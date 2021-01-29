東發大廈解封　區議員指檢測數字強差人意　估算僅佔人口一半以下

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-29 09:03

北角東發大廈C座錄得多宗新冠肺炎確診個案，疑天井設計不理想而出現垂直傳播。直至昨晚（28日），北角東發大廈ABCD座列受限區域，須圍封至今早7時，為政府第三次封區。 當區區議員李予信今日（29日）在電台節目表示，對今次封區成效有極大質疑。他說，現時只有約475名居民接受檢測，他指東發大廈有大量劏房，至少估計有過千名住客，即現時的檢測數字下，只有現時人口的一半以下，形容檢測數字強差人意。

1月28日晚上，政府宣布北角東發大廈為「受限區域」，即所有住戶都需要禁足接受強制檢測。(李澤彤攝)

料檢測數字只有現時人口一半以下

政府發稿表示，至今日凌晨2時，約475名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

李予信直言，對今次封區成效有極大質疑，檢測數字強差人意。他解釋，東發大廈每座有15層樓，每座有8個單位，即4座合共有480伙。不過，他指東發大廈有大量劏房，至少估計有過千名住客，即現時的檢測數字下，只有現時人口的一半以下。李又指，現時尚未找出確診個案，質疑今次行動的意義。

▼東發大廈封區情況▼

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不少人已撤離 封區時仍然在外面工作

李予信又指，早前有專家視察時，曾懷疑大廈天井設計不理想而出現垂直傳播，因此有不少人事前已執行李離開。

此外，政府宣布封區時，當時仍有不少人仍在外面工作，而不少居民早前已接受強制檢測、現正等候結果，批評安排混亂。李予信說，曾接獲民政處職員的回覆，指若居民處於受限區以外，他們並無須要回到區域內。他擔心，若有隱形患者完成檢測但未有結果，而又無須要處於受限區內，或會影響行動的成效。

▼東發大廈封區情況．居民檢測▼

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區域內有商戶

他又指，區域內有不少商戶，當時餐廳內仍有職員。李說，他們早前已接受強制檢測，但政府突然封區，他們雖然不是住在當區，但只能留守在區內，令他們無所適從。