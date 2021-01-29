林老師被裁定死於自殺　官指若校長撤回著辭職的話　事件本可避免

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-01-29 13:48

東華三院李東海小學的圖書館主任林麗棠，前年一個早上回到學校，上課前突墮樓身亡，死因庭早前就其死因作研訊，並披露林老師10年前曾因被家長報警投訴而患上抑鬱症。後來學校換了新校長羅婉儀，羅對林的表現有微言，事發前一周，羅指林在一次交流活動中未有發通告，叫林考慮辭職，之後又不斷叫林交事件報告。事發當日早上，林向家人發短訊稱：不想再見到校長醜陋的面孔，其妹見字感不對勁，惟未聯絡上胞姊，已收到校方告知林出事的消息。死因為今(29日)裁定林死於自殺。

官認為事件原可避免

裁判官周麗珠認為，林老師選擇在校內跳樓，是因為想令羅校長的事業一併完結。周官認為如果羅校長未有在當年3月5日再召見、羅校長撤回著林老師辭職的說話、林老師被召見時副校有為她作澄清等，事件本可避免。

羅婉儀離開法庭時一直以雨傘掩面，並在多名記者追問下稱：「個官講嘅嘢同事實有距離。」

時任校長羅婉儀離關法庭時稱覺裁判官所言與事實有距離。(羅國輝攝)

胞妹感謝法庭還其姊一個公道

林老師的胞妹離庭時飲泣，感謝裁判官還了她姐姐一個公道，及認同其姊在教育的熱誠。她又希望教育局審核羅女事是否可提取其公積金，認為應讓教育界知道，作為上司應如何做，及做了事亦要承擔後果。她又指，其姊過身不是好事，學生也承受痛苦，但希望大家能從得到教訓，不要再有類似事情發生。

教協的代表亦稱，這場慘劇的發生，是一個職場欺凌事件，認為制度上有問題，若當中有改善的地方，希望將來可避免同類事件再發生。

林老師的家人在庭發言時不住哭泣。（詳看下圖）

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時任校長及校方列為利害關係人士

死者林麗棠（終年48歲）2019年3月6日在該所位於天水圍的校園內墮樓而死。聆訊探討的其中一個重點，亦在於老師的工作、校長的態度，及校方的處理手法等，故除了林的家屬外，時任校長羅婉儀、教協及東華三院教育科等，亦列為有利害關係人士。

遭學生投訴後患上抑鬱

林老師的胞妹在庭上透露，林在2009年，曾因與學生起爭執，並剪了該學生的體育衫一下，遭學生家長事報警投訴，家長後來理解事件由學生所引起，並有向林道歉，林亦獲校方支持，惟林在這事後卻患上抑鬱症，後來亦由全職轉為半職，並要每年向校方提交抑鬱症的醫生報告。

羅上任後與前校長作風不同

該校在2014年換上新校長羅婉儀，曾到庭作供的教職員均指羅的作風與前校長不同，對老師的期望及要求十分高，討論工作的態度有時亦會不很客氣。羅剛上任時，有一名羅更不喜歡的老師，故初時與林的關係未算最緊長。後來該老師辭了職，羅與林的關係亦轉差。

證人供述事件發生經過。(詳看下圖)

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林工作量大 羅上任後壓力大增

多名老師均供稱，林老師工作量龐大，除了教中文，又要處理多項行政工作，包括圖書工作、書簿津貼、車船津貼、敬師活動、疫苗注射等，林在羅上任後，情緒問題變得更嚴重，她會失眠、沒胃口、經常忘事，甚至「斷片」。

林在會議上遭羅刁難

亦有老師提到羅會在教員會議上刁難林，暗諷她曾在教師發展日暈倒，林發言後「成身震」。羅亦會不時召見林，林每次面談後都會變得情緒低落。亦有老師曾目睹羅直斥林說：「咁簡單嘅嘢都做唔到。」林欲解釋，羅卻說：「收聲，唔好駁嘴。」在場的蔡副校便向林說：「唔好咁準時走囉，4點半後繼續做。」

斥林交流團未出通告

事發前一周，即2019年2月27日，羅得知林就澳門交流團未有出通告，翌日召見原本請了病假的林，批評林的做法可能會影響到保險等問題，在訓斥林的同時，又叫林考慮辭職，當日在場的鄭副校亦記得林有當場落淚。

校內老師作供時曾提及羅校長的出位言行。（詳看下圖）

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要林承認所有責任

會面後，林向校內相熟老師哭訴遭羅責罵，指她工作能力不足，又說很容易找人替代她。林解釋已就活動派發便條，不知沒發通告會影響保險。羅卻要林交書面報告，但報告「改嚟改去」羅都不滿意，更要林承擔所有責任，又不斷催林交報告。

林在事發前一天再被召見，林之後在校內一角崩潰大哭，並說：「我死喇，佢（羅校長）叫我自己辭職，消失呀。」後來她停止哭泣，並說：「我要同佢（羅校長）同歸於盡。」她同日下午早退，並往東華三院總科投訴羅，但未有得到具體回應。

老師忙找危機處理手冊

翌日早上，校工看到校舍高處有人的身影，並告知一名老師，老師著校工報警時，校工卻指：「校長話唔好報警。」其他老師得悉事件，亦有人提到校長曾說過類似的話，眾老師在找危機處理手冊之時，校舍傳來巨響，林已從高處墮下頭部重創死亡。

羅辯稱不知林抑鬱如此嚴重

東華三院教育科早在2018年6月，已曾收對羅的匿名投訴，指羅不聽意見，亦對老師不敬等。林亦曾親自到東華三院投訴，教育科的職員卻即把林投訴告知了羅。羅在庭上作供時稱，不知林的抑鬱情況如此嚴重，又稱事發前一周，確曾在情急下向林說：「你知唔知將來再犯，會無公積金，你會唔會考慮辭職？」但強調當時是以擔心、哀求的語氣對林說的。

案件編號：CCDI206/2019