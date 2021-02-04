新冠肺炎．最新｜政府再突擊封區　三區大廈居民須強制檢測

撰文： 朱海棋 黃金棋 歐陽德浩 陳家怡 陳淑霞 鍾妍 王潔恩 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-04 02:00

疫情仍未穩定，港府預告未來日子至農曆新年前，每日都會封區檢測。衞生署昨日（3日）公布新增19宗確診個案，全部是本地個案，7宗無源頭；對上一次「1」字頭是去年11月19日，當日有12宗。 港府昨晚再突擊封區，受影響須禁足檢測的地方，分別是屯門豐景園一座、柴灣興華邨美華樓、土瓜灣定安大廈D座。當局預料圍封行動在周四(4日)早上6時半至7時便完成。

2月3日晚上突擊封區情況：

+ 3 + 3 + 3

【00:45】衛生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，太子聯合廣場好彩海鮮酒家成「上榜」食肆。

另外，有一名新確診的患者，報稱出現病徵前兩天曾到訪7幢大廈，當中有6幢位於紅磡區內，包括兩座半島豪庭，與其居住的紅磡富業大廈距離不遠，未知是否和其職業有關。《香港01》已向衛生防護中心查詢，正待回覆。

確診食肆｜聯合廣場好彩海鮮酒家上榜 有患者報稱3日到訪7大廈

過去14天患者住所及到訪地點行蹤：

+ 28 + 28 + 28

【00:30】衞生防護中心晚上更新確診患者住所，曾被突襲封區的新填地街及長樂街，雖然日前解封時公布零確診，但新增患者中再有人報稱曾居於該處，可能是於圍封前已送院但未確診個案。

確診大廈｜有患者報稱住恒大 新填地街、長樂街封區範圍有患者

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

昨日總覽：

新冠疫苗｜科興未交第三期臨床報告 衞生署指對方允諾盡快提交

康文署2月9日重開部分戶外場地 較原定時間遲5日

封區檢測｜突襲圍封三區 興華邨、豐景園、定安大廈住戶須禁足

新冠疫苗科興疫苗附條件上市申請 獲國家藥監局受理

殯儀業界憂紅磡突襲封區 斥政府事前無溝通：囤積遺體放邊？

復課｜教育局指農曆新年後可全面復課 但前提須全校教職員檢測

封區檢測｜連續四日突襲 柴灣興華邨美華樓、屯門豐景園一座禁足

新冠疫苗｜10間體育館改為接種中心 政府補貼機構至少三分一成本

新冠肺炎｜麵店疫下逾10分店執剩1間 餐飲業促放寬准外出團年

強制檢測大廈｜增7大廈上榜 海怡半島美浚閣、北角半山摩天大廈

新冠肺炎｜新增19宗確診個案、７源頭不明 中環尚至診所護士染疫

新冠肺炎｜66歲男子死後確診 樣本瓶曾滲漏 未及重測在家離世

全港逾千地盤恐成傳播上游 曾爆康城將藍群組 西貢區工人最集中

防疫抗疫基金｜逾2.8萬間食物業界獲政府批出資助 共涉37.5億元

深水埗「明哥」通宵留守店內等檢測：大家配合能盡快消滅疫情