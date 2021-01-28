何栢良料紅磡粥店一周前爆發、傳多於一代　病毒活躍社區令人擔心

撰文： 鄧穎琳 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-28 11:07

新冠肺炎疫情持續，在港府維持社交限制措施，禁晚市堂食及勒令戲院、美容院等停開下，本港疑再現食肆群組，涉事的紅磡永明粥店共6人確診，另有1人初確診。 港大感染及傳染病中心總監何栢良估計，該食店傳播早在一周前發生，已傳多於一代，他認為情況反映病毒在社區活躍，隨著農曆新年將至，市民外出或更頻繁，他形容本港疫情的整體形勢令人擔心。 他重申，污水檢測滯後、劃指定區域未必可覆蓋全港高危大廈或舊樓，促港府加快追蹤工作，並應到需要強制檢測的大廈張貼公告及進行廣播，讓住戶盡快得悉消息並檢測。

紅磡聯成大廈地下永明粥店爆疫，張竹君呼籲食客做病毒檢測。（梁鵬威攝）

紅磡粥店傳播早於一周前發生、傳多於一代

紅磡永明粥店有6職員確診，當中包括廚師及樓面人員，另有1個初步陽性個案，當中4人屬同一家庭，但政府評估屬群組傳播，其餘十多個職員需檢疫。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（28日）在港台及商台節目中談及疫情最新情況。

他估計紅磡粥店傳播早於一周前發生、傳多於一代，直言若店內空氣不流通，有確診者除口罩用膳，不排除會出現顧客群組，促港府盡快追蹤及攔截個案。他重申據過往經驗估計，零星群組亦是警號，本港疫情的整體形勢令人擔心。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

劃指定區域未必可覆蓋全數高危大廈

何栢良又指，不同意政府劃出「指定區域」作強檢，因全港十八區都有高危的「三無大廈」，50年以上樓宇亦數以千計，劃指定區域未必可覆蓋全數高危大廈。而污水樣本檢測滯後，污水樣本陰性不等於大廈內沒有個案，舊式大廈內即使出現陽性樣本亦難掌握源頭，故只屬輔助工具。

紅磡「指定區域」內有不少唐樓，當中有唐樓喉管亦出雜草。（黃金棋攝）

須加快追蹤、宜到強檢大廈貼公告及廣播

另外，元朗出現多宗確診個案，何栢良認為，若確診者在油尖旺及佐敦一帶工作，或與早前爆疫的地方相關，顯示政府的追蹤工作再次落後。他促政府應加快追蹤確診個案，並考慮基層市民未必及時緊貼每日疫情記者會的最新資訊，宜改善通知方式，在涉事大廈張貼強制檢測告示，以及在當區進行廣播，務求令需要強檢的人士盡快檢測。

對於有部份強檢大廈完成比例偏低，何栢良促政府審視如何循司法方向跟進，檢控「離譜」個案，讓市民得悉跟進情況，免成「無牙老虎」。

由於疫情持續反覆，不少市民在家工作，機構及學界捐血活動皆受影響。（資料圖片／黃寶瑩攝）

本港血庫存量低、籲市民捐血

此外，本港血庫存量偏低，何指出，本港每日約需600包捐血，維持醫管局大型手術，惟早前每日只收集到300至400包，希望市民在近日回暖時幫忙捐血。



近50幢大廈有5宗或以上個案

何栢良在另一電台節目亦指，1月以來，同幢大廈有10宗以上的個案，全港共有12幢；而5宗至9宗個案則有37幢，反映在1月期間，本港有近50幢大廈有5宗或以上個案。他說，這些大廈不少較舊，更可能涉及三無大廈。但個案追蹤工作仍有落後。他以東發大廈為例，雖然1月18日有首宗個案，但直到昨日才安排部份住戶檢疫，當中相隔了約10天時間。



他建議，若大廈確診者，居民即使外出棄置垃圾，都應戴上口罩。