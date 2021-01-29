新冠肺炎．最新｜昨初步確診再逾40宗　東發大廈封區檢測

新冠肺炎第四波疫情未止，累計患者增至10,322宗。衞生防護中心昨日（28日）公佈，暫錄得40多宗初步確診個案，另本港再發現早前一名由瑞士抵港患者，病毒基因屬英國發現的變種。因應有13人染疫的北角錦屏街東發大廈，懷疑住戶共用天井，出現垂直傳播情況，港府昨晚上7時於突襲封區，屬當局第3度啟動封區強制檢測。
▼東發大廈封區情況▼
▼東發大廈封區情況．物資▼
衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多6間食肆上榜，包括啟德啟朗苑的百份百餐廳及意樂餐廳；深水埗區的黃金冰室及君好粉麵專家；元朗形點I的Pizza Express。另外，有確診者曾到訪佳美航空膳食大樓。
此外，列表顯示，有患者曾到黃埔花園紫荊苑4、8、10、11及13座；亦有患者曾到訪有不少長生店的長樂大廈，又往富山公眾殮房。
確診食肆｜增6間餐廳 啟德意樂餐廳、形點Pizza Express上榜
昨日總覽：新冠肺炎．1.28｜東發大廈突襲封區檢測 政府料早上7時可解封
東發大廈封區檢測 A、B、C、D座列受限區域 目標明早7時完成
北角東發大廈今早取污水様本 黃錦星：樣本陰性不代表大廈無患者
▼東發大廈封區情況．居民檢測▼
▼過去14日患者住所及行蹤▼
確診大廈｜東區增9宗個案 超油尖旺區居首 西半山樂信臺3座上榜
【00:10】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，東區錄得9宗新增個案，超越7宗的油尖旺區，成為全港最多患者居住的地區，當中5宗來自受限區域的東發大廈C座；位處筲箕灣的居屋東濤苑旭濤閣亦增2宗。
▼東發大廈封區情況．官員巡視▼
增39宗確診 韓國輸入個案帶英國變種病毒 揭早前兩個案皆有變種
何栢良料紅磡粥店一周前爆發、傳多於一代 病毒活躍社區令人擔心
強制檢測大廈｜麗港城7座上榜 兩染疫住戶單位同座向相距十多層
【00:01】疫情未止，協助港府控制疫情的衞生防護中心總監黃加慶突然調職！消息透露，由周五（29日）起，衞生防護中心總監的職位，將會「一分為二」，一人主責跟進傳染病，另一人主理非傳染病，即公共衞生服務(Public Health Service)，黃加慶將平調任公共衞生服務總監，為期半年，即任期至7月28日。
紅磡殯儀業界憂封區影響喪禮或落葬服務 盼豁免從業員進出受限區
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