利君雅簽臨約限期今屆滿　工會聲援︰暫未決定是否簽約

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-28 15:51

香港電台早前對助理節目主任利君雅的投訴重啟調查，延長其試用期120日。不過上周她的公務員試用期合約期滿，管方以未完成調查為由，只向她另開一份為期120日的臨時合約，利君雅最遲今天（28日）需答覆是否簽約。 港台員工今天發起快閃行動聲援，超過50名員工戴上有利君雅樣貌的面具在港台廣播大廈外站立叫口號。 港台節目製作人員工會主席趙善恩指，利君雅尚在考慮是否接受合約。她表示，工會陪同利君雅和廣播處長梁家榮會面多次，但情況膠着，批評梁家榮對上級的壓力「聽之任之」，斥梁被牽着鼻子走。

大部分人身穿黑衣，有人手持標語和黑色紙箱，象徵黑箱作業。(張浩維攝)

港台員工穿黑衣默站30分鐘

港台員工今天在港台廣播大廈外發起快閃行動聲援利君雅，超過50名員工戴上印有利君雅樣貌的面具，大部分人身穿黑衣，有人手持標語和黑色紙箱，諷管理層黑箱作業。他們在廣播大廈門外和停車場站立，因應疫情，參加者保持相隔1.5米距離。

參與行動的港台員工高叫「拖延無準則、調查任佢噏」、「政治凌駕專業、秋後算賬可恥」、「我們都是利君雅」和「今日利君雅、明日你我他」等口號，約30分鐘後返回廣播大廈。

參與聲援的港台員工在廣播大廈門外和停車場站立，因應疫情，他們保持相隔1.5米距離。（張浩維攝）

港台節目製作人員工會主席趙善恩在行動後表示，工會代表陪同利君雅在3日內和廣播處長梁家榮會面4次，但情況膠着。她認為，調查過程出現濫權，處長有能力和責任糾正下屬，但他沒有這樣做。她指，多天周旋感覺他聽之任之，被牽着鼻子走。而副廣播處長馮建業和電台秘書拒絕向利君雅就合約滿酬金給予白紙黑字答案。

港台節目製作人員工會主席趙善恩表示，利君雅尚在考慮是否簽約，並指工會陪同利君雅和廣播處長梁家榮會面多次情況膠着。（張浩維攝）

對於管方表示調查未完成，趙善恩指，副廣播處長馮建業交代沒有具體原因，利君雅和其他員工準時提供有關資料。工會表示非常不明白為何去到副處長的階段調查出現問題，嚴正呼籲馮建業公布調查進度時間表，否則是對員工權益造成極大損害。

趙善恩表示，利君雅仍在考慮是否簽新合約，只有7天考慮，時間倉卒，令她變得被動。她指，利君雅只是盡其本份，問及是否值得被如此對待，質疑是政治凌駕專業和秋後算賬。工會表示會繼續關注和跟進事態發展，未有下一步行動的打算。