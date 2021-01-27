新冠肺炎．最新｜增60宗確診　紅磡永明粥店爆疫　增10幢疫廈強檢

撰文： 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 鄧穎琳 陳淑霞 曾凱欣 朱海棋 曹家駿 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-27 17:21

新冠肺炎第四波反彈，累計患者增至10,283宗，今日新增60宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，57宗本地個案中，有21宗無源頭。多個舊區爆疫，政府昨公布增加油麻地／旺角和紅磡兩個指定區域，並擴大佐敦指定區域至「八文樓」一帶，深水埗指定區域再增約20幢樓宇要強制檢測。相關指定地區中，發現11宗確診。 政府昨展開「突襲」式小型封區，將碧街15-27號和東安街3號列為「受限區域」，派出警方圍封並安排居民檢測。政府清晨發聲明，宣布行動在今日上午約六時結束。行動中約330名居民接受檢測，其中發現一個確診個案。 另外，位於紅磡的永明粥店，目前累計有6宗確診及1個初步陽性個案，其中4人為家庭成員，全部在粥店工作，可能涉群組傳播。衞生防護中心呼籲市民，如曾光顧應盡快檢測。

【16:56】碧街昨日突擊封區強制檢測，只找出一宗個案。對於封區行動成效，張竹君表示，即使只找出一名確診者，已避免該患者傳播病毒，並可找出密切接觸者隔離。患者居住的是劏房，附近住戶亦需檢疫。

她續指，油尖旺區共有12宗個案，其中新劃設的油麻地旺角指定區佔5宗、佐敦指定區有5宗；深水埗指定區沒有個案，但該區有2宗確診；九龍城區則有7宗，其中紅磡指定區佔1宗。

至於青衣9號碼頭地盤有3宗初步陽性個案，相關地盤會停工14天及全體做測試。另外紅磡海灣軒有幾名保安確診，已送約70至80人檢疫，其中5至6人於檢疫中心確診。

【16:44】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報65宗個案，有61名病人康復出院，另有3名醫人離世。目前尚有856名確診病人留醫，當中有32人情況危殆，31人情況嚴重，其餘793名病人情況穩定。負壓病床數目是1,220張，使用率70%；負壓病房數目是672間，使用率77%。

劉續指，昨日開展位於亞博社區治療設施的中醫治療服務，截至今日中午12時，有14人接受服務。早前有多名醫護感染的伊利沙伯醫院，經醫院感染控制組及衞生防護中心商討，今日稍後會重開一間早前關閉的內科病房。

【16:31】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增60宗確診，患者年齡由14日至88歲，涉30男30女，累計個案增至10,283宗。新確診個案中，有3宗輸入個案，57宗為本地感染個案，無源頭個案佔21宗，36宗則屬有關連。其中北角東發大廈C座，有8個單位累計13人染疫，港府專家顧問袁國勇正於大廈視察。

多幢樓宇因出現2單位或以上有人確診，包括屯門蝴蝶邨蝶意樓、土瓜灣馬坑涌道8-10號祥雲大廈、何文田邨綺文樓、梨木樹邨桃樹樓、嘉湖山莊麗湖居九座及東熹苑華熹閣，待確認資料後會納入強制檢測樓宇名單。

指定強檢區域內，亦新增4幢樓宇居民要強制檢測，包括佐敦指定區的文英街文景樓、油麻地及旺角指定區的上海大廈、上海街434號，與油麻地東安街16號順安大廈。

張竹君指，位於紅磡永明粥店，有較多樓面、廚師個案，部分人送往檢疫後才確診，目前累計有6宗確診及1個初步陽性，其中4人為家庭成員，全部在粥店工作，可能涉群組傳播。她呼籲市民如曾光顧應盡快檢測。粥店出現首宗個案後已關門，並要求員工檢測，有10多名職員送往隔離檢疫。至於柴灣峰華邨曉峰樓完成檢疫前，居民需再接受強檢。

聯合醫院確診男患者、廣華醫院初步確診女病人離世 累計174人亡

【15:35】基督教聯合醫院一名67歲確診感染新冠肺炎男病人（個案編號：7123）於今日離世。病人本身有長期病患，於2020年12月7日晚上因發燒及上腹痛，入院接受治療，並確診感染2019冠狀病毒病。其後病人情況持續惡化，延至今日早上八時二十六分離世。

