商經局擬要求港台將投訴記錄至員工檔案　學者：令員工動輒得咎

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-28 18:43

香港電台日前以未完成調查為由，向助理節目主任利君雅另開一份為期120日的聘用合約，最遲今天（28日）須答覆管方是否簽約。有報道指，港台今次決定或與商務及經濟發展局檢討港台小組有關，因為小組要求港台定期將觀眾投訴，記錄在員工的個人檔案，上司作評核時亦需考慮投訴。 有學者認為，現時社會高度分化的情況下，如要求港台記錄觀眾投訴至員工檔案，員工如進行有關政治光譜哪一邊的報導，都會令「兩邊都好肉緊」；亦容易動輒得咎，「做又死唔做又死。」她擔憂或令員工以後「淨係做同大眾社會無關嘅嘢。」

▼1月28日，港台員工聲援利君雅 ▼

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商經局去年成立專責小組，檢討港台的管治及管理，小組於去年7月起展開工作，預計約6個月完成，即今年約2月可向商經局提交報告。日前有報導指，檢討小組擬要求港台定期將觀眾投訴記錄於員工個人檔案中，將來上司進行工作考核時需考慮有關意見。

中文大學新聞與傳播學院講師梁麗娟認為，政府或是想透過此舉令港台有更客觀標準量度員工表現。然而社會高度分化下，則令員工動輒得咎，「做邊一邊嘅嘢，兩邊都肉緊」。她又反問，「係咪想以後淨係做啲無關痛癢嘅嘢？」並形容此舉是「擺員工上枱」。

被問到是否港府欲改變港台角色，梁麗娟直言港台作為公共廣播的角色是由政府定立，當年簽訂《香港電台約章》，保障港台編輯自主。她強調，如現時政府想改變港台角色，應向公眾交代，並公開承認「係咪覺得做政府喉舌位置適合啲？」如員工不欲跟從則可離職，「唔係𠵱家咁將責任壓畀員工，條數唔係咁計。」