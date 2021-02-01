新冠肺炎．直播｜政府一晚四「突襲」：封油麻地新填地街一列唐樓

撰文： 鄭翠碧 朱海棋 陳淑霞 黃金棋 孔繁栩 鄧穎琳 歐陽德浩 袁澍 曹家駿 陳浩然 最後更新日期： 2021-02-01 20:49

新冠肺炎疫情反覆，政府昨晚(31日)突擊封區，要求麗港城第5及第7座住戶，全部人要在凌晨2時前接受強制檢測。當局原先預料行動可於今晨7時完成並解封，惟7時過後尚未解封。 至早上7時48分，政府發聲明，指在上午約七時三十分完成觀塘指明「受限區域」(麗港城第5、7座)強制檢測行動，約460名居民接受檢測，當中沒有發現新確診個案。又指會另行公布正式解封的時間。

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封區檢測｜一日四次！ 政府封紅磡隆基大樓、油麻地眾坊街多幢樓

【20:30】政府再新增油麻地「受限區域」，封區範圍包括新填地街142-148號及眾坊街59A，59B，59C號，新填地街150-160號及永星里2A號。政府目標是在明日上午約7時完成此行動。

新填地街、眾坊街及永星里封區範圍一帶。

黃大仙祠年三十封園 黃夏蕙：初一化身牛魔王再拜 祈求擊退疫情

【20:07】新一年新開始，牛年將至，不少善信均會到嗇色園黃大仙祠參拜求籤。嗇色園黃大仙今日（2月1日）召開記者會，講述新春期間的安排，廟宇今年因疫情關係，決定將於今年「年三十」 ( 11日）下午4時起封園，取消公眾上頭炷香活動，改為直播儀式。

一向誠心到黃大仙上頭炷香的藝人黃夏蕙，早已預備了牛年裝束打扮到現場參拜，過去60多年來首次不能前往上頭炷香，但她相信神靈體諒會保祐，「廿幾歲做女到而家88歲第一次，拜足咁多年，唔緊要，只要心善，黃大仙會保佑你。」，又預告會於下周立春後的吉日2月7日到現時先行參拜，又指「生肖造型」不會「斷纜」。

【20:00】繼尖沙咀及元朗有封鎖疫廈強制檢測，政府再公布封鎖紅磡馬頭圍道23-35號隆基大廈，居民及在內人士須強制檢測。政府目標是在明日（2日）上午約7時完成此行動。

政府公布封紅磡隆基大廈強制檢測。

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【19:53】元朗封區：好彩洋樓樓下的鐵馬陣連接至對面的公園，公園內有消防員及民政署人員設置帳篷。有貨車卸貨，將午餐肉、豆漿等物資運至公園內。

【19:38】消息指，政府今次決定是「走在疫情前」，盡快剪斷傳播鏈，揀選封區的因素，可以包括污水、衛生環境，多高危群組聚居等等一籃子因素。

封區檢測｜政府傍晚突襲圍封尖沙咀金鑾大廈、元朗好彩洋樓

【19:30 】元朗封區：介乎安康路及馬田路之間的安興街被警員以膠帶封鎖。政府人員從密斗貨車上搬下鐵馬，以封鎖好彩洋樓出入口；人員亦以膠帶封鎖旁邊的安興遊樂場，並在球場設置帳篷，相信是向居民作檢測之用。其間，有居民回家時帶備兩袋白米、兩盒牛奶及生果等糧食。

【19:00】政府公布封鎖尖沙咀金鑾大廈及元朗好彩洋樓進行強制檢測，居民目標是在明日（2日）上午約7時左右完成此行動，以達致「清零」目標。

政府公布由晚上7時起限制在尖沙咀指明「受限區域」——即彌敦道80號金鑾大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。據衞生署資料，金鑾大廈近14日有一確個案（#10375）。

同一時間，政府公布由晚上7時起限制在元朗指明「受限區域」——即元朗安興街42至58A號元朗好彩洋樓內的人士，須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。

公告列明，任何於1月19日至2月1日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月3日前接受強制檢測。

強制檢測大廈｜增9樓宇上榜 薄扶林道63號等7幢符1個案即檢規定

增34宗確診 綠楊新邨R座累計12宗 救世軍南山長者之家院友染疫

【17:44】今增34宗確診8宗無源頭，初步確診為20多宗，強檢大廈增至少9幢。

強制檢測大廈名單

新冠疫苗｜港府促復星BioNTech2月底須供港 澳門購國藥本周有貨

【16:21】教育局局長楊潤雄表示，現時除幼稚園外，校本可按少量學生回校半天，為全校學生六分一的限額，至農曆假期。過去1個月有限度面授安排，並無出現大型爆發。教育局正研2月底起增加面授時間，但以半天為原則，避免午膳，未來一兩天會與議會、校長會商討，期望本星期內敲定後公佈。

復課｜楊潤雄：研農曆年後增面授時間 以半天課為限 望本周敲定

【16:16】張建宗：防疫措施包括禁堂食令及限聚令，將延長兩周至年初六（2月17日）。他又指，明白市民放假唔想困在家中，2月4日會重開較少接觸的運動戶外場地，會要求負責人定期為工作人員檢測，及要求使用「安心出行」。

