臨時醫院預計2月準備好　黃偉綸：醫管局正為配置進行試

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-01-31 12:07

位於亞洲國際博覽館旁的臨時醫院建造工程已完成，並命名為「北大嶼山醫院香港感染控制中心」。發展局局長黃偉綸今日（31日）發表網誌，稱一般醫院需要3至4年才能建成，但該醫院項目4個月便完成，雖然為「臨時醫院」，但規模與現時一般醫院沒有分別，並按香港永久建築的標準設計和建造。 他又指，醫管局正為醫院配置醫療儀器和進行各項測試，預計2月準備好，為抗疫提供更好的裝備。

臨時醫院包括六座病房大樓及一座醫療中心，共提供816張負氣壓病床。（發展局圖片）

黃偉綸說，醫院項目是香港政府去年7月向中央請求援建的醫療設施，又指過程充滿挑戰，包括地下公共設施要改建、巴士站要改位、受疫情及惡劣天氣影響等。

醫院布局採取「醫患分隔」

建築署工程策劃總監梁健德說，醫院佔地約30,000平方米，設有6座兩層高的病房大樓，共提供816張負氣壓病床，病房大樓每層有72張病床。醫院有1座醫療中心，內有藥房和實驗室，可提供核酸測試服務。另有1座能源中心和其他醫療配套設施，包括一座液態氧氣缸，容量達11,000公升，可連續5至8日供應氧氣。

梁健德又說，醫院的整體布局採取「醫患分隔」，即是把6座大樓中央通道的位置，預留作輸送清潔物資和醫護人員的進出；而醫療廢物則會沿外圍通道送走，以減低感染風險。另外，每間病房均按照標準負壓隔離病房規格來建造，例如病房入口設有前室作為緩衝區，病房外的氣壓經前室到病房時逐步降低，以單向氣流阻隔病毒傳播，減低交叉感染。

發展局指，臨時醫院的整體布局採取「醫患分隔」，即是把六座大樓中央通道的位置，預留作輸送清潔物資和醫護人員的進出，而醫療廢物則會在外圍的通道送走。（發展局圖片）

採用「組裝合成」建築技術

梁健德又說，項目採用「組裝合成」（MiC）建築技術，以「先裝後嵌」的概念，把醫院分成多個單元（俗稱「盒仔」），以病房為例，每間由三個「盒仔」組成。「盒仔」在內地廠房預製，並完成內部裝修、配件裝置組裝工序，包括通過氣密測試等，然後才送抵工地裝嵌。

發展局指，臨時醫院外牆使用柔和的顏色，並加上圖案，希望紓緩病人的心情。（發展局圖片）

外牆用柔和顏色 冀紓緩病人心情

在建築設計方面，梁健德表示，醫院外牆使用柔和的顏色，並加上圖案，希望可以紓緩病人的心情。由於當中兩座病房大樓較接近港鐵路軌，建築團隊亦在大樓旁增設綠化隔音牆，以免病人受到噪音的影響。