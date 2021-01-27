新冠肺炎．最新｜碧街東安街解封　1人確診　市民陸續登記後外出

撰文： 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 鄧穎琳 陳淑霞 曾凱欣 朱海棋 曹家駿 最後更新日期： 2021-01-27 08:18

新冠肺炎第四波反彈，累計患者增至10,233宗，昨半日錄得50多宗初步確診。多個舊區爆疫，政府昨公布增加油麻地／旺角和紅磡兩個指定區域，並擴大佐敦指定區域至「八文樓」一帶，深水埗指定區域再增約20幢樓宇要強制檢測。 政府昨展開「突襲」式小型封區，將碧街15-27號和東安街3號列為「受限區域」，派出警方圍封並安排居民檢測。政府清晨發聲明，宣布行動在今日上午約六時結束。行動中約330名居民接受檢測，其中發現一個確診個案。

【6:45】72歲的獨居長者黎先生居於碧街15-27號，清晨坐於梯間多時等待解封，他指自己有長期病患，醫生叮囑多做運動，平日清晨4時許均會外出晨運及飲早茶，惟現時已延誤。黎先生不滿港府突襲圍封，指相當擾民又質疑其抗疫成效，「好唔滿意，搞場大龍鳳」，他又指自己不稀罕領取政府派發的物資。碧街9至13號及東安街3號順豐大廈，亦陸續有市民接受登記後外出。

72歲的獨居長者黎生居於碧街15-27號，他今早清晨坐於梯間多時等待解封。(鄭子峰攝)

【6:15】陸續有市民登記後離開大廈，附近果欄一帶則燈火通明，如常裝卸貨物。洗街車工人則開始清洗街道。

【5:55】現場消息指，工作人員移走圍欄，洗街車進場，三幢大廈外仍有身穿保護衣人員守候。有拐杖市民坐於碧街15-27號梯間多時，等待解封時刻，出示手帶、身份證及電話短訊後可離開大廈。

政府聲明指，行動中約330名居民接受檢測，其中發現一個確診個案，有關確診人士和其密切接觸者已經被分別送往醫院及檢疫中心跟進。是次行動民政事務總署及其下的牌照事務處、警務處，油尖旺民政事務處和深水埗民政事務處動員共約380名人員。

此外，政府亦進行了共306戶家訪，其中有約93戶在過程中沒有任何人應門。在這些住戶中，有部分座落於「受限區域」並無撤離的大廈，以及包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府指並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進和追查區內沒有回應的單位。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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▼四個指定強檢區域▼

▼1.27碧街和東安街封區．疑患者送院▼

1月27日凌晨近5時，碧街封區仍未解封，一名居民坐在一幢疑被封的樓梯上。（鄭子峰攝）

新冠肺炎｜油麻地封鎖區內有居民疑初步確診 由救護車送院

【04:40】政府昨晚7時起封鎖碧街9-27號和東安街3號，居民須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。至凌晨3時半左右，一輛消防處救護車駛至碧街停下，救護員穿上全套防護衣物，接載一名居於碧街與廣東道交界一幢大廈的女子離開。

據了解，消防處接獲衞生防護中心通知，遂派出救護員前往碧街上址，將一名女患者送往機場亞洲博覽館臨時醫院就醫。現場消息稱，該名女住客疑初步確診。至於上址封鎖區，至凌晨4時仍未解封。

▼1.26碧街和東安街封區．完成檢測▼

確診大廈｜住所全覽 北角中產樓盤港運城失守 有患者住錦綉花園

【02:25】新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生署周二（26日）公布新增64宗確診個案，衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料。油尖旺及深水埗仍是最多「疫廈」區域，工商大廈、白田邨13座、南昌中心、鴨寮街241號，單日各增加3宗個案，相信各是四個家庭，其中三戶是首有患者。

東區新增6名患者屬偏多，除了已列入強制檢測的太古城寧安閣及北角東發大廈C座有新個案外，北角港運城三座、愛蝶灣8座及耀東邨耀華樓都有居民染疫；疫情繼殺入長洲後，坪洲也失守，患者居於金坪邨金坪樓。天水圍有三個公營房屋錄得新增個案，而同屬元朗區的錦綉花園C段四街，一名52歲男居民中招，患者與本地個案有流行病學關連。

