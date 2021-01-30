強制檢測大廈｜新增11棟大廈污水檢測陽性　全於基隆街及大南街

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-30 23:19

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，食物及衞生局今日（30日）公布，有11幢大廈因為有污水樣本檢測呈陽性，而須被納入強制檢測公告。當中六棟位於油尖旺基隆街的單數號大廈、五棟位於油尖旺大南街的雙數號大廈，而該11棟大廈全部並非位於指定區域中。 另外，由於擴建香港國際機場成為三跑道系統的相關工程地盤短時間內出現多宗確診個案，曾身處該地盤的有關人士亦應進行強制檢測。

食物及衞生局今日（30日）公布，有11幢大廈因為有污水樣本檢測呈陽性，而須被納入強制檢測公告。（香港01製圖）

當局今日指，有11幢大廈因為有污水樣本檢測呈陽性，而須被納入強制檢測公告。該11棟大廈全部位於太子一帶，其中六棟為基隆街17至53號單數號大廈；另外五棟為大南街 32至62號雙數號大廈。

公告詳情指，任何在2021年1月17日至1月30日期間曾身處任何該11棟大廈超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於2021年2月2日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年1月28日至1月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼機場三跑工程▼

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另外，由於機場三跑累計9名工人確診，當局亦向曾身處該地盤的有關當人士發出強制檢測公告。

當局指任何在2021年1月17日至1月30日期間曾在擴建香港國際機場成為三跑道系統─合約編號3206─主要填海工程及合約編號3303─第三條跑道及相關工程地盤工作或曾身處該地盤超過兩小時的人士，須於2021年2月2日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年1月28日至1月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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旺角、深水埗明增設檢測站

當局又表示，政府明日（31日）會在旺角詩歌舞遊樂場和深水埗麗安邨增設流動採樣站。位於佐敦渡船角文匯街的流動採樣車亦會延長服務至下月1日。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。