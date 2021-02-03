DONKI小西灣店明開幕　兩年第7間　買櫻花回家過年賞櫻100元有找

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-03 20:37

驚安之殿堂DON DON DONK「疫市」再擴展，開設第7間分店。在新冠肺炎肆之下，不少港人均選擇購買熟食或食材回家享用。日本「過江龍」超市DON DON DONKI來港將近兩年港九新界開設多所分店，成為逆市中少有「站得住腳」的新零售商。超市將於明日（4日）早上10時於小西灣開設新分店，新分店將會與其他分店一樣出售日本食品及家居用品等，公司表示部份產品將會有新店限時優惠，折扣高達40%。

DONKI在新年時均會推出各種不同的福袋，除了一些熱賣的化妝用品、食品福袋外，DONKI今次更首次在本港推出成人福袋，在香港中實屬罕見。而由於疫情在全球仍然大爆發，相信今年仍然難以到日本旅遊看櫻花，DONKI於是決定將日本櫻花帶到香港，消費者可花不足一百元，就可以在家中賞櫻，望梅止渴。

由日本直送的櫻花品種「啟翁櫻」，售價為98元一支，擺放在家中種植，感受日本賞櫻的感覺。（張浩維攝）

疫情下，港府推出一項又一項的人流限制措施，以及晚間食肆堂食禁令，零售業大受影響，擔心長此下去經營困難。但來港不足兩年的DON DON DONKI卻在逆境期間在不斷開新店，算是疫情下少見，超市將於明日（4日）早上10時於小西灣開設新分店，疫情期間，超市會縮短營業時間，由早上七時開至凌晨一時。

此外，新分店將會與其他分店一樣出售日本食品、個人用品及家居用品等。分店的熟食區會比其他分店更大，並首次推出即叫即製食物。新店有新張優惠，部份產品比較其他分店有超過40%折扣。

在港比較少見的成人福袋，DONKI發言人表示有關禮盒於昨日才正式到港，將於明日發售。（張浩維攝）

不少香港人喜歡到日本旅遊，疫情影響下卻成為了奢想。日本的賞櫻期將至，記者發現DONKI新引入日本直送每一支售價98元的啟翁櫻花，消費者可入貨在農曆新年作年花之用，亦同時可回憶一下到日本賞櫻的旅遊時光。此外，店內的擺放了不少日本直送禮盒，但現場所見，價錢及款式跟其他類似的日本零食品店差不多。

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另外，DONKI亦首次推出成人福袋，價錢為100多元至300多元，禮盒包裝已經寫上內裏的產品，主要是避孕套及情趣用品。場內亦有部份只出售1元的產品，分別擺放在限定價錢售貨區及文具部。被問到今年會否於香港再到開分店，公司發言人表示今年仍會有新動向，但新分店將位於那個地區，現時不便透露。