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確診食肆｜增10間 紅磡永明粥店5患者到訪 長沙灣程班長上榜

【02:00】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周二（26日）公布新增64宗確診個案，根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增10間食肆上榜，其中有一名源頭不明的男患者曾到訪3間餐廳，包括灣仔太原街譚仔雲南米線、沙田坤記腸粉、大埔八號餐廳。

此外，單日內有2間大家樂上榜，若連同周一的資料，即2日內合共有4間大家樂上榜。

而值得注意的是，九龍城聯成大廈地下永明粥店共有5名患者到訪，其中3人居於石硤尾白田邨13座，估計同為一家人。長沙灣程班長也上榜，曾到訪患者居美孚新邨4期。

▼1.26碧街和東安街封區．排隊檢測▼

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昨日總覽：新冠肺炎．1.26｜增64人確診 政府「突襲」封鎖碧街大廈強檢

政府圍封碧街東安街 居民檢測完可獲長城牌午餐肉、百歲山礦泉水

碧街9至27號、東安街3號晚上7時起封區檢測 政府料明早6時前完成

指定區域擴大納入紅磡、旺角、果欄 大廈現一宗確診須強制檢測

林鄭預告再封區：下次突襲式！圍封範圍或「打散來做」

強制檢測大廈｜39幢廈納強制檢測 深水埗佔逾半 31廈污水呈陽性

【00:15】府將公布強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處39個指明地方的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。任何在1月13日至1月26日期間曾身處任何所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於29日或之前接受檢測。受檢人士若在24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼點擊睇強制檢測大廈名單▼

▼1.26碧街和東安街封區．排隊檢測▼

碧街東安街檢測料早上6時有結果 承辦商︰做開救火隊，預咗咁急

【00:10】負責碧街和東安街的檢測承辦商「相達生物科技」創辦人招彥燾在接近午夜12時接受《香港01》電話訪問，稱至今已為數百名居民採樣，大致完成採樣工作，現時僅為部分較夜歸家的人採樣，將會留待凌晨12時30分左右收隊，把樣本送到化驗室，通宵化驗，料早上6時前可以完成。

招彥燾指，有兩名居民行動不便，職員上門為他們採樣。而今次是「雙軌檢測」，會同時做抗原和核酸檢測，抗原測試陽性者會再做多兩次覆檢，最快60分鐘有結果，惟暫未能透露有無人已呈陽性。

他又稱，政府於昨午12時通知該公司計劃封鎖碧街作強制檢測，「我哋做開救火隊，都預咗係咁急」，希望今次這種「快閃式」做法能盡量不勞民傷財。該公司今次派出30人參與行動，包括8名護士負責採樣。

【00:05】政府公布考慮到最新的公共衞生風險評估，政府會維持現行適用於餐飲業務處所及表列處所的規定及限制，以及有關羣組聚集及佩戴口罩的要求，為期七天，會繼續密切留意疫情發展，不時檢討及調節已實施的相關措施，並適時公布最新的社交距離措施。

食物及衞生局發言人表示，本港疫情持續嚴峻，源頭不明本地個案的最新七天平均數接近29宗，部分社區於短時間內出現多宗確診個案，顯示社區隱形傳播鏈依然活躍。

▼1.26碧街和東安街封區．準備檢測工作▼

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▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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▼1.26 果欄納入油麻地旺角指定區域▼

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▼1.26 佐敦「八文樓」傳爆疫▼

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強制檢測大廈｜油麻地展望大廈複雜有教會及中介公司 居民趕檢測

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政府預告突襲式封區 黃金商場貼應變通告 籲商戶勿留宿帶走財物

▼西營盤機舖變蘭花特賣場▼

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中環郵政總局派遞局郵差確診 上周到怡和大廈太子大廈派信

▼1.26 深水埗疫情加劇▼

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