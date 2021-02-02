最低工資｜工會轟偏幫商界　學者、商界齊撐：上調只是社會埋單

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-02 18:04

勞工及福利局局長羅致光今日（2日）表示，特首會同行政會議通過接納最低工資委員會建議，最低工資5月1日起，將凍結在37.5元，是本港自2011年引入法定最低工資後，10年來首次「凍薪」。有工會批評，政府決定偏幫商界，過去在保就業計劃投放近900億，但如今對基層勞工「斤斤計較」。不過，有商界人士、經濟學者，均認為維持不變「合理」，更指若果上調，最終是「社會埋單」。

羅致光今日表示，最低工資委員會早前已作出建議，大多數委員考慮到香港經濟處於深度衰退、失業率高企等原因，建議維持時薪37.5元水平。今早特首會同行政會議通過有關建議。他強調，有少部分委員不同意有關調整，勞資雙方委員「分歧非常大」，政府考慮經濟環境後，認為可以接受大多數委員的共識。

勞工及福利局局長羅致光（中）今日表示，特首會同行政會議通過接納最低工資委員會建議，最低工資5月1日起，將凍結在37.5元。（余俊亮攝）

工聯會：對基層「斤斤計較」

工聯會理事長黃國認為，政府決定凍結最低工資，是「偏幫商界」，又指保就業計劃動用了900多億元助僱主出糧，連沒受到影響的兩大超市都可獲批幾億元，形容對極少數基層則「斤斤計較」。據了解，在最低工資委員會上，商界曾提出加5毫的建議。黃國批評，政府決定「凍薪」，比商界更無良，強調工會會繼續跟進。

工聯會理事長黃國認為政府偏幫商界。（資料圖片）

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻則認為，凍結水平「可以接受」，對整個社會較為紓緩。她直言，目前經濟低迷，一旦上調最低工資，只是加劇通脹，令物價上升，「無人得益，邊個得益？」甄表示，目前大部分清潔工、保安的薪俸，已遠勝最低工資，相信「凍薪」只影響少數人。

中大經濟學系副教授莊太量分析，兩地政府有不同取態，是因理財政策不同，加上選舉因素。（資料圖片）

對比美國，雖然經濟亦處於低迷，但候任總統拜登近日反而提出，將最低工資從每小時7.25美元提高到15美元。中大經濟學系副教授莊太量分析，兩地政府有不同取態，是因理財政策不同，加上選舉因素，「其中一個方式爭取選票」。他強調，調整最低工資的最終結果，都是要轉嫁社會共同承受，如物價上升、更多人失業等。

莊認為，本港經濟不明朗，未來一年未必會有大幅度改善，「勞工界一定希望加，僱主反而想減。」他指維持不變而是取平衡的做法。雖然目前領取最低工資人數僅約2萬多人，但莊表示，一旦調整會帶來「漣漪效應」，最終仍是「社會埋單」。

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