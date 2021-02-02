新冠肺炎．最新｜政府連封四區強制檢測　限聚令再延長

撰文： 鄭翠碧 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 黃偉倫 黃金棋 鄧穎琳 陳家怡 馬煒傑 歐陽德浩 陳淑霞 梁煥敏 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-02 01:30

疫情仍未穩定，港府昨日預告未來日子至農曆新年前，每日都會封區檢測，昨晚更一連圍封四區，要求住戶禁足強制檢測，預料今早7時完成。本港昨日新增34宗確診，初步確診則有20多宗，當局亦宣布所有防疫措施都會延長至農曆新年期間，即年初六(2月16日)。

2月1日連封四區詳情

油麻地眾坊街、新填地街、永星里封區檢測情況：

+ 4 + 4 + 4

+ 16 + 16 + 16

突襲圍封元朗好彩洋樓情況：

+ 5 + 5 + 5

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

2月1日確診者到過的食肆

【00:10】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多3間食肆錄得確診患者到訪，分別是灣仔區的金滿庭京川滬菜館、Feather & Bone，以及紅磡區興華美食。

確診食肆｜增3餐廳 金滿庭京川滬菜館、Feather & Bone上榜

過去14天確診患者住所及行蹤：

+ 32 + 32 + 32

▼2月1日新增確診個案居住過的住宅大廈名單▼

【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者住所，九龍城區多人確診，其中被突襲封區的紅磡隆基大樓A座有兩人確診，另外紅磡海韻軒海景酒店3座增加3人染疫，家維邨亦有4人中招。有一名源頭不明個案患者，衞生防護中心沒有透露其住址，防護中心指他無固定住址。

確診大廈｜家維邨增4人染疫 紅磡海韻軒海景酒店多3人中招

昨日總覽：

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