另外，一名有長期病患的56歲女病人昨日（1月26日）上午因氣促，由救護車送入廣華醫院急症室。病人在送院途中心跳停頓，抵達醫院後醫護人員立即為其進行心肺復甦法及插喉治療，病人其後恢復心跳，並入住隔離病房接受治療。病人昨日下午初步確診，其情況持續惡化，延至下午四時二十二分離世。連同上述2個個案，本港累計174名患者死亡。

【14:19】據了解，明報一名女清潔工確診新冠肺炎。消息指該名清潔工於1月17日發病，她對上一次上班是1月24日夜更，曾負責清潔兩個樓層，行政部門將盡快安排消毒清潔。明報現時要求所有於1月17日或之後曾回公司的員工接受病毒檢測。

新冠疫苗｜內地科興疫苗遲來港 議員促搵國藥 陳肇始：非常關心

【14:00】新冠肺炎疫苗預計下月（2月）到港，本港訂購的內地科興疫苗遲遲未出第三期臨床報告，又未有確實到港日，有立法會議員要求政府購買另一隻內地生產的國藥疫苗。食物及衞生局局長陳肇始出席立法會時重申，特首林鄭月娥已表示向中央提出請求，她自己都非常關心及留意有關情況。

【13:15】消息指本港今日新增超過60宗確診個案。

封區檢測｜何栢良：油尖旺爆疫因追蹤慢 污水化驗滯後

【12:22】港府昨晚（26日）圍封油麻地碧街和東安街，要求「受限區域」內的住戶接受強制檢測。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（27日）形容，昨日封檢在12小時內完成是比以往快，形容是值得肯定，惟他直言，本月疫情反彈是源於將軍澳藍田隧道及中九龍幹線中段隧道兩項工程地盤爆發，而地盤確診個案追蹤工作慢，致油尖旺一帶「火燒連環船」屢現確診，他批評港府不可轉移視線及責任，若認為「三無大廈」屬高危，應在出現確診者後便盡快（如24小時內）完成檢測預防，而非爆發兩至三周後才視乎污水檢測結果決定是否圍封或安排強檢。

殯儀業憂封區影響先人出殯 區議員批「突擊式」字眼引起居民恐慌

【10:30】政府昨日突然封區，有區議員批「突擊式」字眼引起居民恐慌，殯儀業憂封區影響先人出殯。九龍城區議員（紅磡灣）任國棟在港台節目表示，行政長官林鄭月娥昨在出席行會前，形容會以「突擊式」行動設立「受限區域」，認為有關字眼帶來恐慌，直言「當對方是敵人，才會用突擊」。

另外，紅磡指定區內有不少與殯儀業相關店舖。殯儀業商會會長郭凱邦在商台節目表示，傳統中國人心態都希望在農曆年前辦妥儀式，過年前是比較忙錄的時刻，而圍封消息傳出後，已引起業界廣泛討論，昨日不少業界已計劃將部份物品搬走。他直言，封檢將影響整個殯儀程序，令先人無法出殯及火化，政府須承擔責任。

油麻地封區｜區議員批現場消息不清 突襲「玩殘」街坊、工作人員

【10:00】油尖旺區議員李偉峰於電台節目批評，圍封後工作人員安排三幢大廈住戶同時落樓檢測，即使剛完成強檢的順豐大廈住戶亦不例外，安排混亂，不少市民反映擔心過多人聚集會有傳播風險。另一區議員余德寶亦批評昨日是「玩殘」街坊及工作人員，促政府日後預告圍封時限及檢測安排，讓市民有心理準備。

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果欄商會張志祥：正聯絡政府安排果欄從業員自願檢測 盼免封檢

【09:40】九龍果菜同業商會理事長張志祥今日在商台節目中指出，考慮到全港18區的人都有機會到果欄，流行性大，而政府圍封地方是希望進行檢測，正聯絡政府，表達從業員願意自願檢測，希望不用圍封果欄，他形容對方消息正面，目標是今天內安排60至80%從業員檢測。據他所知，直至昨日（26日）仍無任何果欄從業員屬確診者。

封區檢測│突封碧街東安街 曾祈殷指政府取教訓 免居民提早離開

【09:05】政府昨晚（26日）「突擊式」將油麻地碧街9至27號和東安街3號列作「受限區域」，區內受檢人士須午夜前強制檢測，今早近6時解封，發現一宗確診個案。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在港台節目《千禧年代》表示，封區考慮視乎確診數字是否短期內急增及區內管理和喉管質素等隱憂，相信今次封區是汲取佐敦「受限區域」的教訓。

