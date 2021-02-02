新冠肺炎．最新｜朗豪坊Uniqlo爆疫店員強檢　元朗貴婦狗病毒陽性

撰文： 鄭翠碧 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 黃偉倫 黃金棋 鄧穎琳 陳家怡 馬煒傑 歐陽德浩 陳淑霞 梁煥敏 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-02 18:37

疫情仍未穩定，港府昨日預告未來日子至農曆新年前，每日都會封區檢測。 衞生署公布，今日新增25宗確診個案，創1月6日後新低，本港累計個案為10,512宗，包括一宗疑似個案。今日個案其中24宗為本地感染，4宗源頭不明。旺角朗豪坊時裝店Uniqlo爆疫，3名員工曾出席聚會後確診，該店須停業及涉及70多名員工強制檢測。另外，今日新增4幢大廈須強制檢測。

【18:34】漁農自然護理署（漁護署）發言人今日（2日）表示該署接收的一隻狗隻，其樣本對新型1冠狀病毒病毒的測試呈陽性反應。有關個案涉及一隻居於元朗的貴婦狗，由於其畜養人為冠狀病毒病確診者，狗隻於一月二十八日被送到漁護署接受檢疫。該署為其抽取的樣本對2019冠狀病毒病病毒測試呈陽性反應，但該狗隻沒有任何與2019冠狀病毒病相關的病徵。漁護署會繼續為該狗隻進行密切監察及反覆測試。截至今日，共有九隻狗隻及八隻貓隻的樣本呈陽性。

強制檢測大廈｜1宗即檢增4廈 富康花園9座 興華邨美華樓上榜

【16:43】張竹君：增4宗大廈強制檢測，涉及柴灣興華一邨美華樓、將軍澳富康花園9座、元朗塘頭埔村16號、屯門友愛邨愛暉樓列入強制檢測。

深水埗老人院救世軍南山長者之家，再多一宗工作人員檢測到，他曾照顧確診長者。

機場三跑工程地盤新增1名工人、4名密切接觸者確診。

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新疫情。



今日新增25宗確診，是1月6日25宗個案後一個月新低；其中4宗源頭不明，包括有家庭主婦，其餘3人是文職。

:UNIQLO朗豪坊分店爆疫 3員工參加聚會後確診 今共新增25宗

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另外朗豪坊服裝店Uniqlo爆疫，所有店員強制檢測。一名患者於１月28日曾在朋友家共11人私人聚會，暫時有5示確診及1宗初步確診，其中一人是在1月29日發病，但並非Uniqlo員工，另外3人在朗豪坊五樓Uniqlo返工，有全職兼職員工，暫源頭不明，20多名全職人員及50多名兼職員工今日會做強制檢測。



【15:10】屯門醫院發言人今日（2日）公布，一名確診感染新型冠狀病毒病人今日離世。

一名78歲男病人（個案編號：8443），住山景邨景安樓，為源頭不明個案，於去年12月23日因確診，入住屯門醫院接受隔離治療。病人情況持續惡化，及後轉送至深切治療部，延至今日早上十時零八分離世。

本港至今累計183名患者死亡。

封區檢測｜約30人通宵困尖沙咀金鑾大廈髮廊 顧客稱如「喪屍片」

【13:56】政府昨晚（1日）突擊封鎖尖沙咀、元朗、紅磡及油麻地進行強制檢測。其中尖沙咀金鑾大廈一間髮型屋內有約30名職員及顧客被迫通宵滯留，有受困市民今早（2日）致電電台訴苦，數十陌生人圍困髮型屋內形同「喪屍片」，店內人士要輪流睡在剪髮椅，亦有人睡在地上，相當「難捱」，經此一疫會避免在晚上7時後外出。



油尖旺區議員賀卓軒指出，金鑾大廈屬商住大廈，對非住戶帶來不便，認為政府要檢討行動，是否准許非住戶在完成檢測後先行離開。另一區議員陳嘉朗形容政府「諗得唔周詳，撞住板咁做」，希望可以對非住戶酌情處理。

尖沙咀金鑾大廈內，2月1日晚上被劃入指定區域須封區檢測。今日有清潔工人清洗街道。（袁澍攝）

封區檢測｜限期後4區共發現20人未檢測 共罰10萬元 100戶未應門

【13:34】新冠肺炎疫情反覆，政府昨日（1日） 預告在農曆新年前，每日都會封區檢測，結果即晚連封四區，包括元朗、紅磡、尖沙咀及油麻地，前三區為單幢大廈，油麻地受限區域則涉及一列唐樓。政府今日近中午表示，已完成四個「受限區域」的檢測，當中發現一共20人未接受檢測，當局已向他們處定額罰款5,000元，以及發出強制檢測，即合共可收取10萬元罰款。另外，四區合共逾100戶未有應門。

封區檢測｜專家指現時僅針對傳播鏈下游 倡全港地盤篩檢

【13:07】政府一晚四度突襲式封區，油麻地、九龍城尖沙咀及元朗都有地方劃為受限區域，是10日內八度封區。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（2日）表示，相信政府突擊封檢存在充分理據及合理懷疑，促政府向公眾解釋背後理據，以釋除市民怨氣。



