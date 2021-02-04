新冠肺炎．最新｜三個受限區域解封　屯門豐景園現一宗初步確診

撰文： 朱海棋 黃金棋 歐陽德浩 陳家怡 陳淑霞 鍾妍 王潔恩 張嘉敏 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-04 11:54

疫情仍未穩定，港府預告未來日子至農曆新年前，每日都會封區檢測。 政府清晨發聲明，指已先後完成土瓜灣及柴灣受限區域強制檢測行動，分別約241及約1820名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。至早上7時20分，政府指已完成屯門受限區域檢測行動，約487人交樣本，惟部分結果仍待核實。

【07:20】政府發聲明，指已完成屯門受限區域（即屯門海珠路7號豐景園第一座）強制檢測行動，截至今日凌晨二時，約487名居民接受檢測，當中有少部分樣本檢測結果仍在核實中。此外，政府又派員到訪約256戶，約28戶沒人應門。

政府將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

【07:00】政府發聲明，指已完成柴灣受限區域（即柴灣環翠道11號興華（一）邨美華樓）強制檢測行動，截至今日凌晨二時，約1820名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約760戶，約38戶沒人應門。

政府將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

+ 3 + 3 + 3

【06:36】政府發聲明，指已完成土瓜灣受限區域（即土瓜灣土瓜灣道78-80W號定安大廈D座）強制檢測行動，截至今日零時三十分，約241名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約108戶，約8戶沒人應門。

政府將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

2月3日晚上突擊封區情況：

【00:45】衛生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，太子聯合廣場好彩海鮮酒家成「上榜」食肆。

另外，有一名新確診的患者，報稱出現病徵前兩天曾到訪7幢大廈，當中有6幢位於紅磡區內，包括兩座半島豪庭，與其居住的紅磡富業大廈距離不遠，未知是否和其職業有關。《香港01》已向衛生防護中心查詢，正待回覆。

確診食肆｜聯合廣場好彩海鮮酒家上榜 有患者報稱3日到訪7大廈

過去14天患者住所及到訪地點行蹤：

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【00:30】衞生防護中心晚上更新確診患者住所，曾被突襲封區的新填地街及長樂街，雖然日前解封時公布零確診，但新增患者中再有人報稱曾居於該處，可能是於圍封前已送院但未確診個案。

確診大廈｜有患者報稱住恒大 新填地街、長樂街封區範圍有患者

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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