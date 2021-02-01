新冠肺炎．最新｜麗港城5、7座460人檢測0確診　居民登記後可離開

撰文： 鄭翠碧 朱海棋 陳淑霞 黃金棋 孔繁栩 鄧穎琳 歐陽德浩 袁澍 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-01 08:13

新冠肺炎疫情反覆，政府昨晚(31日)突擊封區，要求麗港城第5及第7座住戶，全部人要在凌晨2時前接受強制檢測。當局原先預料行動可於今晨7時完成並解封，惟7時過後尚未解封。 至早上7時48分，政府發聲明，指在上午約七時三十分完成觀塘指明「受限區域」(麗港城第5、7座)強制檢測行動，約460名居民接受檢測，當中沒有發現新確診個案。又指會另行公布正式解封的時間。

【07:48】政府發聲明，指在上午約七時三十分完成麗港城第5、7座強制檢測行動，並正在現場進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測，又指會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

政府表示，觀塘指明「受限區域」內已根據相關宣告及強制檢測公告的要求進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨日於麗港城內設立八個臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨二時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨二時，約460名居民接受檢測，當中沒有發現新確診個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約394戶，扣除住戶被撤離的5座E室單位，約60戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。



【07:45】有麗港城居民於登記資料後獲准離開，惟現場尚未正式解封。



【07:00】當局原先預料行動可於今晨7時完成並解封，惟現時尚未解封，圍封用的鐵馬、採樣站亦未撤走。

麗港城第5、7座凌晨實況

+ 2 + 2 + 2

【02:30】政府凌晨時回覆傳媒，指昨晚(31日)約十一時，一名27歲男子在藍田麗港街27號第7座對開的臨時採樣站完成檢測，並到臨時登記處登記個人資料。其間，該名男子懷疑情緒激動及表現不合作，並以手機襲擊一名24歲民政事務處女人員致其口部受傷。政府指經初步調查後，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）拘捕該名男子。案件交由觀塘區刑事調查隊第一隊跟進。

據悉，昨晚(31日)八時許亦有另一名男子被帶上警車離去。事發在麗港城圍封範圍外，該男子疑不滿港府突襲封區，高呼「做騷」等口號，及後在場警員將其包圍帶走到麗港城會所內，引來現場大批傳媒追訪，場面混亂。

麗港城圍封第5、7座強制檢測情況

旺角花墟周日人潮：

+ 7 + 7 + 7

▼四個指定強檢區域、太子11座強檢大廈▼

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

過去14天確診患者住所及行踨

+ 33 + 33 + 33

【00:30】再多7間食肆有確診患者到訪，並以油尖旺區最多。法國醫院及兩間中學都有確診患者足跡，但衞生防護中心在疫情記者會未有主動公布細節。

確診食肆｜增7餐廳 油尖旺區麥當勞、肯德基 患者曾到法國醫院

1月31日確診者到訪食肆。《香港01製圖》

【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者住所及行蹤，油麻地指定區域繼續有多人確診，荃灣綠楊新邨R座再多3人染疫，而南區大潭洋房豪宅「皇府灣」則報告有一名患者居住。

確診大廈｜油麻地續成重災區 南區洋房豪宅皇府灣上榜

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

+ 8 + 8 + 8

昨日總覽：

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