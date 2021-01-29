新冠肺炎．最新｜今增50宗確診　一患者死亡　殮房檢測始發現確診

撰文： 鄭翠碧 陳家怡 袁澍 張嘉敏 黃金棋 王潔恩 鄧穎琳 金偉諾 曹家駿 最後更新日期： 2021-01-29 17:45

新冠肺炎第四波疫情未止，因應有13人染疫的北角錦屏街東發大廈，懷疑住戶共用天井，出現垂直傳播情況，港府昨晚7時於突襲封區，屬當局第3度啟動封區強制檢測。 政府今晨發聲明，指東發大廈清晨7時已完成強制檢測，約475名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府表示會另行公布正式解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在登記後經由指定出口離開。

【16:53】張竹君：荃灣綠楊新村R座：早前要強制檢測，陸續18樓單位有確診，累計3單位在18樓，另有1宗初步確診都是18樓。18樓或有污染，那層合共8單位，故餘下4單位屬密切接觸，須送檢疫。

廣華醫院重建項目，合共5確診人士屬工作人員，會發出強檢令，所有工作人員及留兩小時人士須強制檢測。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理(質素及標準) 劉家獻交代最新疫情。今日新增 50 宗確診個案，其中48宗本地個案，16宗無源頭。

張竹君表示，新增多幢強檢大廈，包括深水埗麗安邨麗平樓。紅磡溫思勞街31號、必嘉街樂嘉大廈，油麻地窩打老道9-15號榮德大廈。



#10324確診者是早前確診者的家人，該人士於1月23日在家暈送院，其後離世。家人其後陸續確診，富山殮房法醫取死者樣本化驗，證實屬陽性。

劉家獻表示，瑪麗醫院出現滴水事件。心胸外科天花滲漏，病房上面是隔離病房，當中有新冠病人，心胸外科房有一名病人被滴中，故須醫學監測；另分別一名護士及支援員工被濺中，二人須監測。

▼四個指定強檢區域▼

新冠肺炎｜專家稱未來兩周確診遏至個位數 新年聚會才減風險

【14:20】農曆新年將至，在疫情下的新年與過往截然不同，不少市民期望政府可在新年前放寬社交距離措施。呼吸系統專科醫生梁子超今日（29日）指出，如市民期望新年可有家庭聚會及放寬防疫措施，每日確診數字要跌至個位數才可減低風險。他強調未來14日是關鍵，除工作外須避免與非同住家人接觸，並直言「世界無不勞而獲，如果有期望就要努力」。



被問到會否擔憂新年後疫情再出現反彈，梁認為如可在14日內將個案總數減至愈低，如不幸出現反彈，亦可能只是由個位數升至10多宗，認為「對社區風險都唔大」。因此他促市民近期避免高危活動，「辦年貨都要避免多人時段」。

【13:00】消息指，本港今日新增逾50宗確診個案。

強制檢測｜政府抽查深水埗六幢住戶逾220人 向14人罰款5000元

【12:09】深水埗民政事務處、深水埗警區和醫療輔助隊今日（29日）在深水埗6幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。行動由早上約七時開始，至約十時三十分結束。政府派員於該六幢大廈出入口查核住客的檢測證明，並到該等大廈內進行抽查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

在整個行動中，政府共檢查了超過220名居民的檢測報告，其中14名人士違反強制檢測公告，政府已向該等居民處定額罰款5,000元，並發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

【11:30】早上約11時半，東發大廈現場開始解封，警員開始收拾物品。



政府表示，早上約七時宣布已完成強制檢測行動。隨後在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士是否已接受強制檢測。政府宣布執法行動在今日早上約11時30分完結。至相關執法行動完成，發現約有15人未進行強制檢測，已向他們處定額罰款5,000元和發出強制檢測令。



政府表示，了解到有不少居民在1月26日至1月28日期間，已於百福大廈正門與新都城大廈後門中間的一段道路設置的檢測站接受檢測，共有約1 300人已接受檢測，包括東發大廈A、B、C及D座居民、訪客及工作人員。

港府將收緊機組人員檢疫安排 工會：每次離家35天、收入再減

【10:45】港府早前預告，現獲豁免檢疫的機組人員，將來抵港後需在指定酒店檢疫14天，新安排或於下月實行。國泰有意讓機組人員自願參與連續21日的「閉環式」工作，即三星期內不入境香港，之後再隔離14日及放假休息14日。



國泰空中服務員工會主席王思敏表示，暫未清楚新安排實施日期，惟若連同檢疫日期，未來機組人員每次工作的離家時間長達35天，難以照顧家庭，加上農曆年將至，估計不少機組人員未必願意長期離家，屆時航班數目或再減。

政府擬停業處須確保顧客用安心出行 黃傑龍憂有機會引起顧客矛盾

【10:20】港府日前向立法會提交文件，擬勒令停業處確保顧客須用「安心出行」，或持陰性證明者可優先入場。



餐飲業組織「稻苗學會」會長、連鎖餐廳負責人黃傑龍在電台節目中指，若要求顧客使用「安心出行」，擔心可能引起行業與顧客之間的矛盾，例如長者或沒有手機，或顧客只用電話隨便掃一掃。



