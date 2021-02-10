反修例入獄少年未能團圓　搓湯圓由義工送到家　盼媽媽勿難過

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-02-10 00:00

年近歲晚，正是一家團圓的大好時節，但並非人人都能與家人團聚。今年尚未滿21歲的阿康（化名）因一念之差身陷囹圄，今年未能與家人於佳節共敍天倫。農曆新年將至，懲教署與警務處合作開展「並肩同行」計劃，讓青少年在囚人士親手製作湯圓，並連同心意卡由義工代為送往其家人住所，向家人傳達心意。

出嚟點唔緊要，只要做有用嘅人，阿媽點都收貨。 一位母親給在囚兒子的說話

學員們在廚師指導下親手製作芝麻餡及紅豆餡湯圓，向家人表達自己的心意。（黃穎津攝）

懲教署與警務處合辦 推動青少年犯積極人生

為助在囚青少年建立正確價值觀及重建積極人生，從而加強社會上青少年防罪意識及減低再犯率，懲教署與警務處合作開展「並肩同行」計劃，在壁屋懲教所教授學員製作寓意「一家團圓」的湯圓，連同由學員親撰的心意卡和錄製片段，由義工代為送往其家人住所，並拍攝家人接收心意後的片段及祝福轉交學員，讓學員與家人於佳節團圓。

懲教署與警務處並肩同行計劃義工其後將湯圓及學員親撰的心意卡送至各參加者家中。（黃穎津攝）

獄中成功考入DSE班 目標出獄成為廚師

今年尚未滿21歲的阿康因反修例事件而入獄。他稱以往過新年，都會和親朋一同吃團年飯、打麻雀，但因一念之差，他未來數年都將在監獄中度過，未能與家人團聚，他坦言對此感到失望。

「阿媽喺我入（監獄）前一晚同我講咗一句好難忘嘅說話，佢話無論幾耐，我都會等你出嚟一齊食一餐飯......其實都好內疚，希望佢哋唔好難過。」 在囚少年阿康

因此他亦對能參加本次活動感到慶幸，讓他能有機會親手烹製湯圓，表達自己的心意，帶給家人一絲溫暖，並祝願家人「身體健康，新年快樂」。

「悟已往之不諫，知來者之可追。實迷途而未遠，覺今是而昨非」，錯誤既成事實，追悔亦是無用，但只要不放棄自己，未來仍有希望。阿康在入獄前，中學尚未畢業，故在在囚期間，仍努力增值自己，成功考入DSE班，目前的最大目標是全科合格，將來出獄後，亦希望能如家人一般，在飲食業發展，成為一名廚師。

阿康（右）對能參加本次活動感到慶幸，並祝願家人「身體健康，新年快樂」。（黃穎津攝）

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母親未吃湯圓已眼濕濕

並肩同行計劃義工其後將湯圓及學員親撰的心意卡送至各參加者家中。來自懲教處的並肩同行計劃義工林家進，將湯圓送至另一位在囚人士阿成（化名）家中後，他說「感受好深」。「其實（阿成）媽咪未食就已經開始眼濕濕，好期待。」

林家進嘆道，因販毒而入獄的阿成預料刑期將長達10年以上，故阿成與家人亦久未見面，他們都非常珍惜這次機會。

另一位來自警務處的並肩同行計劃義工林昭瓊指，她以往在刑事部門辦案時，曾親手拘捕多名青少年，目睹他們與家人骨肉分離，亦深感痛惜，故而決定成為計劃義工，冀能「扶一扶佢哋」，幫助在囚青少年重新規劃人生，當中尤其注重他們與家人的連繫。林昭瓊形容，當阿成母親及爺爺收到湯圓時，他們非常開心，「又喊又笑」。她引述阿成母親對兒子寄語：「仔，出嚟點唔緊要，只要做有用嘅人，阿媽點都收貨。」