新冠肺炎．最新｜政府突擊封區檢測　密切接觸者同住人士亦須強檢

撰文： 朱海棋 孔繁栩 鄭秋玲 曾凱欣 梁煥敏 勞敏儀 張嘉敏 王潔恩 鄧穎琳 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-03 01:58

疫情仍未穩定，港府預告未來日子至農曆新年前，每日都會封區檢測。政府昨晚採取突擊封區檢測行動，包括圍封天水圍天恒邨恒樂樓、深水埗區介乎基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內的17幢大廈；以及佐敦長樂街23至27號、長樂街22至28號、志和街13號及彌敦道322-326A號一列大廈。 本港昨日新增25宗確診個案，創1月6日後新低，累計個案為10,512宗，包括一宗疑似個案。旺角朗豪坊連鎖時裝店Uniqlo爆疫，3名員工出席聚會後相繼確診，該店須停業，約70多名員工強制檢測。

【01:30】在深水埗受限區域，一名少數族裔疑因與警察發生爭執，懷疑未經許可在封鎖區中遊蕩有關，被警員帶走。

▼2月2日 深水埗北河街一帶封區強制檢測▼

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▼2月2日 天恒邨恒樂樓封區強制檢測▼

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▼2月2日 佐敦長樂街一帶封區強制檢測▼

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

(《香港01》製圖 )

【01:25】再多3間曾有確診患者光顧的食肆上榜，分別是北角大興樓地下「包點達人」、 樂富廣場「點出色」，以及屯門愛定商場大家樂。

至於商場及大廈方面，今日新增的名單中，有確診者曾到訪東薈城第1期、灣仔英皇駿景酒店，至於黃大仙中心北館、旺角朗豪坊，再有確診者於潛伏期間到訪。

確診食肆｜再多3餐廳上榜 有患者曾光顧屯門愛定商場大家樂

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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【01:20】衞生防護中心晚上更新確診患者住所及行蹤，港府於晚上突擊封區的佐敦長樂街及深水埗大南街指定區域，該幾個區內於周二(2月2日)原來已錄得一共三人確診。另外，多個屋邨出現連橫確診個案，分布於牛池灣彩輝邨出現3宗個案、天水圍天恩邨的2宗個案及堅尼地城如意大樓的兩宗個案。

旺角朗豪坊Uniqlo爆疫

+ 3 + 3 + 3

【01:15】政府正式公布，周四起(2月4日)可重開指定戶外體育處所，即運動場的跑道、網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校、無線電控制模型飛機場、海上活動中心（包括但不限於獨木舟、輕艇、帆船、遊艇、滑浪風帆、划艇、龍舟、滑水、直立板、潛水和滑浪運動）、攀石牆、門球場、戶外兵兵球枱及戶外羽毛球場在符合相關規定及限制下可予開放。

任何人身處體育處所內在運動前及運動後須一直佩戴口罩（除淋浴或飲食外），每組不得超過二人以及每組之間須作出有效分隔等。另外，政府要求在可行情況下須確保使用者在進入處所前利用手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記有關人士的姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間。處所的員工亦須每14天進行一次病毒核酸檢測。

【00:40】政府公布，將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求所有確診個案密切接觸者的同住成員，接受強制檢測。

食物及衞生局發言人表示：任何人士若曾與根據《預防及控制疾病規例》（第599A章）第22條接受檢疫的人士（下稱「受檢疫人士」），在其檢疫開始之日或該日之前的14天居於同一居所，並且於該受檢疫人士完成檢疫前得知有關檢疫，便須在得知受檢疫人士須接受檢疫後的兩天內接受檢測，並在接受檢測後的三天內，以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk）向政府報告檢測結果。

【00:10】政府就強制檢測公告刊憲，將7幢大廈納入強制檢測，其中兩幢污水樣本檢測呈陽性，分別為黃埔花園翠楊苑(第 3 期)第 1 座及第4座。另外，任何在1月14日至2月2日期間曾在位於油尖旺亞皆老街8號朗豪坊5樓12-15號舖的Uniqlo Hong Kong, Limited工作或值勤的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於2月4日或之前接受檢測。

強制檢測大廈｜7廈納檢測 黃埔花園三期1座及4座污水呈陽性上榜

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