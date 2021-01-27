3名區議員涉阻差案　控方稱阻30警變阻3警　官指搖擺不定押後審

撰文： 林樂兒 最後更新日期： 2021-01-27 16:24

3名區議員文念志、「機場大叔」陳振哲及鄭仲恒，被指在前年11月的維園舉聚會中阻差，原定昨日在東區法院開審，惟控方需時準備，押後至今早（27日）再處理，控方一再修改案情，昨稱有逾30名警員受阻，最後改成只有3名指揮官受影響，裁判官把案押後至4月16日再訊，以讓控方修改文件及向辯方披露涉案警員的相關記錄，屆時將重新排期審訊。又批評控方立場搖擺不定，令辯方無所適從，命控方支付辯方這兩天的訟費。

3 名被告為現任區議員被告文念志（29歲）、陳振哲（47歲）和鄭仲恒（30歲）。他們同被控一項阻差辯公罪；其中文念志另被控一項無牌管有無線電通訊器具罪，早前已認罪。

昨稱阻30人今稱阻20人

原本的阻差辦公罪指，3人故意阻撓編號18506的高級督察、機動部隊Echo3大隊、應變小隊B1小隊及其他警員。控方昨日最初聲稱受阻警員超過30人，後改稱逾20位。

指後面跟住行算一隊

辯方今續陳詞，批評控方案情不清晰，並質疑6名控方證人可如何說出22名警員受阻。控方回應「後面嗰啲跟住佢行呀嘛，佢係一個隊」，解釋前方警員遭阻撓時，後方警員也被影響。裁判官則道，若指揮官因被告行為而未能命令隊員行動，控罪詳情應刪去其他隊員；如控方的立場是所有警員也受到阻礙，便該列明全部姓名。

最後改成3名指揮官受阻

控方及後指其立場為3名指揮官受阻，將會修改控罪詳情。此外，控方須應辯方要求，披露所有涉案警員的紀律聆訊記錄，讓對方了解指控以作抗辯。

裁判官把案件押後至4月再定審期。辯方申請訟費，稱控方有責任披露證人供詞，並且早知需修改控罪，卻不作準備，令人匪夷所思。控方反駁已提供警員的記事冊，惟部份警員無錄口供，所以才無法給予相關資料。她又稱證人已準備好，若法庭容許，現在也可開審。辯方聞言即指控方「告緊乜仍搖擺不定」，質疑「係咪唔明今朝討論乜嘢呢？」

官指控方立場搖擺不定

裁判官聽畢雙方陳詞後，稱控方這兩天內至少兩次更改受阻警員的數量，可見其立場搖擺不定，不必要地花費法庭時間， 須支付這兩天的訟費。他又直言公平審訊「唔係控方準備好就迫使辯方即刻應訊」，又指控方有責任披露資料讓被告明白檢控基礎。控方表示欠缺供詞下，一度稱有22名警員受阻，說法也不合情理。

案件編號：ESCC2467/2019