新冠肺炎｜按摩業界倡強制顧客用「安心出行」　爭取邊抗疫邊工作

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-30 17:16

疫情下，按摩院三度關閉合共近5個月。按摩業總會主席周鎮宇聯同過百名按摩師今天（30日）舉行記者會，爭取在農曆新年前復工，建議政府容許讓業界「邊抗疫邊工作」，渡過年關。 有按摩院老闆表示，目前已拖欠80萬元租金一個多月，亦有借出10萬元予員工過年。他指，與員工唇齒相依，會盡量幫助他們，但擔心會因欠租被業主逼遷，促政府盡快容許按摩院重開。

過百名按摩師今天帶同象徵他們飯碗的生財工具「小工箱」，表示做足防疫措施，要求政府讓業界復工。

按摩業總會主席周鎮宇表示，因應疫情反覆，按摩院多次開業停業，但一宗相關的確診個案都沒有，質疑停業是否能控制疫情，批評政府向他們「開刀 」。

周強經營的按摩院位於尖沙咀，3萬呎店舖的月租80萬，他表示目前欠租一個多月，亦有有員工問他借錢過年，借出10萬元予約12名員工。他表示，和員工唇齒相依，私下盡量幫助他們，惟自身難保。他指，新年期間，顧客會派利市給員工，對他們收入重要。其按摩院營業近13年，經歷過沙士的他說每天只做18個顧客生意也捱過，未及現時停業情況嚴峻，不敢想會否被逼遷。

早前業界提出13項防疫措施，包括客人須量度體溫和戴口罩、按摩員為客人服務時穿全套保護衣物等，希望爭取恢復業界。他重申，若港府准許業界恢復營業，願意再採取多5項更嚴謹的防疫措施，例如要求員工每14天做一次檢測，要求顧客安裝「安心岀行」應用程式，和進店前須掃描二維碼等。他又指，業界亦願意承諾，安排員工接種新冠肺炎疫苗。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