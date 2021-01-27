楊潤雄質疑學生受網上資訊影響　往內地交流後拒信「事實真相」　

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-27 13:47

教育局過往積極推廣中小學到內地交流，局長楊潤雄今午（27日）出席立法會口頭質詢時表示，舉辦交流團的目的，是希望學生親身到內地，看國家不同方面的發展，令他們有深切了解及體會。不過，楊潤雄認為，學生對內地態度出現問題，「有學生上到去，就算睇到好多事實，都要選擇唔信」，質疑年青人會否受網上錯誤資訊影響，以致本身對內地有既定看法，「更難開放自己，接受我哋帶佢去內地睇到成件事嘅真象呢?」

教育局局長楊潤雄今午出席立法會口頭質詢時表示，舉辦交流團的目的，是希望學生親身到內地，看國家不同方面的發展，令他們有深切了解及體會。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄在會上認為，本港學生即使親身到內地，亦不會選擇相信眼前「事實」，認為須教育學生，「喺鋪陳事實時，用咩態度去接受，從而有反思，令將來表現有改變。」楊續指，「唔係一次嘅交流，可以完全改變」，認為學生需要透過不同方面，除交流團外，亦透過內地姊妹學校，與當地學生接觸，「自然會有得著。」



局方會加強教師培訓 「幫學生正確認識國家」

楊潤雄又質疑年青人會否受網上錯誤資訊影響，以致本身對內地有既定看法，「更難開放自己，接受我哋帶佢去內地睇到成件事嘅真象呢?」他認為，社會各界要共同付出及努力，「將啱嘅嘢、事實嘅嘢講出，等社會多啲呢啲聲音。」他續指，教師質素十分重要，他們如何接受及看待內地發展，均對學生學習有影響，故局方會在教師培訓，加強對國情了解，「幫學生正確認識國家。」

楊潤雄：家心擔心子女到內地 強制小學生參加交流團要小心處理

被問到會否將內地遊學團列為中小學教育必修部分，制定學習目標及評估，楊潤雄表示，中小學每年平均有約10萬個內地交流名額，雖然非強制性質，但2018學年已有7萬多個學生參與內地交流團。

高中通識科新學年會大幅改動，包括要求學生參與內地考察，他表示，內地交流已納入通識科課程一部分，局方會再檢視效果決定，其他科目暫時尚未做到，因為有實際問題要解決。他舉例父母會擔心子女到內地，故內地交流作為強制性質，特別是小學階段，需要思考及小心處理。