新冠肺炎．最新｜佐敦受限區域收逾300樣本　部分結果待核實

撰文： 朱海棋 孔繁栩 鄭秋玲 曾凱欣 梁煥敏 勞敏儀 張嘉敏 王潔恩 鄧穎琳 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-03 08:07

疫情仍未穩定，港府預告未來日子至農曆新年前，每日都會封區檢測。 政府約早上宣布，深水埗及佐敦受限區域已先後完成檢測，前者約1600名居民接受檢測，沒有發現確診個案，後者則有超過300名居民接受檢測，惟部分樣本檢測結果仍待核實。

【07:38】政府發聲明，指已完成佐敦「受限區域」（長樂街23至27號、長樂街22至28號、志和街13號及彌敦道322-326A號）強制檢測行動，正確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測，將另行公布解封時間。

截至凌晨零時，超過300名居民接受了檢測，當中有部分樣本檢測結果仍在核實。此外，政府又派員到訪約150戶，約50戶沒人應門。政府指佐敦「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

▼2月2日 佐敦長樂街一帶封區強制檢測▼

【07:00】政府發聲明，指已完成深水埗「受限區域」（介乎基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內17幢大廈）強制檢測行動，正確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測，將另行公布解封時間。

截至凌晨二時，約1600名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約860戶，約200戶沒人應門。政府指深水埗「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

【01:30】在深水埗受限區域，一名少數族裔疑因與警察發生爭執，懷疑未經許可在封鎖區中遊蕩有關，被警員帶走。

▼2月2日 深水埗北河街一帶封區強制檢測▼

+ 8 + 8 + 8

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▼2月2日 天恒邨恒樂樓封區強制檢測▼

+ 2 + 2 + 2

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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(《香港01》製圖 )

【01:25】再多3間曾有確診患者光顧的食肆上榜，分別是北角大興樓地下「包點達人」、 樂富廣場「點出色」，以及屯門愛定商場大家樂。

至於商場及大廈方面，今日新增的名單中，有確診者曾到訪東薈城第1期、灣仔英皇駿景酒店，至於黃大仙中心北館、旺角朗豪坊，再有確診者於潛伏期間到訪。

確診食肆｜再多3餐廳上榜 有患者曾光顧屯門愛定商場大家樂

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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【01:20】衞生防護中心晚上更新確診患者住所及行蹤，港府於晚上突擊封區的佐敦長樂街及深水埗大南街指定區域，該幾個區內於周二(2月2日)原來已錄得一共三人確診。另外，多個屋邨出現連橫確診個案，分布於牛池灣彩輝邨出現3宗個案、天水圍天恩邨的2宗個案及堅尼地城如意大樓的兩宗個案。

旺角朗豪坊Uniqlo爆疫

+ 3 + 3 + 3

【01:15】政府正式公布，周四起(2月4日)可重開指定戶外體育處所，即運動場的跑道、網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校、無線電控制模型飛機場、海上活動中心（包括但不限於獨木舟、輕艇、帆船、遊艇、滑浪風帆、划艇、龍舟、滑水、直立板、潛水和滑浪運動）、攀石牆、門球場、戶外兵兵球枱及戶外羽毛球場在符合相關規定及限制下可予開放。

任何人身處體育處所內在運動前及運動後須一直佩戴口罩（除淋浴或飲食外），每組不得超過二人以及每組之間須作出有效分隔等。另外，政府要求在可行情況下須確保使用者在進入處所前利用手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記有關人士的姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間。處所的員工亦須每14天進行一次病毒核酸檢測。

【00:40】政府公布，將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求所有確診個案密切接觸者的同住成員，接受強制檢測。

食物及衞生局發言人表示：任何人士若曾與根據《預防及控制疾病規例》（第599A章）第22條接受檢疫的人士（下稱「受檢疫人士」），在其檢疫開始之日或該日之前的14天居於同一居所，並且於該受檢疫人士完成檢疫前得知有關檢疫，便須在得知受檢疫人士須接受檢疫後的兩天內接受檢測，並在接受檢測後的三天內，以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk）向政府報告檢測結果。

【00:10】政府就強制檢測公告刊憲，將7幢大廈納入強制檢測，其中兩幢污水樣本檢測呈陽性，分別為黃埔花園翠楊苑(第 3 期)第 1 座及第4座。另外，任何在1月14日至2月2日期間曾在位於油尖旺亞皆老街8號朗豪坊5樓12-15號舖的Uniqlo Hong Kong, Limited工作或值勤的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於2月4日或之前接受檢測。

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