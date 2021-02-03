封區檢測｜連續四日突襲　柴灣興華邨美華樓、屯門豐景園一座禁足

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-03 20:33

政府連續第四日出手突襲封區，今日（3日）傍晚7時宣布柴灣興邨美華樓、屯門豐景園第一座列為「受限區域」，晚上8時半更圍封土瓜灣定安大廈D座，區內人士需「禁足」，逗留其處所並接受強制檢測，直至區內所有人士完成檢測，而檢測結果亦獲大致確定方可離開，土瓜灣的行動預計明日（2月4日）上午約六時半完成，另外兩區就預計七時左右完成行動。

柴灣興華(一)邨美華樓接近晚上7時，有政府人員指美華樓「有入無出」，而警方7時正就開始圍封大廈，現場有3部警車過百名警員協助。美華樓居民許先生表示，早前得知有居民確診後，區議員已經通知住戶到樓下球場檢測，未料到大廈會突然被圍封，認為只有一人確診，無必要圍封整棟大廈。他又說，剛巧購買薯片回家時，眼見大廈被圍封感到無奈，「我都知入返去其實冇乜嘢，但係咁多人圍住行過去，又唔知點咁，聽日返工唔使驚嘅，老細睇到新聞唔會怪我。」

許先生指，早前有同廈居民確診時，區議員已通知住戶檢測，認為當局無必要圍封大廈。（梁煥敏攝）

另一居民則説，由於現時多區出現確診個案，剛巧同一大廈內有居民確診，早已有心理準備大廈突然被圍封，「政府做嘢亂咁嚟，估到啦！」但她對檢測後所派發的物資有所意見，「其實使鬼比公仔麵我，我屋企有七個人，靠你幾包麵就嘥氣。」

居民廖小姐原定放工後回家到樓下球場檢測，但被家人通知大廈被圍封，感到無奈，「我原本都諗住去檢測㗎啦，點知佢突然間封屋企，反而唔知去唔去好。」她說，對大廈突然被圍封有點錯愕，但不感太意外，同樣對物資有所意見，「嗰幾包麵就真係有啲浪費啦⋯⋯」另外，記者發現，居民每次進行檢測後，將會被獲派一盒50個的香港製造口罩。

廖小姐原定放工後回家到樓下球場檢測，但被家人通知大廈被圍封，感到無奈。（梁煥敏攝）

另外，被圍封的興華邨美華樓，有居民於商場大快活購買盆菜，有職員一度想進入大廈進行交收，無奈大廈被圍封，她左顧右盼，顯得有點無奈，經過一番講解後，有警員方願意外賣帶到客人手上，她一險興奮地離開，「頭先係有啲緊張，好彩警察叔叔好好人幫我拎上去，我可以返去做嘢。」

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翻查資料，過去14日柴灣興華(一)邨美華樓有1人確診，患者為70歲女士（編號：10488）感染源頭不明；屯門豐景園1座則有一名37歲男患者（編號：10452），他是近日爆疫工地機場三跑工人。

當局本周連番主動出擊，周日突襲藍田麗港街第5座及第7座；周一擴大封鎖地區，圍封尖沙咀彌敦道金鑾大廈、元朗安興街好彩洋樓、九龍城馬頭圍道隆基大樓及油麻地新填地街、眾坊街及永星里一帶；周二就波及天水圍天恒邨恒樂樓、佐敦長樂街、志和街及彌敦道一帶及深水埗基隆街、南昌街、大南街、北河街範圍共17幢大廈。

政務司司長張建宗日前已預告，突擊行動會維持至年廿九（10日），每日圍封地區亦可能多於一區。