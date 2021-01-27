油麻地封區｜檢測商稱突襲碧街僅7小時預備　曾穿街坊裝磡察環境

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-27 16:50

政府昨晚（26日）「突襲」封鎖碧街9至27號和東安街3號，要求區內人士強制檢測。負責檢測的承辦商「相達生物科技」創辦人招彥燾接受《香港01》電話訪問指出，發現一宗陽性個案，患者的CT值約25仍然具傳播性。該公司昨日由收到通知至到場只有約7小時，招彥燾表示都有足夠時間充當「救火隊」，相信越熟習流程後，未來只須3小時便可以出動。

「相達」昨午12時許收到政府獲邀，負責為碧街9至27號和東安街3號居民檢測。招彥燾指公司已習慣擔任「救火隊」，車上已擺滿工具，晚上7時15分便到場設立臨時檢測站。30人團隊隨即工作，8名護士負責採樣，其他人員負責登記、指示市民等。

雙軌檢測 60分鐘便能發現染疫者

招彥燾指，今次有兩個方法加快流程，第一為採用雙軌檢測，用同一個樣本做兩個測試，毋須採集兩個樣本，能節省時間。護士為居民採集鼻腔及咽喉樣本後會放入溶液中，3滴會用作抗原測試，20分鐘便有結果，若呈陽性便會在餘下溶液再取3滴檢測，20分鐘後當再呈陽性便會在溶液取0.5毫升，做快速的RT-PCR核酸檢測，同樣需要20分鐘，即60分鐘便能發現染疫者。「相達」亦會將居民餘下的溶液樣本送到實驗室再檢測核實，大約需時3小時完成。

第二個方法是當政府人員拍門邀請居民檢測時，便要求他們先填寫姓名、身份證號碼、聯絡電話及地址，避免到檢測站才填寫以加快流程。

封區街道視察，亦要穿上「街坊裝」免走漏風聲

「相達」昨午12時收到政府通知要做「救火隊」，招彥燾指車上的工具已齊備，所以籌備時間都充裕，相信熟習流程後，預備時間可縮短至3小時。他又透露政府要求他們切勿「走漏風聲」，他昨午兩點半時曾到封區街道視察，亦要穿上「街坊裝」，「無人知道我係先頭部隊嚟磡察」。

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+ 8 + 8 + 8

政府要求「相達」11小時內即今早6時前完成所有人檢測，他們趕及在5時半前完成。招彥燾承認時間非常趕急，相信不達標就不會再獲當局邀請檢測。他指檢測330人中，一人確診，患者約晚上11時採樣，翌日凌晨3點就被隔離，其CT值達25至26，具有傳播性，「4個鐘由採樣到隔離係非常之好」。

即使只有一人確診，招彥燾認為都是好事，反映當區可能接近清零，「如果唔做呢個可能死灰復燃，唔能夠睇少一個半個案例，特別係呢啲舊區，香港疫情陰啲陰啲就係咁樣原因。」