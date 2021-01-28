新冠肺炎．最新｜東發大廈突襲封區檢測　政府指料明早7時完成

撰文： 朱海棋 鄭翠碧 黃詠榆 王潔恩 鄧穎琳 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 陳家怡 鍾妍 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-28 19:33

新冠肺炎第四波疫情未止，累計患者增至10,322宗。衞生防護中心公佈，今日確診個案數字為39宗，1宗為輸入個案，患者由南韓到港。38宗本地個案中，20宗沒有源頭，18宗與其他個案相關。多個舊區爆疫，每日都有多幢大廈納入強制檢測名單。麗港城7座因有兩戶確診，居民須強制檢測。另外，本港再發現早前一名由瑞士抵港患者，病毒基因屬英國變種；同時有兩輸入個案有變種病毒基因，但未完成分類。 此外，位於紅磡的永明粥店，再多一名店員在隔離檢疫時確診，累計8人染疫，暫未有食客確診。衞生防護中心呼籲市民，如曾光顧應盡快檢測。 因應有13人染疫的北角錦屏街東發大廈，懷疑住戶共用天井，出現垂直傳播情況。現場所見，港府晚上7時於該區採取突擊封區，屬當局第3度啟動封區強檢。

食衞局發出公告要求東發大廈居民須禁足接受檢測。

【19:00】因應有13人染疫的北角錦屏街東發大廈，懷疑住戶共用天井，出現垂直傳播情況。當局決定今晚7時，在該區採取突擊封區，現場所見，東發大廈4座全封，屬當局第3度啟動封區強檢。

港府倡勒令停業處確保顧客須用安心出行 持陰性證明者優先入場

【18:15】疫情持續，本港經濟受重挫，港府向立法會提交文件，簡介港府振興經濟的相關措施。當局提到，會鼓勵正被勒令停業處所，日後重開時可提供誘因，吸引客人進場前事先進行病毒測試，例如向持有陰性結果人士派發優惠券，或容許優先進場等。政府又指，正與機場管理局研究國際航運組織，及其他不同組織和機構研發的「數碼健康通行證」技術，以便利市民日後外遊。

憂機組人員檢疫14日 FedEx計劃暫撤香港機師到三藩市

【17:44】有傳政府計劃收緊機場防疫措施，包括要求機組人員抵港後，接受14日檢疫，並進行7日醫學監察，對各航空公司人手分配上構成問題。有傳媒報道，全球空運快遞巨企聯邦快遞（FedEx）向員工發通告，指因應政府擬要求機組人員檢疫14天，正計劃將隸屬香港基地的機師及其家人，暫時搬到美國三藩市，或成為首間拒絕港府收緊檢疫政策的貨運航空公司。

【17:30】滙豐銀行宣佈，其西九龍中心日夜理財中心（九龍深水埗欽州街37K西九龍中心6樓601D號舖），由明日（29日）起將暫停服務，直至另行通知，至於毗鄰的理財易中心營業時間則維持不變。滙豐發言人稱，因應現時友疫情變化，滙豐為客戶提供銀行服務的同時，亦採取預防措施，以保障員工及客戶的健康與安全。

本港今日新增39宗確診，另有40多宗初步陽性個案。（盧翊銘攝）

【16:48】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在疫情記者會表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報71宗個案，有76名病人康復出院，另有2名病人離世（病人編號︰#7259、#8452）。目前尚有836名確診病人留醫，當中有32人情況危殆，33人情況嚴重，其餘771名病人情況穩定。負壓病床數目是1,220張，使用率69%；負壓病房數目是672間，使用率76%。

廣華醫院地盤有5名工人確診，地盤需要停工。劉指，醫管局獲工程承建商告知工人染疫情況，地盤有做消毒，亦有與衞生防護中心聯絡。由於事件不涉及醫護人員或病人，不影響服務，故無向外公布。

【16:43】張竹君表示，佐敦指定強檢區有1宗個案、油麻地旺角指定區有3宗、深水埗指定區有2宗、紅磡指定區則沒有個案。另外，今日暫時有逾40宗初步確診。

她又指，目前未能評論確診數字呈下跌趨勢，確診個案散播到不同社區，一旦出現超級傳播，會再大爆發，要小心防疫。

增39宗確診 韓國輸入個案帶英國變種病毒 揭早前兩個案皆有變種

【16:39】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在每日疫情記者會表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增39宗確診，累計個案增至10,322宗。新確診個案中，有1宗輸入個案，由南韓抵港，其病毒基因快速測試結果，有與英國、南非變種的「N501Y」基因，會再作追查分類。至於本地感染個案為38宗，無源頭個案佔20宗，18宗則屬有關連。

