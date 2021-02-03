新冠肺炎．直播｜一晚3突襲封區　土瓜灣定安大廈D座居民禁足強檢

撰文： 朱海棋 孔繁栩 鄭秋玲 曾凱欣 梁煥敏 勞敏儀 張嘉敏 王潔恩 鄧穎琳 曹家駿 林振華 最後更新日期： 2021-02-03 20:33

疫情仍未穩定，港府預告未來日子至農曆新年前，每日都會封區檢測。 衞生署今日（3日）公布，本港新增19宗確診個，全部是本地個案，7宗無源頭；對上一次「1」字頭是去年11月19日，當日有12宗。

【20:30】政府公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上7時起限制在土瓜灣指明「受限區域」——土瓜灣道78-80W號定安大廈D座，內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（4日）上午約6時30分左右完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日0時30分前接受檢測。

2月3日柴灣限定區域——興華（一）邨美華樓，警方及穿上保護衣人員到場安排。（李澤彤攝）

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新冠疫苗科興疫苗附條件上市申請 獲國家藥監局受理

【19:55】國家藥監局受理科興新冠疫苗附條件上巿申請。

殯儀業界憂紅磡突襲封區 斥政府事前無溝通：囤積遺體放邊？

【19:07】本港新冠肺炎疫情持續，港府在紅磡劃設「指定區域」，令區內居民及殯儀業界擔心，當局隨時突襲封區造成影響。有殯儀業界人士指出，區內有至少50間長生店經營，每日處理約60具遺體，由於現時火葬場服務已爆滿，一旦延期出殯，勢出現骨牌效應，令遺體囤積，「家屬會傷上加傷」。殯儀業界批評，政府至今沒有交代可行方案，建議若封區，可先安排從業員檢測。

復課｜教育局指農曆新年後可全面復課 但前提須全校教職員檢測

【19:02】教育局宣布全港幼稚園及中小學在學校農曆新年假期後的面授課堂安排。

局方表示，考慮了疫情最新發展，衞生專家的意見及學校的準備情況，決定所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）、提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）在學校農曆新年假期後，按校本需要安排更多學生回校，並增加至以不多於全校人數三分一為限，上課時間仍以半天為限。

教育局指，如有學校能安排全校教職員定期每兩星期進行病毒檢測，這些學校有條件全校恢復半天面授課堂。（梁鵬威攝／資料圖片）

局方又稱，根據衞生專家的意見，學校教職員全面和定期進行病毒檢測，可以加強預防病毒感染、對全校師生作出保護，亦減低病毒傳播的風險，有利締造一個更加安全的環境讓學生學習，如有學校能安排全校教職員定期每兩星期進行病毒檢測，這些學校有條件全校恢復半天面授課堂，他們需在全校復課前14天內進行及完成檢測，並向教育局申請。上述安排亦適用於補習學校。

封區檢測｜連續四日突襲 柴灣興華邨美華樓、屯門豐景園一座禁足

【19:00】政府公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上7時起限制在屯門指明「受限區域」——屯門海珠路7號豐景園第一座，內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（4日）上午約7時左右完成此行動。

【19:00】政府公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上7時起限制在柴灣指明「受限區域」——興華（一）邨美華樓，內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（4日）上午約7時左右完成此行動。

【17:10】被問到確診個案減至19宗，張竹君稱「呢兩日係緩和，有些都要睇耐少少，預測唔到疫情走勢，當然想回落，但唔可以輕視，每個個案都可引致爆發，都有過反彈情況。」

【16:46】張竹君表示，就Uniqlo多名員工確診，她指朗豪坊空間大，全港都多人去這些商場，不等於商場有爆發。

本地無源頭個案7宗，包括有家庭主婦、保險經紀、診所人員、廚房員工、學生、保安等，涉及紅磡富業大廈、禮雲大廈、文華閣、嘉寶大廈、摩天大廈，海怡半島美浚閣。

強制檢測大廈｜增7大廈上榜 海怡半島美浚閣、北角半山摩天大廈

【16:46】庾慧玲表示，博愛醫院72歲男病人昨晚心口不適急症室求診，無病徵，送內科及老人科房入院篩查確診新冠肺炎，餘下同病格另6名男病人要檢疫14天，他留醫突然有嘔吐，兩名女護士及一名男護士共3人列密切接觸者須檢疫14天。

新冠肺炎｜新增19宗確診個案、７源頭不明 中環尚至診所護士染疫

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。

新冠肺炎｜66歲男子死後確診 樣本瓶曾滲漏 未及重測在家離世

張竹君表示，今增19宗確診，由＃10513-＃10531，全部本地個案，7人源頭不明；其中66歲確診者是死亡後證實染疫（#10531），其非同住家人早前亦確診。另外有初步確診約20宗。中環尚至醫療的護士確診；旺角朗豪坊Uniqlo多一人染疫，合共4人染疫。

今天強制檢測大廈有7幢，包括上海街647-651號文華閣、通菜街9至15/豉油街23號、紅磡差館里21-27富業大廈、銅鑼灣禮雲大廈1座、上環嘉寶大廈、北角摩天大廈、海怡半島美浚閣。

