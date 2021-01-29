禽流感｜烏溪沙銀湖．天峰一隻遊隼屍體　對H5病毒呈初步陽性

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-01-29 22:26

漁農自然護理署發言人今日（29日）表示，一隻在烏溪沙豪宅銀湖．天峰撿走的遊隼屍體，懷疑對H5禽流感病毒的初步測試呈陽性反應，署方正繼續作進一步確定測試。

銀湖‧天峰

漁護署指，該隻雀鳥屍體日前在烏溪沙銀湖．天峰被發現及撿走。遊隼是香港常見的留鳥及冬候鳥。發言人表示，發現雀屍地點的三公里範圍內並沒有雞場。雖然如此，漁護署仍會致電家禽農戶，提醒他們加強預防禽流感及生物安全措施。

除家禽農戶外，漁護署亦會去信雀鳥店主、持牌飼養寵物家禽和賽鴿人士，提醒他們採取適當預防措施。漁護署會繼續密切留意有關情況。發言人表示，該署會密切留意本地活家禽農場及批發市場，確保業界採取適當措施預防禽流感。漁護署亦會繼續密切監察野生禽鳥。

漁護署指，市民應避免接觸野生雀鳥和活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手。市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。」

漁環境衞生署會持續監察活家禽零售店鋪，並提醒店鋪經營人士注意衞生。衞生署則會繼續推行公眾健康教育，提醒市民注意個人和環境衞生，以預防禽流感。

漁護署、食環署、海關和警方會致力堵截非法進口禽鳥活動，減低未經檢驗檢疫的禽鳥帶來禽流感爆發的風險。政府各部門會繼續保持高度警覺，嚴格執行防控禽流感的措施。有關預防禽流感的健康提示，可瀏覽漁護署網站內的「H5N1衞生資訊」。