限聚令、晚市禁堂食延至2月17日 周四起重開部份戶外運動場地

【16:12】張建宗表示，由今日開始，全港所有地區有大廈有一宗無源頭個案（未能確定源頭），或大廈污水樣本呈陽性，顯示可能有感染風險，都會納入強檢範圍。預料未來在全港將會有多宗規模與麗港城及東發大廈封區相似的強檢行動。



張續稱，今日起到2月10日年廿九，十日內，會更廣泛、頻繁，針對個案多、樓宇質素欠佳及污水陽性大廈，對存在可能感染風險大廈，實行限制檢測，即封區。因為要在有傳播鏈之前快速全面檢測，因此有地區是零個案是預計之內。

強制檢測｜周二起大廈錄一宗不明源頭確診即強檢 預告或每日封區事實證明，限制檢測可以確保居民迅速檢測，無論最後找到個案多少，都能釋疑，令政府、市民知道疫情。有機會每日隨時在全港不同地區，採取與觀塘相若的限制檢測。

另外，政府亦決定加強工作場所檢測，如衛生防護中心發現場所有群組爆發，除停工消毒外，將要求同一工作場所內的人士進行檢測。而由今天起會降低工作場所門檻，如一個工作場所有2宗或以上確診，將會要場內人士進行強制檢測。

▼四個指定強檢區域、太子11座強檢大廈▼

【14:33】政務司司長張建宗今日下午4時將就防疫抗疫措施舉行記者會。食衞局局長陳肇始教授、教育局局長楊潤雄、民政事務局局長徐英偉、衞生署署長陳漢儀醫生和食環署署長劉利群將會出席。

【13:38】消息指，今天新增超過30宗確診個案。另消息指，本周三（3日）午夜到期的社交距離防疫措施，將至延長，農曆年不會放寬，料會延長兩周。

袁國勇：綠楊新邨R座18樓以上04、05室需撤離 疑天井深播毒

【12:25】荃灣綠楊新邨R座疑有垂直傳播，袁國勇到場了解，18樓以上04及05室住戶需撤離檢疫。

封區檢測｜麗港城5座7座發現兩個弱陽性個案 60多戶無應門

【11:39】麗港城第5座及第7座原定今日上午約7時30分政府宣布已完成強制檢測，惟最

終較原定目標延遲半小時，政府解釋因發現兩個弱陽性和不確定性個案。行動至上午約11時31分解封，未發現有人未進行強制檢測，但有60多戶居民沒有應門，呼籲盡快聯絡政府檢測。

【11:30】警方拆走麗港城第5座及第7座附近的封鎖線，而兩座地下出入口外檢查居民檢測結果的人員，亦已離開。

警方拆走第5座及第7座附近的封鎖線，而兩座地下出入口外檢查居民檢測結果的人員，亦已離開。(黃金棋攝)

黃大仙祠取消牛年上頭炷香 黃夏蕙：88歲第一次見

【11:26】嗇色園黃大仙祠今日公布取消年三十( 11日）晚上公眾上頭炷香活動，改為直播儀式。嗇色園監院李耀輝（義覺）道長及主席馬澤華指，黃大仙祠踏入100周年，99年來首次遇到年三十晚取消封園及上頭炷香。

以往每年都以當年生肖打扮到黃大仙上頭炷香的藝人黃夏蕙原定也預備了牛年裝束打扮，現不能前往上頭炷香，她相信神靈會保祐，「廿幾歲做女到而家88歲第一次，拜足咁多年。」

▼黃夏蕙近年上頭炷香打扮▼

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沙田車公廟新春仍開放須掃「安心出行」 惟年初二求籤禁公眾入場【11:00】因應2019冠狀病毒病疫情的發展，華人廟宇委員會公布在防疫的前提下，委員會在配合善信農曆新年期間前往沙田車公廟參拜，以祈求來年平安順境的習俗的同時，必須把廟內祈福參神活動的風險維持在可控範圍內。年初二（二月十三日）早上由沙田鄉事委員會主持的求籤活動，將不開放予公眾參與。

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封區檢測｜麗港城新冠康復者認同清零封區 批做法可改善：太突然

【10:45】居於麗港城5座E室的確診康復者李先生指，作為曾「中招」人士，他同意封區檢測的做法，認為較安全，亦可找出社區內的隱形患者。惟他直言政府做法有需要改善之處，可體諒市民不滿感受，「心比心、互相體諒，大家都想香港好」。

封區檢測｜何栢良倡大廈有一宗個案即封 而非突襲 走在病毒之前【10:00】政府昨日（1月31日）將藍田麗港城第5座及第7座列受限區域，居民須禁足於處所並接受強制檢測。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，麗港城疫情發生十多日才做封區檢測並不及時，他認為封區檢測的做法需走在病毒傳播之前，建議每當有大廈出現一宗確診個案，而專家評估該座大廈有高危因素，便應即時封鎖大廈及檢測，而非像現時突襲式封區。



