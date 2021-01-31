新冠肺炎・最新｜消息：增約50宗確診　再多2名年長病人不治

撰文： 勞敏儀 黃偉倫 王潔恩 孔繁栩 黃詠榆 歐陽德浩 馬煒傑 朱海棋 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-31 14:38

新冠肺炎疫情反覆，周六公布新增28宗確診，2宗是輸入個案，26宗本地個案中，6宗源頭不明，疫情至今共10,400人感染；另外初步確診個案有40多宗。 太子基隆街、大南街11座相鄰的大廈，污水驗出陽性，需強制檢測。機場三跑地盤群組爆發，工人及家人共11人確診。 疫情反覆，《香港01》接獲消息指，農曆新年前都不會放寬限聚令，當局亦預計市民在假期一定會聚會。

臨時醫院包括六座病房大樓及一座醫療中心，共提供816張負氣壓病床。（發展局圖片）

科興疫苗│盧寵茂：第三期數據並非必要 籲港府主動向藥廠索取

【13:01】本港新冠肺炎疫情持續，疫苗接種計劃在即，惟科興疫苗仍未有第三期臨床數據。港大深圳醫院院長盧寵茂今日（31日）出席無綫節目《講清講楚》時表示同意檢視新冠疫苗第三期臨床數據後才使用疫苗是最好，但認為第三期數據並非必要，因部分醫學上的治療方案亦沒有三期數據支持有效，又認為港府應主動出擊，積極向藥廠索取新冠疫苗第三期數據，「寧可備而不用，不可用時無備」。

盧寵茂率先接種內地的國藥疫苗，醫護為他打針時舉拇指示好。（香港大學深圳醫院提供圖片）

臨時醫院預計2月準備好 黃偉綸：醫管局正為配置進行試

【12:07】位於亞洲國際博覽館旁的臨時醫院建造工程已完成，並命名為「北大嶼山醫院香港感染控制中心」。發展局局長黃偉綸今日（31日）發表網誌，稱一般醫院需要3至4年才能建成，但該醫院項目4個月便完成，雖然為「臨時醫院」，但規模與現時一般醫院沒有分別，並按香港永久建築的標準設計和建造。



他又指，醫管局正為醫院配置醫療儀器和進行各項測試，預計2月準備好，為抗疫提供更好的裝備。

新冠肺炎｜多2人離世 一人解除隔離令後病情惡化 累計181人亡

【12:10】醫院管理局公布，有2名確診病人於昨日（30日）離世。至今共有176名病人於公立醫院離世，連同5名在家或私家醫院離世病人，累計181名患者不治。

其中一人為一名83歲男病人（個案編號：6913），他於12月6日因確診入住雅麗氏何妙齡那打素醫院接受隔離治療。病人因呼吸衰竭需使用呼吸機，12月21日轉往深切治療部繼續留醫。病人經治療後，病毒檢測呈陰性，衞生署於12月27日解除其隔離令。惟病人病情其後持續惡化，延至昨日晚上8時03分離世。

另一為一名95歲有長期病患男病人（個案編號：9062），於1月5日因氣促入住基督教聯合醫院接受治療，其後確診，由於病人情況持續惡化，延至昨日晚上9時38分離世。

【12:10】消息指，今日增約50宗確診個案，由昨日28宗明顯反彈。

羅致光指疫苗接種等 有助考慮如何有序恢復安老院舍探訪

【10:56】勞工及福利局局長羅致光今日（31日）發表網誌指，未來的疫苗接種、病毒檢測能力提升、檢測費用降低等條件，都有助政府考慮如何有序及安全地逐步恢復安老院探訪。他表示，全面回復社區安老支援服務，讓長者的精神健康得以改善，是未來重要的工作。

▼四個指定強檢區域、太子11座強檢大廈▼

逾100座大廈納強檢 陳肇始指檢測方案會考慮環境和樓宇質素等

【09:53】本港疫情持續蔓延，食物及衛生局局長陳肇始今（31日）在網誌表示，全港已有超過100座大廈因14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，或它的污水檢測有呈陽性樣本，而被納入強制檢測。



她解釋，政府決定採取甚麼檢測層次或方案時，會考慮確診個案數目、性質、相連性和分布，以及環境和樓宇質素等，包括樓齡和結構，特別是喉管和大廈管理等。

張建宗指「受限區域」強檢行動具成效 不排除短時間內再展開

【08:46】新冠肺炎疫情持續，政府在過去一星期進行三次「受限區域」強制檢測行動，發現14宗確診個案。政務司司長張建宗今日（31日）在網誌形容，行動精準並具成效，又強調力爭「清零」是特區政府首要抗疫目標，不排除在短時間內須於不同區域，以不同規模或形式展開強制檢測行動。

張建宗指，「受限區域」強制檢測行動精準並具成效。（張建宗網誌）

新冠疫苗｜憂長者接種有副作用 醫管局外展隊或先到院舍評估

【08:00】德國藥廠BioNTech的疫苗最快於下月底供港，政府隨後會開展疫苗接種計劃。消息人士對《香港01》透露，18區設立的疫苗接種中心未必全部同時啟用，醫院管理局和衞生署負責營運的中心或會先啟用。



另一方面，或會先安排醫管局的外展隊到院舍評估長者是否適合接種BioNTech的疫苗，點算適合接種的長者數目，再安排所需疫苗，第二次到訪時才正式接種。

限聚令｜消息：農曆新年前不會放寬限制 「預咗市民點都聚會」

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

強制檢測大廈｜新增11幢大廈污水檢測陽性 全於基隆街及大南街

有11幢大廈因為有污水樣本檢測呈陽性，而須被納入強制檢測公告。當中六棟位於油尖旺基隆街的單數號大廈、五棟位於油尖旺大南街的雙數號大廈，而該11棟大廈全部並非位於指定區域中。另外，由於擴建香港國際機場成為三跑道系統的相關工程地盤短時間內出現多宗確診個案，曾身處該地盤的有關人士亦應進行強制檢測。

▼1月30日新增確診個案居住過的住宅大廈名單▼

確診大廈｜機場三跑群組11人中8人居元朗 染疫診所護士住土瓜灣

周六新增的個案中，包括五名機場興建三跑工程地盤的工人，當中四人居於元朗區；另外一人則居於油麻地長樂街24號，與油麻地佐敦指定區域僅相隔彌敦道。而三跑群組的11名確診者中，更有8人居於元朗。另外，林學洵醫生診所一名負責登記工作的護士確診，她居於九龍城區的土瓜灣定安大廈D座，惟不屬於紅磡指定區域內。

▼機場三跑工程▼

衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多1間食肆上榜，為紅磡寶石戲院大廈的富臨漁港。

封區檢測｜紅磡指定區放置大批鐵馬引封區猜測 商戶：最多瞓舖頭

佐敦嘉賓大廈診所護士染疫 今增28宗確診逾兩周低位 6宗無源頭

新冠肺炎｜機場三跑工程群組爆發共9人確診 3000工人須強制檢測

新冠肺炎｜伊院46歲確診女病人不治 居佐敦金威廣場 累計179亡

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