他又指，除非疫情嚴重，否則擔心實施時確診數字已大跌，甚至已經「清零」，變相擾民。

東發大廈圍封│有食肆員工全晚未獲安排檢測 7人各被罰5000元【10:00】政府昨晚於北角錦屏街東發大廈突擊「封區」，並於早上7時安排持有檢測證明的住户可離開。



於東發大廈有餐廳員工離開時，被指未在指定時間進行檢測，7名員工每人被發5000元告票。他們稱昨晚封區後，有政府人員要求他們留在店內等候檢測，他們逐輪流休息及拉下半閘，惟至早上仍未有人拍門安排。



餐廳老闆許先生稱，已即時快鏡翻看閉路電視，未有發現有人拍門通知，批評當局行動有漏洞及不合理。

【09:40】康文署表示，一名外判保安員確診2019冠狀病毒病。該名外判保安員於油尖旺區香港文化中心工作，最近一次上班日期為1月25日，而香港文化中心所有設施在去年12月10日已暫停開放。她於1月27日獲通知確診。

該名員工最近沒有外遊紀錄，工作時有佩戴口罩，並有遵守防疫措施，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

東發圍封│近三成住戶無人應門 梁子超：明顯有住戶事先搬走【09:30】政府在北角東發大廈的強制檢測行動結束，暫無發現確診個案。呼吸系統專科醫生梁子超指，東發一帶出現爆發，封檢卻找不到確診者，660戶有190戶無人應門，比率偏高（約29%），明顯是有住戶事先搬走的情況，他批評政府在社區屢現確診才介入是存在「時差」，日後應更早採取行動，避免住戶離開，錯過病毒傳染力最高的時機，致疫情擴散。

東發大廈圍封│住户登記檢測後 仍被貼告示指無人應門 批不合理

【09:15】政府昨晚突擊圍封於北角錦屏街東發大廈，今早住户於登記後獲准離開，有人稱要趕上班，亦有人帶同行李離開。有住户稱，昨晚登記檢測後仍被政府人員於門口貼上告示，稱他未有應門，認為有關行動不合理。此外，有住户則不滿太遲派發糧食，昨晚只可靠蘿蔔糕作晚餐。

東發大廈圍封 區議員指檢測數字強差人意 估算僅佔人口一半以下

【09:00】昨晚北角東發大廈ABCD座列受限區域，須圍封至今早7時，為政府第三次封區。



當區區議員李予信今日在電台節目表示，對今次封區成效有極大質疑。他說，現時只有約475名居民接受檢測，他指東發大廈有大量劏房，至少估計有過千名住客，即現時的檢測數字下，只有現時人口的一半以下，形容檢測數字強差人意。

新冠肺炎｜強制檢測後未發現確診 190戶無應門 東發大廈未解封【07:30】東發大廈住户登記後可取得一盒口罩離開。有住户稱，曾於早上5時許下樓嘗試離開不果，對整體安排滿意，但指政府應更早「封區」，以令居民安心。有住户則不滿政府太遲派發糧食，稱昨晚只可食蘿蔔糕作晚餐。

+ 4 + 4 + 4

【07:00】政府聲明指，今日（29日）上午約七時完成東發大廈強制檢測行動，並正在現場進行執法行動，確認所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式解封時間。

政府指自今日上午七時起，北角指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨日於「受限區域」內設立12個臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨二時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨二時，約475名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約660戶，扣除C座住戶被撤離的6及7號單位，約190戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府指並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

▼東發大廈封區情況▼

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▼東發大廈封區情況．物資▼

衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多6間食肆上榜，包括啟德啟朗苑的百份百餐廳及意樂餐廳；深水埗區的黃金冰室及君好粉麵專家；元朗形點I的Pizza Express。另外，有確診者曾到訪佳美航空膳食大樓。

此外，列表顯示，有患者曾到黃埔花園紫荊苑4、8、10、11及13座；亦有患者曾到訪有不少長生店的長樂大廈，又往富山公眾殮房。

確診食肆｜增6間餐廳 啟德意樂餐廳、形點Pizza Express上榜

昨日總覽：新冠肺炎．1.28｜東發大廈突襲封區檢測 政府料早上7時可解封

北角東發大廈突襲封區檢測 居民：若驗出陰性將考慮暫時搬走

東發大廈封區檢測 A、B、C、D座列受限區域 目標明早7時完成

北角東發大廈今早取污水様本 黃錦星：樣本陰性不代表大廈無患者

▼東發大廈封區情況．居民檢測▼

+ 3 + 3 + 3

▼過去14日患者住所及行蹤▼

+ 34 + 34 + 34

確診大廈｜東區增9宗個案 超油尖旺區居首 西半山樂信臺3座上榜

【00:10】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，東區錄得9宗新增個案，超越7宗的油尖旺區，成為全港最多患者居住的地區，當中5宗來自受限區域的東發大廈C座；位處筲箕灣的居屋東濤苑旭濤閣亦增2宗。

▼東發大廈封區情況．官員巡視▼

增39宗確診 韓國輸入個案帶英國變種病毒 揭早前兩個案皆有變種

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強制檢測大廈｜麗港城7座上榜 兩染疫住戶單位同座向相距十多層

【00:01】疫情未止，協助港府控制疫情的衞生防護中心總監黃加慶突然調職！消息透露，由周五（29日）起，衞生防護中心總監的職位，將會「一分為二」，一人主責跟進傳染病，另一人主理非傳染病，即公共衞生服務(Public Health Service)，黃加慶將平調任公共衞生服務總監，為期半年，即任期至7月28日。

衞生防護中心總監黃加慶突調職 周五生效

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