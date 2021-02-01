黎智英保釋案　律政司求詮釋《國安法》相關條文　終院今聆訊

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-01 11:59

壹傳媒集團創辦人黎智英，就涉違反《港區國安法》及詐騙案，一度獲高等法院批出保釋，不過律政司不服決定，向終審法院提上訴。終審法院今日（1日）正式展開聆訊處理，聆訊涉及《國安法》第42條，即有關保釋門檻的正確詮釋方法。

5名國安法指定法官審理：終審法院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、非常任法官陳兆愷及司徒敬負責處理今天的聆訊。

黎在聖誕前一度獲高院批准保釋

黎智英在去年聖誕前一度獲高院保釋，惟律政司向終院提出上訴，終院在除夕裁定受理律政司上訴，並下令在本案有結果前繼續關押他。

黎智英今早到庭的情況。(詳見下圖)

+ 8 + 8 + 8

將討論《國安法》有關保釋的條文

黎智英今日由資深大狀黃繼明代表；律政司則由高級助理刑事檢控專員周天行代表。聆訊爭議涉及《國安法》第42（2）條，即有關保釋的條文，以及高院法官李運騰考慮批出保釋的方法是否出錯。

香港特別行政區執法、司法機關在適用香港特別行政區現行法律有關羈押、審理期限等方面的規定時，應當確保危害國家安全犯罪案件公正、及時辦理，有效防範、制止和懲治危害國家安全犯罪。 對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。 《港區國安法》第四十二條

今日一早已有大批傳媒及公眾人士排隊等候進入終審法院旁聽，亦有團體高呼口號要求法庭追究黎違反國安法的行為。

律政司指《國安法》保釋門檻較高

律政司代表周天行先作陳辭，他指法庭考慮保釋時，應先考慮《國安法》條文，然後才考慮《刑事訴訟條例》有關保釋的條文，並指《國安法》的保釋門檻比《刑事訴訟條例》高很多。法庭在考慮《國安法》條文時，不應考慮可減低重犯風險的保釋條件。

著法庭亦應考慮《基本法》第23條

周天行提到，《國安法》第42條中「實施危害國家安全的行為」，除了包括在《國安法》下的罪行、本地法律所懲處的罪行外，法庭也要考慮《基本法》23條中禁止的行為，即使有關法律未在香港實施，但有關行為也屬於危害國安的行為。不過，非常任法官陳兆愷質疑，若法律未在港實行，為何法庭要考慮？陳官又問，為何法庭要考慮一些合法或尚未刑事化的行為？

官問違《國安法》是否不可作市民可作的事

首席法官張舉能亦質疑，若有被告干犯《國安法》罪行，他便不可以做其他在街上的市民可以做的事？他質疑若所有其他香港市民可以做，而只有涉國安法被告不可，做法如何保障國家安全？

聆訊繼續。

案件編號：FACC 1/2021