另外，曾祈殷說，第三、四波疫情亦有地盤群組，可見工地或是醞釀傳播病毒的地點，工人或會帶病毒到社區，直言政府封區檢測只針對傳播鏈下游，做法滯後，促當局考慮在全港工地強檢，以阻截傳播鏈。

政府向各部門發信招468公務員協助疫苗接種計劃 天文台都要交人

【12:56】政府預料在農曆新年後，將設18區社區疫苗接種中心。據了解，公務員事務局昨日（1日）向各部門發信，招募人手協助中心運作，暫預定中心會運作半年，每一間中心連同主管，需要25名工作人員，政府會提供額外津貼（Extraneous Duties Allowance），每小時介乎13元至93元，按工種而定。



信內又寫明，各部門有「交人」數量指標，如警務署、消防處要提名3組名單，連天文台、公司註冊處，都要交1%人手。

【12:39】消息指，本港今天確診個案少於30宗。

綠楊新邨R座部分居民須撤離 區議員嘆：專家來得太遲

【12:30】政府專家顧問袁國勇昨日（2月1日）視察過後，發現荃灣綠楊新邨R座天井有垂直及橫向傳播，建議R座18樓以上04及05室撤離。



荃灣綠楊區議員潘朗聰今早（2月2日）於港台節目表示，R座18樓早於上周四已有爆發，但政府人員完全沒有前來了解，專家昨日才到達實屬太遲。

國藥疫苗繞專家委員會？林鄭：需先看數據 中央明白批疫苗有框架

【12:12】澳門首批內地國藥疫苗本周抵達，特首林鄭月娥今早（2日）出席行政會議前見記者時，被問到港府會否有壓力，甚至繞過疫苗專家顧問委員會批准疫苗在未取得第三期臨床數據下使用。

林鄭回應指，內地滅活疫苗包括香港已預先採購的科興，以及未能購入的國藥疫苗，她稱現時希望盡快得到疫苗，將數據交給專家審視，推薦局長作緊急使用，強調這個原則不變，故她向中央要求支持時，工作也是「圍繞這方面」，希望內地研發生產的疫苗早日在香港可緊急使用。

對於檢測封區行動沒有找出任何確診個案。林鄭表示，不應以檢出確診的數量來衡量行動成效，不認為封區行動是「勞民傷財」。

封區檢測｜元朗好彩洋樓無新增確診 14戶無應門 數居民今早才驗

【12:06】政府加強推行「封區檢測」，昨天（2月1日）一夜間劃出4個受限區域，要求區內居民、商戶檢測及禁足。元朗區的「受限區域」設於安興街好彩洋樓，大廈172名居民接受檢測，當中無人確診，惟記者今早（2日）於現場所見，接近早上7時，有大概5、6名南亞裔人士在工作人員陪同到安興遊樂場，疑接受檢測，當中最少2人是兒童，他們其後回到好彩洋樓，未知為何昨夜未有檢測。

另外，該大廈有居民指大廈內約一成單位為劏房，租戶多為南亞裔人士。亦有居民指大廈環境衛生惡劣，即使現時天氣不太熱，仍有蚊蟲滋生。居民大多滿意封區安排，但有人稱昨天下午已「收到風聲」，知道該區或被圍封。

▼2月2日 元朗受限區域「好彩洋樓」情況▼

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早上11時55分左右，警方解封元朗好彩洋樓的受限區域。（鄭翠碧攝）

新冠肺炎｜何栢良：疫情未平穩 最擔心三跑地盤群組已至少傳兩代

【09:51】機場三跑地盤爆發疫情，截至2月1日累計13名工人、2名家屬染疫，另錄得1名分判商工人初步確診。 香港大學感染及傳染病中心總監何柏良今日（2日）說，機場三跑地盤個案已出現逾兩周，群組已出現二代傳播，情況令他最擔心。他又形容，本港整體疫情未平穩。

封區檢測｜油麻地尖沙咀受限區單位逾3成冇應門 港府警告可破門

【09:21】政府在指明「受限區域」內執行強制檢測公告時，發現在「受限區域」的大廈內有多個單位的住戶並沒有應門，但有理由相信單位內有人。現根據相關條例並獲衞生當局授權許可，政府可能採取法律行動，包括逐離或驅逐個別人士，或向裁判官申請手令破門進入單位。

政府亦會按法例，繼續禁制所有人士從這些相關處所進出，並在有需要時安排保安員駐守，或在適當時候透過要求執達主任協助進行圍封，以及要求有關人士負責所有有關費用。政府強烈呼籲單位內如有任何人士，立即與現場工作人員聯絡或致電民政事務總署熱線電話2835 1473。