碧街東安街突襲封今解封 居民有讚有彈 商户斥嘆慢板：已過水尾

【08:30】封區行動逾10小時。有居民不滿安排，認為做法擾民，另有商户指，附近疫廈接連爆發多時，惟政府未有果斷追蹤跟進，行動已慢半拍，質疑封區成效，又認為做法儼如「大石壓死蟹」。有居民曾擔心阻礙上班，又指所住樓宇衛生惡劣，梯間滿佈垃圾，亦有人隨意便溺，封區檢測可予安心。





【06:45】72歲的獨居長者黎先生居於碧街15-27號，清晨坐於梯間多時等待解封，他指自己有長期病患，醫生叮囑多做運動，平日清晨4時許均會外出晨運及飲早茶，惟現時已延誤。黎先生不滿港府突襲圍封，指相當擾民又質疑其抗疫成效，「好唔滿意，搞場大龍鳳」，他又指自己不稀罕領取政府派發的物資。碧街9至13號及東安街3號順豐大廈，亦陸續有市民接受登記後外出。

72歲的獨居長者黎生居於碧街15-27號，他今早清晨坐於梯間多時等待解封。(鄭子峰攝)

【06:15】陸續有市民登記後離開大廈，附近果欄一帶則燈火通明，如常裝卸貨物。洗街車工人則開始清洗街道。

【05:55】現場消息指，工作人員移走圍欄，洗街車進場，三幢大廈外仍有身穿保護衣人員守候。有拐杖市民坐於碧街15-27號梯間多時，等待解封時刻，出示手帶、身份證及電話短訊後可離開大廈。

政府聲明指，行動中約330名居民接受檢測，其中發現一個確診個案，有關確診人士和其密切接觸者已經被分別送往醫院及檢疫中心跟進。是次行動民政事務總署及其下的牌照事務處、警務處，油尖旺民政事務處和深水埗民政事務處動員共約380名人員。

此外，政府亦進行了共306戶家訪，其中有約93戶在過程中沒有任何人應門。在這些住戶中，有部分座落於「受限區域」並無撤離的大廈，以及包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府指並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進和追查區內沒有回應的單位。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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▼四個指定強檢區域▼

▼1.27碧街和東安街封區．疑患者送院▼

1月27日凌晨近5時，碧街封區仍未解封，一名居民坐在一幢疑被封的樓梯上。（鄭子峰攝）

新冠肺炎｜油麻地封鎖區內有居民疑初步確診 由救護車送院

【04:40】政府昨晚7時起封鎖碧街9-27號和東安街3號，居民須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。至凌晨3時半左右，一輛消防處救護車駛至碧街停下，救護員穿上全套防護衣物，接載一名居於碧街與廣東道交界一幢大廈的女子離開。

據了解，消防處接獲衞生防護中心通知，遂派出救護員前往碧街上址，將一名女患者送往機場亞洲博覽館臨時醫院就醫。現場消息稱，該名女住客疑初步確診。至於上址封鎖區，至凌晨4時仍未解封。

▼1.26碧街和東安街封區．完成檢測▼

確診大廈｜住所全覽 北角中產樓盤港運城失守 有患者住錦綉花園

【02:25】新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生署周二（26日）公布新增64宗確診個案，衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料。油尖旺及深水埗仍是最多「疫廈」區域，工商大廈、白田邨13座、南昌中心、鴨寮街241號，單日各增加3宗個案，相信各是四個家庭，其中三戶是首有患者。

東區新增6名患者屬偏多，除了已列入強制檢測的太古城寧安閣及北角東發大廈C座有新個案外，北角港運城三座、愛蝶灣8座及耀東邨耀華樓都有居民染疫；疫情繼殺入長洲後，坪洲也失守，患者居於金坪邨金坪樓。天水圍有三個公營房屋錄得新增個案，而同屬元朗區的錦綉花園C段四街，一名52歲男居民中招，患者與本地個案有流行病學關連。

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確診食肆｜增10間 紅磡永明粥店5患者到訪 長沙灣程班長上榜

【02:00】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周二（26日）公布新增64宗確診個案，根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增10間食肆上榜，其中有一名源頭不明的男患者曾到訪3間餐廳，包括灣仔太原街譚仔雲南米線、沙田坤記腸粉、大埔八號餐廳。

