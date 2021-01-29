林麗棠死因　羅校長指官所言與事實有距離　對教師十大指控全否認

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-01-29 16:21

教師林麗棠前年在其任教的東華三院李東海小學墮樓身亡，其死因研訊揭示時任校長羅婉儀事前一周曾因林未發通告一事著林考慮辭職，庭上亦揭露校內老師對羅的領導評分逐年下跌，甚至有人匿名投訴，但羅仍依然故我，更稱投訴影響不了她。多名老師在聆訊作證時，對羅作出逾十項指控，包括羅要求高，對人不尊重，又不聽老師意見，更曾大改時間表、及要老師8號及10號風球回校等。惟羅卻否認全部指控，並堅稱一直有努力與老師建立關係，例如有請老師食西餅。對於裁判官指若羅有收回著林辭職的話，事件可避免發生，羅卻回應稱官所言與事實有距離。

羅校長被指做事一言堂

林麗棠老師(48歲)在2019年3月6日於天李東海小學內跳樓身亡，死因庭今(29日)裁定她死於自殺。聆訊期間揭露，林生前一周，因在一活動中未有出通告而遭時任校長羅婉儀多番召見及被訓斥至落淚。曾作證的老師，亦提過見過林及其他老師遭羅刁難。

證供亦披露，校內老師每年填寫的問卷中，對羅校長的領導評分在案發前逐年下跌，老師作供期間也對羅的管理諸多不滿，並舉出多項例子，矛頭直指羅侮辱老師、做事「一言堂」，工作氣氛甚為壓抑。

校內老師提及羅的出位言行。(詳見下圖)

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羅否認指控 稱有請食嘢修建立關係

對於以上指控，羅全盤否認，更反駁稱指控失實，不解為何他們要說出失實情節，又稱她一直嘗試與老師打好關係，又說，中國人文化是透過寒喧、「請食嘢」建立關係，她會在旅行後帶手信回校與老師分享，也曾在校運會後與其他老師聯誼，又嘗試請老師吃西餅，嘗試「西餅打人牙骹軟」。

有哄學生但學生無回應

至於有老師稱她曾與家長當眾吵架，羅聲稱她當時遭家長責罵；有關不尊重學生的指控，羅解釋該學生掛念家人，才在交流活動期間鬧情緒不願踢球，期間她也有哄該學生，但學生不理她。

教協代表指事件是職場欺凌，林的妹妹感謝法庭還其姊公道。（詳看下圖）

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校內老師對羅評分低

東華三院教育科主管的吳奇壎作供時透露，他們在2018年6月收到兩封對羅的匿名投訴信，指羅不聽老師意見、編排會議不合理、說話不得體等，又指老師填寫的問卷對羅的評分偏低。

認為羅管理欠妥善溝及支援

吳認為羅的主要問題是與老師關係欠佳。羅解釋她對老師要求提高，增加了工作量，影響了她與老師的關係，惟吳認為若有妥善溝通及支援，老師士氣該不會如此低落。他指羅之後有呈上改善方案，惟他認為羅的建議針對不到問題，羅曾計劃再收集老師的意見，又提出更改會議時間、提供培訓講座等，吳直言聽畢也不過這些方案有何用處，並有叫羅應因應老師意見提出改善。

林麗棠老師自殺事件經過。（詳看下圖）

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事後檢討後決定解僱羅

在林墮樓事件發生後，東華三院有成立獨立調查委員會，並在事發後約4個月向提交報告及提出19項建議，包括對羅作紀律行動。校董最後投票決定解僱羅。

羅供稱社會輿論令她難以承受

羅在庭上作供時則稱，她在林死後也接受不到事件，「成個人好慢」，無法入睡。她事後亦被起底，精神狀況變得很差，社會輿論也令她難以承受，在東華三院就事件開記者會後，她更崩潰入院，留院兩周，她獲發病假至同年7月中，故在林死後她一直未有再回校。

羅被列為聆訊有利害關係人士，但沒有聘請律師，她有在庭上親身盤問過往的下屬，亦有親自陳辭。裁判官今裁定林死於自殺之餘，亦提到若羅有收回著林辭職的話，事件或可避免。惟羅離庭時卻向記者稱：「個官講嘅嘢同事實有距離。」

案件編號：CCDI206/2019