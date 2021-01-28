新冠肺炎．最新｜確診數字略回落　消息︰今增約40宗確診

撰文： 朱海棋 鄭翠碧 黃詠榆 王潔恩 鄧穎琳 黃偉倫 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-28 14:56

新冠肺炎第四波疫情未止，累計患者增至10,283宗，昨日暫得約40宗初步確診個案。多個舊區爆疫，每日都有多幢大廈納入強制檢測名單。消息指，今日新增約40宗確診。 此外，位於紅磡的永明粥店，目前累計有6宗確診及1個初步陽性個案，其中4人為家庭成員，全部在粥店工作，可能涉群組傳播。衞生防護中心呼籲市民，如曾光顧應盡快檢測。

【14:29】消息指，今日新增約40宗確診。

新冠疫苗｜港大研究指僅46%市民有意打針 兩月內急跌18個百分

【12:25】政府即將開展新冠疫苗的接種計劃，香港大學醫學院今天（28日）公布，今年一月的一項調查發現，只有45.9%的市民有意接種疫苗，相對去年11月的同項調查，當時有63.2%的市民願意打針，即接種意向在兩個月內急跌接近18個百分點。

何栢良料紅磡粥店一周前爆發、傳多於一代 病毒活躍社區令人擔心

【10 :00】本港疑再現食肆群組，涉事的紅磡永明粥店共6人確診，另有1人初確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良估計，該食店傳播早在一周前發生，已傳多於一代，他認為情況反映病毒在社區活躍，隨著農曆新年將至，市民外出或更頻繁，他形容本港疫情的整體形勢令人擔心。



他重申，污水檢測滯後、劃指定區域未必可覆蓋全港高危大廈或舊樓，促港府加快追蹤工作，並應到需要強制檢測的大廈張貼公告及進行廣播，讓住戶盡快得悉消息並檢測。

北角東發大廈今早取污水様本 黃錦星：樣本陰性不代表大廈無患者

【09:45】政府正與港大合作，透過污水檢測輔助抗疫，判斷大廈有否隱藏新冠病毒。環境局長黃錦星在電台節目表示，污水監測只是輔助工具，認為是「粗少少」的雷達，強調即使污水是陰性，都不代表大廈無患者。



黃錦星解釋，能否檢測污水陽性與否，與居民的生活習慣相關，例如如廁時間、有否將污水渠錯駁清水井等。若出現相關情況，可能無法準確測出。



另外，他表示，當局今早已於北角東發大廈尾井及沙井採樣，最快凌晨或明早有結果。

紅磡殯儀業界憂封區影響喪禮或落葬服務 盼豁免從業員進出受限區

【09:30】政府近日在紅磡劃出「指定區域」，殯儀業商會永遠榮譽會長吳耀棠憂「突襲」封區或影響遺體落葬服務，盼當局酌情容許從業員進出受限區領取物資及文件，以維持服務，避免影響喪禮、火化或落葬程序。

▼四個指定強檢區域▼

科興國藥｜湯家驊不同意等報告 孔繁毅：無報告不如棄顧問委員會

【09:00】港府訂購的其中一款內地科興疫苗，遲遲未有第三期臨床報告，供港情況不明朗，特首林鄭月娥已請求中央協助，希望獲分配內地的疫苗，盛傳是仍未有第三期臨床報告，而內地已開始接種的國藥疫苗。行政會議成員湯家驊要求專家解釋，國藥疫苗不能在香港使用的原因，質疑他們「世人皆醉我獨醒」。



政府疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅稱，第三期報告清晰交代疫苗的效用、安全等數據並不能妥協，坦言引入無第三期報告的疫苗，「不如唔好有委員會」。

北角東發大廈疑現垂直傳播 區議員指天井有臭味、大廈設劏房

【08:45】北角東發大廈C座錄得多宗新冠肺炎確診個案，疑天井設計不理想而出現垂直傳播，部份單位住戶要撤離。東區區議員(錦屏）李予信在電台節目指，東發大廈的B座、D座，均與C座共用天井，而大廈的天井一直有衛生問題，過去曾受到不少投訴，指天井出現臭味，並有人亂扔垃圾。此外，大廈內設有劏房，之前曾接到投訴，指有單位廚房的設施接駁改變用途，從而影響第二個單位，例如出現滲漏等。

▼港府突擊封鎖碧街指定樓宇強檢情況▼

+ 9 + 9 + 9

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

+ 8 + 8 + 8

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

【01:05】根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增5間食肆上榜，以港島區佔最多有4間，包括香港會議展覽中心薈景、祥興大廈再興燒臘飯店、東區興東商場大快活、中西區威靈頓廣場Espuma。餘下一間餐廳位於新界元朗，為置富嘉湖2期湘川滬。

▼近14日患者住所及行蹤▼

+ 37 + 37 + 37

【01:00】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，油尖旺區續為最多個案的地區，一共13宗；不過排第二名的，並非任何劃有指定區域的地區，而是元朗區，一共有10宗，其中天水圍天恒邨恒樂樓出現4宗有關連的個案；而原居民村西邊圍亦有2宗個案。東區則位列第三，出現9宗個案，其中4宗來被列入強制檢測名單的東發大廈C 座；另外，同屬舊樓、有50多年歷史的新都城大廈A座亦有1宗個案。

確診大廈｜元朗區單日增10宗個案 兩患者住西邊圍 東區再多9宗

▼1.26碧街和東安街封區．準備檢測工作▼

+ 4 + 4 + 4

昨日總覽：

強制檢測大廈｜晚上增20幢上榜 紅磡11座大廈污水樣本呈陽性

運輸署續暫停駕駛考試 一文睇清政府各部門最新服務安排

東發大廈C座爆垂直傳播 A、B、C、D座強制檢測 居民漏夜搬走

紅磡永明粥店7人染疫 食客：啲枱好密、大家都有密切接觸

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北角東發大廈C座現垂直傳播 袁國勇：6、7號單位居民須撤離

增60宗確診北角東發大廈13人中招 紅磡永明粥店爆疫促食客檢測

強制檢測大廈｜增10幢大廈 嘉湖山莊麗湖居第9座上榜

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