他又指，最近不少大廈爆發都由地盤群組而引致，提倡政府於所有確診地盤工人所住大廈都封鎖檢測，料成效可以以倍計。

婚禮業界指疫情影響行業近乎失控 料2021情況未會好轉盼政府協助

【09:45】新冠肺炎打擊經濟，加上港府不時收緊限制人數及禁晚市堂食，影響婚禮行業生意。公民黨油尖旺區議會副主席余德寶形容，疫情對打擊婚禮業界，預視今年情況未會好轉，期望政府向業界提供協助，提供一筆過16萬元補助，以及協助經營婚禮商戶支付未來半年的八成舖租。

科興國藥│藥劑師倡交數據後由香港專家評審 毋須刊登於國際期刊【09:30】政府將為香港市民接種新冠疫苗，當中洽購了的滅活技術疫苗由內地科興生產，但該公司一直未有提交完整數據予港府作審批，也未有把數據刊登於國際期刊。有人建議轉購內地國藥疫苗，惟該公司亦一樣未有第三期研究完整數據。



有藥劑師認為，港府未必需等到這些藥廠把數據刊登於國際期刊後才開始審批，只要數據交予港府，亦可以由香港的專家作審視，因為香港的醫生、學者亦與外國專家一樣，有能力分析及審核數據。



香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則認為，若這些公司願意提供數據，即使不是完整數據，也可逐步審核，惟現時問題是這些公司不提交數據。

國藥集團中國生物的新冠滅活疫苗早前於內地獲准附條件上市。（新華社）

封區檢測｜麗港城5、7座延遲40分鐘「解封」 居民斥似「做SHOW」【08:45】麗港城早上約6時半，已有居民於大堂下等待解封。至解封後不少居民直斥行動擾民，「成件事好似『做show』咁」；亦有居民不滿延遲「解封」，更一度與門外穿保護衣職員爭執。



至早上11時半，在場警方拆走第5座及第7座附近的封鎖線，而兩座地下出入口外檢查居民檢測結果的人員，亦已離開。





【07:48】政府發聲明，指在上午約七時三十分完成麗港城第5、7座強制檢測行動，並正在現場進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測，又指會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

政府表示，觀塘指明「受限區域」內已根據相關宣告及強制檢測公告的要求進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨日於麗港城內設立八個臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨二時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨二時，約460名居民接受檢測，當中沒有發現新確診個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約394戶，扣除住戶被撤離的5座E室單位，約60戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。



【07:45】有麗港城居民於登記資料後獲准離開，惟現場尚未正式解封。



【07:00】當局原先預料行動可於今晨7時完成並解封，惟現時尚未解封，圍封用的鐵馬、採樣站亦未撤走。

麗港城第5、7座凌晨實況

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【02:30】政府凌晨時回覆傳媒，指昨晚(31日)約十一時，一名27歲男子在藍田麗港街27號第7座對開的臨時採樣站完成檢測，並到臨時登記處登記個人資料。其間，該名男子懷疑情緒激動及表現不合作，並以手機襲擊一名24歲民政事務處女人員致其口部受傷。政府指經初步調查後，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）拘捕該名男子。案件交由觀塘區刑事調查隊第一隊跟進。

據悉，昨晚(31日)八時許亦有另一名男子被帶上警車離去。事發在麗港城圍封範圍外，該男子疑不滿港府突襲封區，高呼「做騷」等口號，及後在場警員將其包圍帶走到麗港城會所內，引來現場大批傳媒追訪，場面混亂。

麗港城圍封第5、7座強制檢測情況

旺角花墟周日人潮：

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▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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過去14天確診患者住所及行踨

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【00:30】再多7間食肆有確診患者到訪，並以油尖旺區最多。法國醫院及兩間中學都有確診患者足跡，但衞生防護中心在疫情記者會未有主動公布細節。

確診食肆｜增7餐廳 油尖旺區麥當勞、肯德基 患者曾到法國醫院

1月31日確診者到訪食肆。《香港01製圖》

【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者住所及行蹤，油麻地指定區域繼續有多人確診，荃灣綠楊新邨R座再多3人染疫，而南區大潭洋房豪宅「皇府灣」則報告有一名患者居住。

確診大廈｜油麻地續成重災區 南區洋房豪宅皇府灣上榜

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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昨日總覽：

麗港城5、7座突襲封區檢測 居民憂未能如常返工：都唔知高官諗乜

牛年農曆新年將至 旺角花墟人車爭路 市民：大家逼爆都唔知為乜

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第四次封區！ 麗港城第5、7座列受限區域 住戶須禁足接受檢測

新冠疫苗｜專家指第三期數據關鍵在人數及對象 有結論性指標

牛年農曆新年下周到 張竹君建議市民拜年前先檢測 不聚會為上策

強制檢測大廈｜新增9幢 7幢來自指定區域 鴨寮街再有大廈上榜

新冠肺炎｜確診個案反彈近倍至53宗 三跑地盤群組累計15人中招

強制檢測大廈｜基隆街大南街11幢樓強檢 居民儲存食物防突襲封區

調查指33%人拒接種新冠疫苗 36%人未決定 藥劑師學會促加強教育

科興疫苗│盧寵茂：第三期數據並非必要 籲港府主動向藥廠索取

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