蔡若蓮指疫下教學及交流轉網上進行　教師中心歷史使命告一段落

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-28 17:47

教育局去年10月回覆傳媒查詢時透露，決定結束有逾30年歷史的香港教師中心，除收回位於九龍塘教育服務中心的場地，亦變相取消諮詢管理委員會選舉，引起推薦最多候選人出選的教協不滿，批評局方未曾諮詢業界下突然結束教師中心，做法不尋常，質疑存在政治考慮。 事隔3個月，教育局副局長蔡若蓮今日（28日）以「教師專業發展與時並進」為題，透過「局中人語」回應結束教師中心一事。她指，疫情下不論是教學還是教師專業發展活動、交流多改為線上進行，應用科技成為全球新趨勢，教師發展進入新階段，「教師中心作為專業發展平台的歷史使命也告一段落」，故決定由今年9月起停辦教師中心。2021/22學年起會設新的教研獎勵計劃，希望促進教師的反思文化，提升學與教質素。

香港教師中心內設有電腦及互聯網設施、議事區及休憩區，供教師使用。（教育局網頁）

香港教師中心歷史使命告一段落 將於9月起停辦

蔡若蓮指，回顧過去30多年來香港教師中心積累豐碩成果，但隨着教師發展進入新階段，「教師中心作為專業發展平台的歷史使命也告一段落」，教育局決定由今年9月起停辦教師中心。而秘書處會整理其累積的資源及教研成果，上載至教育局網頁供公眾瀏覽。過渡期間，秘書處會為已申請舉辦活動的會員團體提供支援。

第24屆諮管會選舉毋須舉行 選票將銷毀

至於第24屆諮管會選舉，蔡若蓮說，有關選舉毋須進行，秘書處會在局外人士見證下，將已收到的「投票結果回覆表」及「選舉回條」銷毀。

教育局副局長蔡若蓮。（資料圖片／羅君豪攝）

未來培訓以面授及網上雙軌進行

展望未來，她稱教育局會繼續因應課程發展、教育政策、內地及國際教育發展的趨勢等，檢視教師專業發展需要，整合資源，以為面授及網上實時模式為教師舉辦更適切的培訓。另外，為鼓勵教師進行教育研究，教育局會參考教師中心「教育研究獎勵計劃」經驗，由2021/22學年起，在教師及校長專業發展委員會「T-卓越＠hk」計劃下設立新的教研獎勵計劃，希望促進教師的反思文化，提升學與教質素，詳情或於本年中公布。