全港逾千地盤恐成傳播上游 曾爆康城將藍群組 西貢區工人最集中

【16:08】本港第四波新型肺炎疫情持續，將藍隧道、機場三跑等多個建築地盤爆發群組，病毒更傳至社區。專家倡為全港地盤工友做檢測，否則「下游繼續封區，上游繼續開工。」



《香港01》翻查統計處最新數字發現，本港有1,600多個建築地盤、逾9萬名建築地盤工友。當中，曾爆出多個地盤群組的西頁、離島區，均有逾萬名地盤工人。而18區中，西貢區地盤的平均工作人數最高，而該區日出康城、將軍澳藍田隧道地盤均爆發群組感染。

強制檢測｜疑交水喉水當樣本 陳肇始：未遵從強檢通告可罰1萬元

【15:22】新冠肺炎疫情持續，早前政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇透露，有約3%的深喉唾液樣本驗不到人類DNA，懷疑是水喉水。有立法會議員關注問題，向港府提出書面質詢。食物及衞生局局長陳肇始書面回覆稱，如有關人士未按照指引提供檢測樣本，即未遵從強制檢測公告，如沒有合理辯解，可處第3級罰款，即1萬元；指定人員亦可向該人士發出強制檢測令。



另外，當局透露在11月中至1月底，已派發近54萬個樣本瓶，不過只收回48萬個樣本，當中陽性個案有378個，佔0.08%。

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深水埗「明哥」通宵留守店內等檢測：大家配合能盡快消滅疫情

【14:11】政府昨晚（2日）7時突擊圍封深水埗北河街和基隆街一帶進行檢測，「受限區域」內店舖及排檔受影響。當中「北河同行」東主陳灼明（明哥）昨晚派飯後，因要收拾物品，在法例頒布時仍在店內，因而要禁足等待檢測，晚上在閣樓留宿一宵。



亦有商戶一早7時多到場等候解封開檔，一直等到9時多才陸續解封，他透露昨晚「（警員）突然間嚟叫即刻收（排檔），邊收得到」，唯有「是但冚住算」。

「每一個地區突然間封閉嚟做（檢測）都好嘅，希望都能夠搵到隱閉式嘅傳播者，咁就唔使畀佢哋周圍傳播，及早治療咗控制到就好啲，希望大家配合時能夠盡快消滅疫情。」 「北河同行」東主「明哥」陳灼明

強制檢測｜地盤大爆發未納強檢 一文睇清哪些行業要檢測才能開工

【13:44】本港新冠肺炎疫情持續，近月多個工程地盤出現大爆發，將軍澳藍田隧道、中九龍幹線工程、機場三跑至少逾百名地盤工人及相關人士確診，懷疑有患者將病毒帶入社區，令疫情無法制止。



港府由疫情至今，已針對不同行業作出強制檢測公告，或要求持陰性報告才能上班，包括最新的機場工作人員、康文署場地職員、安老院、殘疾人士院舍及護養院員工、的士司機等。惟每當地盤出現多宗確診個案，政府僅要求指定人士強制檢測、檢疫隔離及建議停工等，並未有下令要求全港地盤工人強制檢測才能上班。

【13:24】消息指本港今日新增約20宗新冠肺炎確診案。

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政府「強烈鼓勵」公務員入政府總部須掃安心出行 記者包括在內

【13:23】消息：政府強烈建議公務員明起返工前，須掃瞄安心出行。

政府於11月中推出應用程式「安心出行」。政府發出內部通告指，逐步全面恢復公共服務預期人流增多，及為加大宣傳，「強烈鼓勵」公務員由明日（4日）開始進入政府總部及特首辦、大埔政府合署，要掃瞄「安心出行」，本月16日起擴展到海港政府大樓、旺角、屯門政府合署。通告並強烈呼籲協助所有訪客包括記者和承包商人員下載及使用「安心出行」。

【12:23】食衛局發出公告，指任何在明天起至2月25日，於《機管局條例》第37條指明的機場範圍內工作的員工；以及計劃在3月1 日至31日在機場範圍內工作的人員，均須在明天起至本月25日期間，進行強制檢測。

【11:58】政府公布，在佐敦指明「受限區域」中，有超過300名居民接受檢測，當中發現有一宗不確定性的個案，需要由衞生防護中心作進一步跟進，有關個案現正待衞生防護中心安排入院。

【11:46】消息指，教育局正研在愎課後，教師須每兩周須強檢一次。

【10:13】政府指，截至上午10時，深水埗限制區內發現約有13人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷相關宣告。政府希望沒有應門的180多戶居民，在看到政府張貼的告示，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

封區檢測｜曾祈殷促加強地盤篩查截傳播上游 業界倡先針對大地盤

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【09:15】醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在香港電台節目《千禧年代》表示，確診宗數趨勢是向下走，希望在農曆年前降至單位數，但始終有源頭不明個案。他關注，現時潛在爆發點是工地，應加強做工友篩查，免伸延帶到社區，否則是「下游繼續封區，上游繼續開工。」香港營造師學會會長謝偉正表示，支持政府加強建造業檢測，惟估計有50萬從業員，建議先針對規模大、人數多的地盤。

