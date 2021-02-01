新冠肺炎．最新｜麗港城今晨7時尚未解封　採樣站仍未撤走

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新冠肺炎疫情反覆，政府昨晚(31日)突擊封區，要求麗港城第5及第7座住戶，全部人要在凌晨2時前接受強制檢測。

當局原先預料行動可於今晨7時完成並解封，惟7時過後現場尚未解封。

【07:00】當局原先預料行動可於今晨7時完成並解封，惟現時尚未解封，圍封用的鐵馬、採樣站亦未撤走。

麗港城第5、7座凌晨實況

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【02:30】政府凌晨時回覆傳媒，指昨晚(31日)約十一時，一名27歲男子在藍田麗港街27號第7座對開的臨時採樣站完成檢測，並到臨時登記處登記個人資料。其間，該名男子懷疑情緒激動及表現不合作，並以手機襲擊一名24歲民政事務處女人員致其口部受傷。政府指經初步調查後，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）拘捕該名男子。案件交由觀塘區刑事調查隊第一隊跟進。

據悉，昨晚(31日)八時許亦有另一名男子被帶上警車離去。事發在麗港城圍封範圍外，該男子疑不滿港府突襲封區，高呼「做騷」等口號，及後在場警員將其包圍帶走到麗港城會所內，引來現場大批傳媒追訪，場面混亂。

麗港城圍封第5、7座強制檢測情況

旺角花墟周日人潮：

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▼四個指定強檢區域、太子11座強檢大廈▼

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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過去14天確診患者住所及行踨

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【00:30】再多7間食肆有確診患者到訪，並以油尖旺區最多。法國醫院及兩間中學都有確診患者足跡，但衞生防護中心在疫情記者會未有主動公布細節。

確診食肆｜增7餐廳　油尖旺區麥當勞、肯德基　患者曾到法國醫院

1月31日確診者到訪食肆。《香港01製圖》

【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者住所及行蹤，油麻地指定區域繼續有多人確診，荃灣綠楊新邨R座再多3人染疫，而南區大潭洋房豪宅「皇府灣」則報告有一名患者居住。

確診大廈｜油麻地續成重災區　南區洋房豪宅皇府灣上榜

▼1月28日起　延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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