準備，無所適從。

胡先生又對記者指，該區雖有劏房，但數目對比其他地區則不算多，加上大部份大廈有業主立案法團，衞生情況亦較理想。

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