呼吸系統專科醫生梁子超在商台節目則表示，突襲封區可檢測的人數不多，因此對控制疫情沒有特別功效，又指本港確診個案正在下跌，因此圍封找到的個案一定會比較少，強調圍封措施目的不是達到「零確診」，而是應該不讓檢測目標離開；他又指，若大廈的高危因素不能解除，疫情可能會隨時爆發，市民應以為做過檢測就等如不再受感染。

封區檢測｜天恒邨恒樂樓270人、深水埗1600人檢測 均無發現確診【08:44】政府指至上午約七時，天水圍受限區域完成強制檢測行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測，由二月二日至今日凌晨二時，約270名居民於「受限區域」內的臨時採樣站或設於天恒邨恒樂樓的檢測站接受檢測，當中沒有發現確診個案。



【07:38】政府發聲明，指已完成佐敦「受限區域」（長樂街23至27號、長樂街22至28號、志和街13號及彌敦道322-326A號）強制檢測行動，正確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測，將另行公布解封時間。

截至凌晨零時，超過300名居民接受了檢測，當中有部分樣本檢測結果仍在核實。此外，政府又派員到訪約150戶，約50戶沒人應門。政府指佐敦「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

▼2月2日 佐敦長樂街一帶封區強制檢測▼

【07:00】政府發聲明，指已完成深水埗「受限區域」（介乎基隆街239-263號、南昌街89號、大南街256-280號、北河街60-74號一帶範圍內17幢大廈）強制檢測行動，正確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測，將另行公布解封時間。

截至凌晨二時，約1600名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約860戶，約200戶沒人應門。政府指深水埗「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

【01:30】在深水埗受限區域，一名少數族裔疑因與警察發生爭執，懷疑未經許可在封鎖區中遊蕩有關，被警員帶走。

▼2月2日 深水埗北河街一帶封區強制檢測▼

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▼2月2日 天恒邨恒樂樓封區強制檢測▼

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▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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(《香港01》製圖 )

【01:25】再多3間曾有確診患者光顧的食肆上榜，分別是北角大興樓地下「包點達人」、 樂富廣場「點出色」，以及屯門愛定商場大家樂。

至於商場及大廈方面，今日新增的名單中，有確診者曾到訪東薈城第1期、灣仔英皇駿景酒店，至於黃大仙中心北館、旺角朗豪坊，再有確診者於潛伏期間到訪。

確診食肆｜再多3餐廳上榜 有患者曾光顧屯門愛定商場大家樂

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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【01:20】衞生防護中心晚上更新確診患者住所及行蹤，港府於晚上突擊封區的佐敦長樂街及深水埗大南街指定區域，該幾個區內於周二(2月2日)原來已錄得一共三人確診。另外，多個屋邨出現連橫確診個案，分布於牛池灣彩輝邨出現3宗個案、天水圍天恩邨的2宗個案及堅尼地城如意大樓的兩宗個案。

旺角朗豪坊Uniqlo爆疫

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【01:15】政府正式公布，周四起(2月4日)可重開指定戶外體育處所，即運動場的跑道、網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校、無線電控制模型飛機場、海上活動中心（包括但不限於獨木舟、輕艇、帆船、遊艇、滑浪風帆、划艇、龍舟、滑水、直立板、潛水和滑浪運動）、攀石牆、門球場、戶外兵兵球枱及戶外羽毛球場在符合相關規定及限制下可予開放。

任何人身處體育處所內在運動前及運動後須一直佩戴口罩（除淋浴或飲食外），每組不得超過二人以及每組之間須作出有效分隔等。另外，政府要求在可行情況下須確保使用者在進入處所前利用手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記有關人士的姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間。處所的員工亦須每14天進行一次病毒核酸檢測。

【00:40】政府公布，將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求所有確診個案密切接觸者的同住成員，接受強制檢測。

食物及衞生局發言人表示：任何人士若曾與根據《預防及控制疾病規例》（第599A章）第22條接受檢疫的人士（下稱「受檢疫人士」），在其檢疫開始之日或該日之前的14天居於同一居所，並且於該受檢疫人士完成檢疫前得知有關檢疫，便須在得知受檢疫人士須接受檢疫後的兩天內接受檢測，並在接受檢測後的三天內，以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk）向政府報告檢測結果。

【00:10】政府就強制檢測公告刊憲，將7幢大廈納入強制檢測，其中兩幢污水樣本檢測呈陽性，分別為黃埔花園翠楊苑(第 3 期)第 1 座及第4座。另外，任何在1月14日至2月2日期間曾在位於油尖旺亞皆老街8號朗豪坊5樓12-15號舖的Uniqlo Hong Kong, Limited工作或值勤的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於2月4日或之前接受檢測。

強制檢測大廈｜7廈納檢測 黃埔花園三期1座及4座污水呈陽性上榜

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