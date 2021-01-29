新冠肺炎．最新｜東發大廈封區檢測　衞生防護中心總監突「換馬」

撰文： 鄭翠碧 陳家怡 袁澍 張嘉敏 黃金棋 王潔恩 鄧穎琳 金偉諾 最後更新日期： 2021-01-29 01:30

新冠肺炎第四波疫情未止，累計患者增至10,322宗。衞生防護中心昨日（28日）公佈，暫錄得40多宗初步確診個案，另本港再發現早前一名由瑞士抵港患者，病毒基因屬英國發現的變種。因應有13人染疫的北角錦屏街東發大廈，懷疑住戶共用天井，出現垂直傳播情況，港府昨晚上7時於突襲封區，屬當局第3度啟動封區強制檢測。

▼四個指定強檢區域▼

衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多6間食肆上榜，包括啟德啟朗苑的百份百餐廳及意樂餐廳；深水埗區的黃金冰室及君好粉麵專家；元朗形點I的Pizza Express。另外，有確診者曾到訪佳美航空膳食大樓。

此外，列表顯示，有患者曾到黃埔花園紫荊苑4、8、10、11及13座；亦有患者曾到訪有不少長生店的長樂大廈，又往富山公眾殮房。

確診食肆｜增6間餐廳 啟德意樂餐廳、形點Pizza Express上榜

▼過去14日患者住所及行蹤▼

+ 34 + 34 + 34

確診大廈｜東區增9宗個案 超油尖旺區居首 西半山樂信臺3座上榜

【00:10】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，東區錄得9宗新增個案，超越7宗的油尖旺區，成為全港最多患者居住的地區，當中5宗來自受限區域的東發大廈C座；位處筲箕灣的居屋東濤苑旭濤閣亦增2宗。

【00:01】疫情未止，協助港府控制疫情的衞生防護中心總監黃加慶突然調職！消息透露，由周五（29日）起，衞生防護中心總監的職位，將會「一分為二」，一人主責跟進傳染病，另一人主理非傳染病，即公共衞生服務(Public Health Service)，黃加慶將平調任公共衞生服務總監，為期半年，即任期至7月28日。

衞生防護中心總監黃加慶突調職 周五生效

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

東發大廈封區情況：

+ 6 + 6 + 6