此外，單日內有2間大家樂上榜，若連同周一的資料，即2日內合共有4間大家樂上榜。

而值得注意的是，九龍城聯成大廈地下永明粥店共有5名患者到訪，其中3人居於石硤尾白田邨13座，估計同為一家人。長沙灣程班長也上榜，曾到訪患者居美孚新邨4期。

▼1.26碧街和東安街封區．排隊檢測▼

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昨日總覽：新冠肺炎．1.26｜增64人確診 政府「突襲」封鎖碧街大廈強檢

政府圍封碧街東安街 居民檢測完可獲長城牌午餐肉、百歲山礦泉水

碧街9至27號、東安街3號晚上7時起封區檢測 政府料明早6時前完成

指定區域擴大納入紅磡、旺角、果欄 大廈現一宗確診須強制檢測

林鄭預告再封區：下次突襲式！圍封範圍或「打散來做」

強制檢測大廈｜39幢廈納強制檢測 深水埗佔逾半 31廈污水呈陽性

【00:15】府將公布強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處39個指明地方的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。任何在1月13日至1月26日期間曾身處任何所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於29日或之前接受檢測。受檢人士若在24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼點擊睇強制檢測大廈名單▼

▼1.26碧街和東安街封區．排隊檢測▼

碧街東安街檢測料早上6時有結果 承辦商︰做開救火隊，預咗咁急

【00:10】負責碧街和東安街的檢測承辦商「相達生物科技」創辦人招彥燾在接近午夜12時接受《香港01》電話訪問，稱至今已為數百名居民採樣，大致完成採樣工作，現時僅為部分較夜歸家的人採樣，將會留待凌晨12時30分左右收隊，把樣本送到化驗室，通宵化驗，料早上6時前可以完成。

招彥燾指，有兩名居民行動不便，職員上門為他們採樣。而今次是「雙軌檢測」，會同時做抗原和核酸檢測，抗原測試陽性者會再做多兩次覆檢，最快60分鐘有結果，惟暫未能透露有無人已呈陽性。

他又稱，政府於昨午12時通知該公司計劃封鎖碧街作強制檢測，「我哋做開救火隊，都預咗係咁急」，希望今次這種「快閃式」做法能盡量不勞民傷財。該公司今次派出30人參與行動，包括8名護士負責採樣。

【00:05】政府公布考慮到最新的公共衞生風險評估，政府會維持現行適用於餐飲業務處所及表列處所的規定及限制，以及有關羣組聚集及佩戴口罩的要求，為期七天，會繼續密切留意疫情發展，不時檢討及調節已實施的相關措施，並適時公布最新的社交距離措施。

食物及衞生局發言人表示，本港疫情持續嚴峻，源頭不明本地個案的最新七天平均數接近29宗，部分社區於短時間內出現多宗確診個案，顯示社區隱形傳播鏈依然活躍。

▼1.26碧街和東安街封區．準備檢測工作▼

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新冠疫苗｜BioNTech由德國廠房製 48小時可抵港 港設中央儲存倉

新冠疫苗｜陳肇始：首批100萬劑BioNTech疫苗 料2月下旬抵港

新冠疫苗｜孔繁毅：接種後4星期最關鍵 強調疫苗安全是最重要

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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▼1.26 果欄納入油麻地旺角指定區域▼

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▼1.26 佐敦「八文樓」傳爆疫▼

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強制檢測大廈｜油麻地展望大廈複雜有教會及中介公司 居民趕檢測

強制檢測大廈｜紅磡長樂大廈上榜 長生店憂封區職員趕回取走棺木

新冠肺炎｜鴨寮街後巷現垃圾山 地下佈積水 長者製防疫頭盔自保

政府預告突襲式封區 黃金商場貼應變通告 籲商戶勿留宿帶走財物

▼西營盤機舖變蘭花特賣場▼

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新冠肺炎｜西營盤機舖轉型蘭花特賣場 店員憂蘭花售罄後再度失業

政府1月28日恢復部份公共服務 列明入政府建築須用「安心出行」

新冠肺炎｜伊院今設採樣站排長龍 醫護：院內更多人感染唔出奇

中環郵政總局派遞局郵差確診 上周到怡和大廈太子大廈派信

▼1.26 深水埗疫情加劇▼

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