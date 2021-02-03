政府「強烈鼓勵」公務員入政府總部須掃安心出行　記者包括在內

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-03 15:31

政府於11月中推出應用程式「安心出行」。政府發出內部通告指，逐步全面恢復公共服務預期人流增多，及為加大宣傳，「強烈鼓勵」公務員由明日（4日）開始進入政府總部及特首辦、大埔政府合署，要掃瞄「安心出行」，本月16日起擴展到海港政府大樓、旺角、屯門政府合署。通告並強烈呼籲協助所有訪客包括記者和承包商人員下載及使用「安心出行」。

第二階段擴至多個政府合署

政府通告指，強烈鼓勵（strongly encourage）公務員使用「安心出行」，首階段會於2月4日起在政府總部及特首辦、大埔政府合署落實；第二階段會於2月16日起擴展到海港政府大樓、旺角政府合署、屯門政府合署。為配合使用「「安心出行」，在主要入口的大堂或公共區域，會設置等候和下載區，準備告示和指示牌，實施人群控制安排。

▼感染風險通知流動應用程式「安心出行」▼

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記者如拒用「安心出行」 須記錄人數

該通告指，評估試驗計劃初期會蒐集統計數據，記錄所屬的部門，不涉個人資料。不過出於任何原因不使用「安心出行」人士，會單獨處理（separate arrangements to handle）。在試行計劃初期，雖然不會嚴格要求使用，但強烈呼籲協助所有訪客包括記者和承包商人員使用。如記者進入時不使用「安心出行」仍可放行，但要記錄相關人數。

政府指會在評估試驗計劃實施情況後，考慮擴展到其他部門，呼籲部門盡早做好準備。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