封區檢測｜封4區檢測零確診 陳肇始否認擾民 稱可令市民安心

【09:16】新冠肺炎疫情反覆，港府2月1日晚上「突襲」圍封四區進行強制檢測，涉及油麻地、紅磡、尖沙咀及元朗。截至今早（2月2日），4區均無人確診。食物及衛生局局長陳肇始今日（2日）形容，封區強檢零確診情況，可令政府及市民都安心，重申政府是走在疫情之前。



被問到有個別受限區域住戶，早前已被要求強制檢測，突然再遇封區檢測是否擾民？她形容有關做法盡量嚴謹，並舉麗港城為例，稱營辦商會盡快向已檢測的人士發短訊通知結果，持陰性檢測短訊住戶可獲豁免。她又稱，政府已盡量縮短封檢時間，希望市民包容。

政府強制7萬機場員工本月內檢測 物流、清潔工3月起定期自願檢測

【08:52】港府發言人表示，為進一步落實「外防輸入、內防擴散」疫情防控策略，港府委托機管局，負責推行一系列檢測計劃。有關計劃包括機場員工單次強制檢測、指定前線員工自願性定期檢測計劃，及機場員工免費自願檢測服務。

港府表示，食衞局局長今日（2日）發出強制檢測公告，規定以《機管局條例》提及的機場區作為其通常工作或服務地點的人士，若於今年2月4日至25日期間受僱於政府、法定組織、機場業務夥伴、其承辦商、分判商等公司，或在外聘服務合約下，向上述機構及公司提供服務，並擬於3月1日至31日繼續以機場，為其通常工作或提供服務的地點，即須接受檢測。政府預計接近7萬人須接受是次強制檢測。

部份機場員工，如在機場負責執行機場檢疫程序、處理冷鏈物流，以及清潔飛機機艙的人士，由於接觸外來病毒風險相對較高，政府和機管局會在完成單次強制檢測計劃後，於3月為上述員工設立自願定期檢測，預計涉及約2 000人。

【08:24】記者在元朗「受限區」直擊，於早上7時08分左右開始，被封廈的好彩洋樓陸續有居民離開該大廈。民政事務局總署的人員於大廈門口駐守，檢查居民的陰性結果才准許離開。記者在現場所見，在接近早上7時，有約6名南亞裔人士由工作人員陪同到安興遊樂場，疑接受檢測，當中最少2人是兒童。他們於7時半左右離開遊樂場，回到好彩洋樓。

封區檢測｜油麻地、尖沙咀、元朗及九龍城共1703人檢測 無人確診

【07:37】政府發聲明，指上午約七時左右完成已九龍城「受限區域」（即馬頭圍道23-35號隆基大樓）強制檢測行動，並正確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府指會另行公布正式解封時間。

截至今日凌晨二時，約1,006名人士接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約380戶，約37戶在過程中沒人應門。

政府指自今日上午約七時起，九龍城「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

【07:13】政府發聲明，指上午約七時完成元朗「受限區域」（即元朗安興街42至58A號元朗好彩洋樓）強制檢測行動，並正確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府指會另行公布正式解封時間。

截至今日凌晨二時，約172名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約80戶，約14戶在過程中沒人應門。

政府指自上午約七時起，元朗「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

突襲圍封元朗好彩洋樓情況：

+ 5 + 5 + 5

【07:00】政府發聲明，指上午約七時完成尖沙咀「受限區域」（即彌敦道80號金鑾大廈）強制檢測行動，並正確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府指會另行公布正式解封時間。

截至今日凌晨零時，約265名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約60戶，約20戶在過程中沒人應門。

政府指自今日上午約七時起，尖沙咀「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

2月1日連封四區詳情

【06:30】政府發聲明，稱於上午約六時三十分完成油麻地「受限區域」（即新填地街142-148號及眾坊街59A、59B、59C號，新填地街150-160號及永星里2A號）強制檢測行動，並正在確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式解封時間。

截至今日凌晨零時，油麻地指明「受限區域」內約260名人士接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在油麻地眾坊街、新填地街、永星里一帶派員到訪約160戶，當中50多戶在過程中沒人應門。



聲明指自今日上午約六時三十分起，油麻地指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

油麻地眾坊街、新填地街、永星里封區檢測情況：

+ 4 + 4 + 4

+ 16 + 16 + 16

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

2月1日確診者到過的食肆

【00:10】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多3間食肆錄得確診患者到訪，分別是灣仔區的金滿庭京川滬菜館、Feather & Bone，以及紅磡區興華美食。

確診食肆｜增3餐廳 金滿庭京川滬菜館、Feather & Bone上榜

過去14天確診患者住所及行蹤：

+ 32 + 32 + 32

▼2月1日新增確診個案居住過的住宅大廈名單▼

【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者住所，九龍城區多人確診，其中被突襲封區的紅磡隆基大樓A座有兩人確診，另外紅磡海韻軒海景酒店3座增加3人染疫，家維邨亦有4人中招。有一名源頭不明個案患者，衞生防護中心沒有透露其住址，防護中心指他無固定住址。

確診大廈｜家維邨增4人染疫 紅磡海韻軒海景酒店多3人中招

昨日總覽：

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