港航裁員｜港航違保就業規定須退補貼或罰款　關注組料涉推無薪假

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-01-30 14:13

新冠肺炎疫情重創各行各業，航空業首當其衝，繼國泰大裁員後，香港航空去年底亦宣布裁減約250名機艙服務員。港航被裁員工關注組批評，港航報復式裁員，公司申領「保就業」的補貼未有用於支付員工薪酬，涉違反「保就業」規定，要求政府及勞工處等介入調查。 關注組早前接獲保就業計劃秘書處回覆，證實經調查後，港航未有完全遵守「保就業」計劃守則及條款，當局將要求港航退還未用於支付工資的補貼金額，或就未達承諾受薪僱員人數的相關罰款。當局回覆關注組時更指，若港航涉作出虛假陳述或隱瞞等，有可能會被檢控。 《香港01》正就事件，向保就業計劃秘書處及港航等查詢。

▼香港航空12月11日解僱250名機組人員▼

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港航被裁員工關注組今（30日）透露，早前曾就港航涉嫌違反「保就業」規定向政府投訴，當局前日（28日）回覆指，經覆檢港航的申請資格、指定月份和去年6月及7月的強積金供款紀錄、去年3月的承諾受薪僱員人數資料，以及已獲批核的工資補貼的計算及金額後，發現港航未有完全遵守計劃的守則及條款。因應情況，當局將要求港航退還未用於支付工資的補貼金額，或繳交未達「承諾受薪僱員人數」的罰款。

關注組代表向《香港01》表示，當局未有明言港航涉及的違規事項為何，亦未明確表示會否作出檢控，希望當局嚴正執法。關注組續指，月初曾向當局舉報，公司在第二期保就業的9至11月間，仍要求員工放無薪假，涉嫌違規，當局強調會徹查公司的整項申請 。

該代表又指，關注組上周二（26日）在勞工處介入下，已與公司代表會面，惟資方並未有在會上提出具體內容及回應員工訴求，批評資方「冇誠意」，希望港航在下周二（2月2日）限期屆滿前，回應關注組的訴求，否則關注組不排除會有進一步行動。

關注組重申對資方的5項訴求，包括以疫情前、航空業未受影響前的平均月薪計算代通知金及遣散費、並不以強積金對沖賠償、要求公司承諾將來優先聘用被解僱員工、退回先前涉及無薪假的薪金，以及發還6個月保就業計劃獲得的金額。

政府回覆港航被裁員工關注組證實，港航違反保就業計劃的規定。（港航被裁員工關注組提供）

港航兩期保就業獲發1.5億元補貼

職工盟主席吳敏兒指，港航在兩期保就業共獲1.5億元補貼，卻嚴重壓縮遣散賠償，並欲以放無薪假期間的薪酬，計算解僱賠償，涉嫌違反勞工法例。她形容港航做法「好大膽」，亦相信是航空業界中，唯一敢挑戰勞工法例的企業。她續指，港航前年年底險遭釘牌，質疑其現金流，是否能支撐基本營運。她又質疑，港航以無薪假作為「恍子」，令員工薪金大跌後才計算遣散費，壓低賠償。

吳促請當局向員工及公眾如實披露港航惡行，並指示港航應將相關款項發還員工，否則對苦主毫無幫助。她又擔心其他公司會仿效港航做法，僅向港府退還保就業款項，未能以儆效尤。

吳又指，港航資方早前與關注組會面時，重申早前計算的遣散費正確無誤，未有讓步打算。現時已有一定數量受影響員工，打算提出法律訴訟，預料雙方對簿公堂的機會很大。

根據資料，港航單在第一期保就業計劃內，已獲發7,700多萬元補貼，當時承諾受薪僱員人數為2,940人。港航在保就業計劃推出前、後，曾兩度裁員共650人。