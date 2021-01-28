不服掌摑「警二代」罪成　官指警長說謊　駁回上訴

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-01-28 14:53

警長涉嫌在截查一名任保險代理的警二代時，疑不滿對方態度囂張傲慢，掌摑了該代理3下，並就普通襲擊罪被判囚3個月。不過他不服裁決提出上訴。高等法院法官今日（28日）在判詞指，審視片段後認為警長當時在掌摑事主，而不是「撥低」他的手，直言警長說謊。再者，事主已遭數名警員包圍並鎖上手銬，沒有還手之力，不接受警長辯稱有需要使用合理武力。上訴被駁回後，警長要即時服刑。

上訴人黃明偉（47歲）被控於2017年4月11日，在土瓜灣道與落山道交界的警車內襲擊男子李文瀚。

指上訴人掌摑事主 非「撥低」他的手

控方案情指，事主當日遭警員截查，但表現不合作，更故意踩警員右腳，事主後來被拘捕及帶上警車，由於警員為他上手銬時，他掙扎及用手銬撞向自己的面，於是警員將手銬反鎖在事主的背部。及後卻遭同在警車上的上訴人掌摑頭部及眼睛位置3下。

法官游德康認為，原審裁判官就事主供證的裁斷合乎邏輯，沒有犯錯，審視涉案片段後，認為上訴人當時在掌摑事主，而不是「撥低」他的手，而其結論與原審相同，直指上訴人說謊。

指事實不支持上訴人相信有即時危險 需使用武力

對於上訴人是否只是使用合理武力，游官引用朱經緯案的原則，並分析本案情況。他直指，當時事主由數名警員包圍在警車內，而且雙手被反鎖背後，沒有還手能力，這些事實不支持上訴人真誠相信自己或其他人有即時危險，而必須對他使用武力的說法，也不合理。

游官又指，上訴人在掌摑前後的言行舉止，唯一合理推論是他並未如此相信，也沒有出現令他錯誤地如此相信的事實基礎，控方已證明上訴人沒有真誠地相信自己在使用合理武力，同時證明上訴人刻意掌摑事主，亦不可依賴合理武力的辯解，於是駁回其上訴。

案件編號：HCMA223/2020