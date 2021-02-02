新冠肺炎．最新｜4受限區解封零確診　機場7萬員工本月內強制檢測

撰文： 鄭翠碧 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 黃偉倫 黃金棋 鄧穎琳 陳家怡 馬煒傑 歐陽德浩 陳淑霞 梁煥敏 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-02 09:23

疫情仍未穩定，港府昨日預告未來日子至農曆新年前，每日都會封區檢測，昨晚更一連圍封四區，要求住戶禁足強制檢測，預料今早7時完成。 政府清晨6時30分宣布油麻地「受限區域」強制檢測行動完成，沒有發現確診個案。至清晨7時許，政府先後宣布尖沙咀「受限區域」、元朗「受限區域」及九龍城「受限區域」強制檢測行動完成，同樣沒有發現確診個案。

【09:21】政府在指明「受限區域」內執行強制檢測公告時，發現在「受限區域」的大廈內有多個單位的住戶並沒有應門，但有理由相信單位內有人。現根據相關條例並獲衞生當局授權許可，政府可能採取法律行動，包括逐離或驅逐個別人士，或向裁判官申請手令破門進入單位。

政府亦會按法例，繼續禁制所有人士從這些相關處所進出，並在有需要時安排保安員駐守，或在適當時候透過要求執達主任協助進行圍封，以及要求有關人士負責所有有關費用。政府強烈呼籲單位內如有任何人士，立即與現場工作人員聯絡或致電民政事務總署熱線電話2835 1473。

封區檢測｜封4區檢測零確診 陳肇始否認擾民 稱可令市民安心

【09:16】新冠肺炎疫情反覆，港府2月1日晚上「突襲」圍封四區進行強制檢測，涉及油麻地、紅磡、尖沙咀及元朗。截至今早（2月2日），4區均無人確診。食物及衛生局局長陳肇始今日（2日）形容，封區強檢零確診情況，可令政府及市民都安心，重申政府是走在疫情之前。



被問到有個別受限區域住戶，早前已被要求強制檢測，突然再遇封區檢測是否擾民？她形容有關做法盡量嚴謹，並舉麗港城為例，稱營辦商會盡快向已檢測的人士發短訊通知結果，持陰性檢測短訊住戶可獲豁免。她又稱，政府已盡量縮短封檢時間，希望市民包容。

【08:52】港府發言人表示，為進一步落實「外防輸入、內防擴散」疫情防控策略，港府委托機管局，負責推行一系列檢測計劃。有關計劃包括機場員工單次強制檢測、指定前線員工自願性定期檢測計劃，及機場員工免費自願檢測服務。

港府表示，食衞局局長今日（2日）發出強制檢測公告，規定以《機管局條例》提及的機場區作為其通常工作或服務地點的人士，若於今年2月4日至25日期間受僱於政府、法定組織、機場業務夥伴、其承辦商、分判商等公司，或在外聘服務合約下，向上述機構及公司提供服務，並擬於3月1日至31日繼續以機場，為其通常工作或提供服務的地點，即須接受檢測。政府預計接近7萬人須接受是次強制檢測。

部份機場員工，如在機場負責執行機場檢疫程序、處理冷鏈物流，以及清潔飛機機艙的人士，由於接觸外來病毒風險相對較高，政府和機管局會在完成單次強制檢測計劃後，於3月為上述員工設立自願定期檢測，預計涉及約2 000人。

【08:24】記者在元朗「受限區」直擊，於早上7時08分左右開始，被封廈的好彩洋樓陸續有居民離開該大廈。民政事務局總署的人員於大廈門口駐守，檢查居民的陰性結果才准許離開。記者在現場所見，在接近早上7時，有約6名南亞裔人士由工作人員陪同到安興遊樂場，疑接受檢測，當中最少2人是兒童。他們於7時半左右離開遊樂場，回到好彩洋樓。