北角東發大廈維持13人確診；至於紅磡永明粥店多一名店員，在檢疫中心確診。

麗港城7座因先後有兩戶，共3人確診，大廈全數居民須強制檢測。

強制檢測大廈｜麗港城7座上榜 兩染疫住戶單位同座向相距十多層

【14:29】消息指，今日新增約40宗確診。

新冠疫苗｜港大研究指僅46%市民有意打針 兩月內急跌18個百分

【12:25】政府即將開展新冠疫苗的接種計劃，香港大學醫學院今天（28日）公布，今年一月的一項調查發現，只有45.9%的市民有意接種疫苗，相對去年11月的同項調查，當時有63.2%的市民願意打針，即接種意向在兩個月內急跌接近18個百分點。

何栢良料紅磡粥店一周前爆發、傳多於一代 病毒活躍社區令人擔心

【10 :00】本港疑再現食肆群組，涉事的紅磡永明粥店共6人確診，另有1人初確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良估計，該食店傳播早在一周前發生，已傳多於一代，他認為情況反映病毒在社區活躍，隨著農曆新年將至，市民外出或更頻繁，他形容本港疫情的整體形勢令人擔心。



他重申，污水檢測滯後、劃指定區域未必可覆蓋全港高危大廈或舊樓，促港府加快追蹤工作，並應到需要強制檢測的大廈張貼公告及進行廣播，讓住戶盡快得悉消息並檢測。

北角東發大廈今早取污水様本 黃錦星：樣本陰性不代表大廈無患者

【09:45】政府正與港大合作，透過污水檢測輔助抗疫，判斷大廈有否隱藏新冠病毒。環境局長黃錦星在電台節目表示，污水監測只是輔助工具，認為是「粗少少」的雷達，強調即使污水是陰性，都不代表大廈無患者。



黃錦星解釋，能否檢測污水陽性與否，與居民的生活習慣相關，例如如廁時間、有否將污水渠錯駁清水井等。若出現相關情況，可能無法準確測出。



另外，他表示，當局今早已於北角東發大廈尾井及沙井採樣，最快凌晨或明早有結果。

紅磡殯儀業界憂封區影響喪禮或落葬服務 盼豁免從業員進出受限區

【09:30】政府近日在紅磡劃出「指定區域」，殯儀業商會永遠榮譽會長吳耀棠憂「突襲」封區或影響遺體落葬服務，盼當局酌情容許從業員進出受限區領取物資及文件，以維持服務，避免影響喪禮、火化或落葬程序。

▼四個指定強檢區域▼

科興國藥｜湯家驊不同意等報告 孔繁毅：無報告不如棄顧問委員會

【09:00】港府訂購的其中一款內地科興疫苗，遲遲未有第三期臨床報告，供港情況不明朗，特首林鄭月娥已請求中央協助，希望獲分配內地的疫苗，盛傳是仍未有第三期臨床報告，而內地已開始接種的國藥疫苗。行政會議成員湯家驊要求專家解釋，國藥疫苗不能在香港使用的原因，質疑他們「世人皆醉我獨醒」。



政府疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅稱，第三期報告清晰交代疫苗的效用、安全等數據並不能妥協，坦言引入無第三期報告的疫苗，「不如唔好有委員會」。

北角東發大廈疑現垂直傳播 區議員指天井有臭味、大廈設劏房

【08:45】北角東發大廈C座錄得多宗新冠肺炎確診個案，疑天井設計不理想而出現垂直傳播，部份單位住戶要撤離。東區區議員(錦屏）李予信在電台節目指，東發大廈的B座、D座，均與C座共用天井，而大廈的天井一直有衛生問題，過去曾受到不少投訴，指天井出現臭味，並有人亂扔垃圾。此外，大廈內設有劏房，之前曾接到投訴，指有單位廚房的設施接駁改變用途，從而影響第二個單位，例如出現滲漏等。

▼港府突擊封鎖碧街指定樓宇強檢情況▼

+ 9 + 9 + 9

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

+ 8 + 8 + 8

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

【01:05】根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增5間食肆上榜，以港島區佔最多有4間，包括香港會議展覽中心薈景、祥興大廈再興燒臘飯店、東區興東商場大快活、中西區威靈頓廣場Espuma。餘下一間餐廳位於新界元朗，為置富嘉湖2期湘川滬。

▼近14日患者住所及行蹤▼

+ 37 + 37 + 37

【01:00】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，油尖旺區續為最多個案的地區，一共13宗；不過排第二名的，並非任何劃有指定區域的地區，而是元朗區，一共有10宗，其中天水圍天恒邨恒樂樓出現4宗有關連的個案；而原居民村西邊圍亦有2宗個案。東區則位列第三，出現9宗個案，其中4宗來被列入強制檢測名單的東發大廈C 座；另外，同屬舊樓、有50多年歷史的新都城大廈A座亦有1宗個案。

確診大廈｜元朗區單日增10宗個案 兩患者住西邊圍 東區再多9宗

▼1.26碧街和東安街封區．準備檢測工作▼

+ 4 + 4 + 4

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