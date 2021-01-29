首「攞正牌」將軍澳測試風火輪行單車徑　發燒友望准規範化使用

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-29 13:59

電動滑板車、電動單車及「風火輪」等電動移動工具，按現時法例被歸類為「汽車」，運輸署卻又指不能與一般汽車共用馬路，亦不適合在行人道上使用，令此類移動工具一直不獲署方批准使用。運輸署於去年「鬆綁」，今日(29日)起，一連3天在將軍澳海濱公園旁單車徑試驗，相關工具在單車徑共用安排，「攞正牌」在路面上奔馳。 有參加者帶同單輪車到場，指因法例所限，過去只敢在深夜或於私人屋苑範圍內使用，現時終可「日光日白」行走，「攞正牌」使用，不用提心吊膽，期望政府可立法讓相關工具在單車徑使用。參加者又認為，同意相關工具要受限，接受當局要求要驗車或買保險，只要不貴都可接受。有將軍澳居民亦支持相關工具在有監管下使用，但認為應限在單車路行駛，避開在行人路使用，並需限速。

運輸署安排的實地試驗，今早10時開始，早上有約20人參與，他們均須事前登記。參加者需持有駕駛執照，到場後要提交健康申報表及量體溫，亦會有人簡單檢查車輛，獲發「車輛許可證」後，需掛在身上或工具上「試車」。

參加者實地測試時，需穿上運輸署提供的反光背心及頭盔，沿路有多名工作人員舉牌提醒公眾正在進行實地試驗，署方亦有聘人監察參加者車速，並在附近向路人進行問卷調查了解對電動移動工具看法。

由於將軍澳單車徑今天使用人數不多，秩序大致良好，雖偶有單車經過，但未見險象發生。

發燒友：終可日頭攞正牌玩

陳先生已玩單輪電動車兩年，今日特意到將軍澳參與實地測試，「好開心，因為真係好少可以日頭攞正牌咁用」。他指，過去多在晚上或私人屋苑內玩，平時晚上使用都要提心吊膽，試過在用單輪車時見到有執法人員在場，需即時停用。他期望政府可放寬使用「風火輪」等電動移動工具，認為即使要定期驗車或購買第三者保險，只要價錢不太貴，玩家都可接受。

參與試驗的使用者要持有駕駛執照，有份籌辦活動的Jacky有7年車齡。他認為試驗有太多限制，又指其女兒3歲時，已懂得用風火輪，現時已約10歲，但卻不能參與試驗。他認為，單車同樣會有意外，速度甚至比電動工具快，卻不受這麼多規管，認為只限電動移動工具不合理。

便攜式電動車總會︰有史以來第一次 冀政府合法化

首次試驗原定上月在科學園舉行，但因疫情延期，香港便攜式電動車總會會長嚴丞翊，對今日首次試驗感興奮，「係有史以嚟第一次，上次科學園個次延咗期，等到頸都長」。他指，聽聞今日會有數十人參加試驗，預計3日會有過百人參與實測。他期望，若政府再推出類似計劃，可有更長路線，舉辦更頻密，亦希望是次如運作順暢，長遠可讓政府修例，讓便攜式電動車合法化，可在單車徑上使用。

總會會長許堅信亦指，聽說運輸署有意兩年內放寬使用電動移動工具。他指，市場上已有足夠配套，總會曾向保險公司查詢，對方亦已有相關第三者保險計劃可提供，每年約1，000元，認為「萬事俱備，只欠東風」。

居民憂電動工具速度太快 規範化倡禁駛上行人路

將軍澳居民何先生指，平時有在行人路上，遇過有人以此類電動單輪車送外賣，車速估計達時速30至40公里。他當時有被嚇倒，認為相關電動工具政府可准使用，但需要規管，如禁止駛上行人路，並限制車速。他認為，電動車控制需要較多技巧，若控制不妥﹛易撞到途人，而車速亦可較單車快。

今次實地試驗計劃限制參加者的電動移動工具，限速每小時25公里，重量不能多於30公斤，對電池或電力產品認證亦有一定要求，亦要配有白色頭燈及紅色尾燈等裝備。參加者須持有私家車或電單車的駕駛執照，亦要戴上大會提供的單車安全頭盔予使用者配戴，亦不能載有乘客。使用時需帶上車速儀，或可顯示車速的應用程式。參加者需預先繳交820元申請，並事先報名，完成實地試驗後會獲退回。

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