封區檢測｜油麻地、尖沙咀、元朗及九龍城共1703人檢測 無人確診

【07:37】政府發聲明，指上午約七時左右完成已九龍城「受限區域」（即馬頭圍道23-35號隆基大樓）強制檢測行動，並正確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府指會另行公布正式解封時間。

截至今日凌晨二時，約1,006名人士接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約380戶，約37戶在過程中沒人應門。

政府指自今日上午約七時起，九龍城「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

【07:13】政府發聲明，指上午約七時完成元朗「受限區域」（即元朗安興街42至58A號元朗好彩洋樓）強制檢測行動，並正確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府指會另行公布正式解封時間。

截至今日凌晨二時，約172名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約80戶，約14戶在過程中沒人應門。

政府指自上午約七時起，元朗「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

突襲圍封元朗好彩洋樓情況：

+ 5 + 5 + 5

【07:00】政府發聲明，指上午約七時完成尖沙咀「受限區域」（即彌敦道80號金鑾大廈）強制檢測行動，並正確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府指會另行公布正式解封時間。

截至今日凌晨零時，約265名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約60戶，約20戶在過程中沒人應門。

政府指自今日上午約七時起，尖沙咀「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

2月1日連封四區詳情

【06:30】政府發聲明，稱於上午約六時三十分完成油麻地「受限區域」（即新填地街142-148號及眾坊街59A、59B、59C號，新填地街150-160號及永星里2A號）強制檢測行動，並正在確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式解封時間。

截至今日凌晨零時，油麻地指明「受限區域」內約260名人士接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在油麻地眾坊街、新填地街、永星里一帶派員到訪約160戶，當中50多戶在過程中沒人應門。



聲明指自今日上午約六時三十分起，油麻地指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

油麻地眾坊街、新填地街、永星里封區檢測情況：

+ 4 + 4 + 4

+ 16 + 16 + 16

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

2月1日確診者到過的食肆

【00:10】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多3間食肆錄得確診患者到訪，分別是灣仔區的金滿庭京川滬菜館、Feather & Bone，以及紅磡區興華美食。

確診食肆｜增3餐廳 金滿庭京川滬菜館、Feather & Bone上榜

過去14天確診患者住所及行蹤：

+ 32 + 32 + 32

▼2月1日新增確診個案居住過的住宅大廈名單▼

【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者住所，九龍城區多人確診，其中被突襲封區的紅磡隆基大樓A座有兩人確診，另外紅磡海韻軒海景酒店3座增加3人染疫，家維邨亦有4人中招。有一名源頭不明個案患者，衞生防護中心沒有透露其住址，防護中心指他無固定住址。

確診大廈｜家維邨增4人染疫 紅磡海韻軒海景酒店多3人中招

昨日總覽：

封區檢測｜1.5小時連封四區 有居民理解、區議員指街坊人心惶惶

封區檢測｜一日四次！ 政府封紅磡隆基大樓、油麻地眾坊街多幢樓

黃大仙祠年三十封園 黃夏蕙：初一化身牛魔王再拜 祈求擊退疫情

封區檢測｜政府傍晚突襲圍封尖沙咀金鑾大廈、元朗好彩洋樓

強制檢測大廈｜增9樓宇上榜 薄扶林道63號等7幢符1個案即檢規定

增34宗確診 綠楊新邨R座累計12宗 救世軍南山長者之家院友染疫

新冠疫苗｜港府促復星BioNTech2月底須供港 澳門購國藥本周有貨

復課｜楊潤雄：研農曆年後增面授時間 以半天課為限 望本周敲定

限聚令、晚市禁堂食延至2月17日 周四起重開部份戶外運動場地

強制檢測｜周二起大廈錄一宗不明源頭確診即強檢 預告或每日封區

袁國勇：綠楊新邨R座18樓以上04、05室需撤離 疑天井深播毒

封區檢測｜麗港城5座7座發現兩個弱陽性個案 60多戶無應門

黃大仙祠取消牛年上頭炷香 黃夏蕙：88歲第一次見

沙田車公廟新春仍開放須掃「安心出行」 惟年初二求籤禁公眾入場