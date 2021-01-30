新冠肺炎・最新｜增28確診　嘉賓大廈護士確診　機場三跑地盤爆發

撰文： 陳家怡 黃金棋 鄧穎琳 鄭翠碧 張嘉敏 鄭秋玲 胡家欣 鍾妍 林穎嫺 曾凱欣 最後更新日期： 2021-01-30 18:46

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（30日）公布新增28宗確診，其中2宗輸入，26宗本地個案中，6宗源頭不明，另有40多宗初步確診。機場三跑地盤有群組爆發，共9人感染。

▼四個指定強檢區域▼

封區檢測｜紅磡指定區放置大批鐵馬引封區猜測 商戶：最多瞓舖頭

【17:30】政府早前先後三次「封區」實施強制檢測。有九龍城區議員指，紅磡「指定區域」附近放置一批鐵馬，引起封區猜測，期望政府可以盡早交代。有區內街坊表示，不擔心封區，限制一至兩日強制檢測可接受。有居於港島的店舖職員指，圍封強制檢測會引起不便，但已做好心理準備，「最多喺舖頭瞓！」

佐敦嘉賓大廈診所護士染疫 今增28宗確診逾兩周低位 6宗無源頭

新冠肺炎｜機場三跑工程群組爆發共9人確診 3000工人須強制檢測

【16:50】40多宗初步確診，歐家榮指，每區有源頭不明個案，數字今天好似有回落，但過往數字每天有上落，不可以單一天數字作判斷現時疫情回落，一周以來數字仍在高水平，會密切注視，希望疫情回穩、回落。他擔心農曆新年就到，市民多家庭聚會，過去一星期中個案四成都是不明源頭，代表仍有隱形傳播鏈，稍一不慎可能又有另一波爆發。

接連有工程地盤群組爆發，歐家榮指，發現地盤多數用貨櫃作休息室，空氣不流通，消毒清潔不理想，建議不要讓工人共用休息室，而是分設休息室，避免大型群組爆發。

醫院管理局總行政經理（質素及標準） 劉家獻指，屯門醫院有一名隔離病房工作的男護士，無佩戴N95，只戴了外科手術口罩，因此需要檢疫。

▼機場三跑工程▼

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【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，截至今日凌晨，單日新增28宗確診，其中2宗輸入，26宗本地個案中，6宗源頭不明。新增個案中，8宗來自油尖旺區，其中5宗是油麻地指定區域；深水埗無新增個案；九龍城區新增6宗個案，無來自紅磡指定區域。

源頭不明個案包括一名診所護士，是嘉賓大廈林學洵醫生診所的護士，診所要關閉14日。

屬於強制檢測大廈的油麻地東安街順安大廈，增至6個單位11人染疫，屬於不同樓層和座向。何文田邨綺文樓增至3個單位共6人確診。

機場三跑工地有群組爆發，新增5宗確診，整個三跑地盤共9人染疫，其中3206合約填海工程2人確診、3303合約三跑工程7人確診，當局發出強制檢疫令。共用貨櫃休息室的工人有60人被界定為密切接觸者，另外確診者家人約20人被列為密切接觸者。兩個合約工程有約500工人，要停工14日。

【13:36】消息指今日新增約30宗確診個案，較昨日稍回落。

新冠肺炎｜盧偉國：舊樓天井衛生值得關注 港府應助三無大廈管理

【12:29】新冠肺炎疫情反覆，疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅預期，新冠病毒短期內不會離去，未來市民可能每年，又或每兩年需要接種一次，故收集疫苗效用是非常重要；他重申第三期臨床試驗報告是審批疫苗的基礎條件，難以跳過。政府疫苗接種計劃專責小組成員曾浩輝亦表示，委員會職責須基於科學證據辦事，不論出產地或公司均須按程序交文件，才可啟動審批程序。

農曆新年將至，被問到是否適宜放寬社交限制措施？孔繁毅說，須視乎未來約一星期的疫情進展，若每日新增確診數字回落至20至30宗，相信可放寬部份限制，如室外運動及食肆限制。

相關新聞：新冠肺炎｜孔繁毅：若續回落至30以下確診 農曆年或有望放寬限制

【09:43】公務員事務局局長聶德權今日（30日）在商台節目表示，接種疫苗是控疫、恢復社會正常生活及經濟重要一環，正與BioNTech疫苗廠商緊密聯繫，期望首批BioNTech疫苗不會延遲，可於2月底到港，港府已邀醫院管理局各聯網、私家醫院、診所、大學或醫療機構，以及各政府部門合作，徵召醫護及公務員協助營運接種中心，方便在疫苗抵港時立即啟動接種計劃。

他又說，港府昨日已開設疫苗專題網站，方便市民獲得更多有關疫苗的資訊。他說正與安老及殘疾院舍接觸，細緻討論上門注射安排。

新冠疫苗｜聶德權：疫苗注射計劃須半年 邀多個醫療機構協助

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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【07:00】九龍城區議員任國棟周五在Facebook展示紅磡區內突然擺放了大量鐵馬，不少居民也拍攝到同一情況，懷疑有封區檢測行動，他留守區內至今日凌晨0時半，政府都未有公布。（任國棟FB圖片)

確診大廈｜患者住所全覽 北角新都城爆疫 樂民新邨四人中招

【01:05】新冠肺炎疫情反覆，周五（29日）新增50宗個案，48宗是本地個案，其中16宗源頭不明。衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料。當中九龍城區新增11宗確診個案，超過油尖旺區的8宗，成為全港最多患者居住的地區，土瓜灣樂民新邨樂基樓四人確診。

東區個案仍在增加，除了周四封區強制檢測的東發大廈再增1個案外，與其毗鄰的北角新都城大廈A座新增3個案，為日前患者的關連個案，相信是同住家人。

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昨日總覽：新冠肺炎．1.29｜增50宗確診 專家指過年前須減至個位數才減風險

新冠疫苗｜科興回覆01：有能力按要求供港 正整理數據撰臨床論文

新冠肺炎｜專家稱未來兩周確診遏至個位數 新年聚會才減風險

政府擬停業處須確保顧客用安心出行 黃傑龍憂有機會引起顧客矛盾

確診食肆｜增10間 荃灣富都茶餐廳上榜 綠楊新邨患者光顧美心MX

【00:20】本港周五（29日）新增50宗個案，當中有48宗本地感染，16宗屬源頭不明個案。衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多10間食肆上榜，其中荃灣佔4間，包括富都茶餐廳和綠楊坊美心MX；尖沙咀HYC Bar & Lounge上榜，以及有3間油尖旺區的酒店有患者曾入住，其一為指定檢疫酒店君怡酒店。

深水埗麗安邨麗平樓2單位4人染疫須強檢 張竹君提醒：強檢會執法

強制檢測｜政府抽查深水埗六幢住戶逾220人 向14人罰款5000元

東發大廈圍封│有食肆員工全晚未獲安排檢測 7人各被罰5000元

▼北角東發大廈強制檢測▼

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東發大廈圍封│住户登記檢測後 仍被貼告示指無人應門 批不合理

增50宗確診16宗無源頭 綠楊新邨R座18樓半層單位6確診 全層檢疫

將軍澳醫院59歲新冠肺炎男患者出走一小時 換來今判監14日

▼過去14日患者住所及行蹤▼