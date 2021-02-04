新冠肺炎．直播｜今增22宗確診　屯醫67歲確診翁離世

撰文： 朱海棋 黃金棋 歐陽德浩 陳家怡 陳淑霞 鍾妍 王潔恩 張嘉敏 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-04 16:31

疫情仍未穩定，港府預告未來日子至農曆新年前，每日都會封區檢測。本港昨日（3日）新增19宗新冠肺炎確診個案，是兩個半月以來的新低。不過衞生防護中心昨預告，昨下午已有約20宗初步陽性個案，今日確診數字或回升。 政府清晨發聲明，指已先後完成土瓜灣、屯門及柴灣3個「受限區」的區域強制檢測行動，合共為2,548名居民接受檢測，在屯門豐景園一座「受限區」發現一宗初步陽性個案，中斷近日突襲封區檢測均「食白果」情況。

【15:46】消息指，今日新增約20宗確診。

【15:14】屯門醫院發言人公布，一名確診感染2019冠狀病毒病病人今日離世。涉事67歲男病人（個案編號：#5735）於去年11月23日因為發燒及氣喘入住屯門醫院，其後確診。病人經治療後，病毒抗體呈陽性，衞生署於1月25日為他解除隔離令。由於病人情況持續惡化，延至今日早上6時8分離世。

教師檢測可申全校復課 何栢良：成效低 建議居「疫廈」師生留家

【12:27】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日指，學校老師定期檢測的成效很低，兩星期才檢測一次並不理想。他建議如有師生居住的大廈有確診者，或曾到訪相關地方，由於有潛在暴露風險，就要留家自我監察，相信可以將影響減至最低。

封區檢測｜突襲封三區屯門豐景園揪出1初確診 3人未檢測各罰5千

【11:44】港府昨晚（4日）再突襲封區，封鎖柴灣興華（一）邨美華樓、土瓜灣定安大廈D座及屯門豐景園第一座，共三幢大廈，要求居民強制檢測。政府公布，3個行動中共動員990名政府人員，檢測2,548名居民，其中屯門「受限區」發現一宗初步確診個案，是近日封區首次找出懷疑染疫人士，政府亦派員向1,844戶「拍門」，當中74戶無人應門。柴灣興華邨美華樓亦有3名居民遭發現未按時檢測，各被罰款5,000元。

2月3日晚上突擊封區情況：

港府今起「強烈建議」入政總掃安心出行 首日有公務員臨場裝APP

【11:36】隨政府1月28日恢復部分基本服務，進入政府總部的人士或有所增加，港府以先導計劃形式，「強烈建議」由今日（4日）起，所有進入添馬政府總部的公務員及公眾人士，使用「安心出行」程式掃描二維碼。



有到政總上班的公務員表示，於現場花費約5分鐘下載程式及掃描二維碼，質疑程式記錄功能與員工證功能有重疊。亦有公務員指，「安心出行」使用率較低，認為由公務員開始使用，能夠回饋意見給開發團隊，幫助改善程式。

▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

+ 5 + 5 + 5

復課│中學校長明言定期檢測做成師生矛盾 寧選擇三分一學生回校

【10:14】教育局昨日（3日）指出，所有幼稚園及中小學、補習學校在農曆新年假期後，面授課堂時間可增加至以不多於全校人數三分一為限，上課時間仍以半天為限；如果學校能安排全校教職員在復課前14天內完成檢測，並定時接受檢測，可向教育局申請全校恢復半天面授課堂。



有中學校長批評，定期檢測安排會令校方疲於奔命，製造大量、不斷重複的行政混亂，而且亦會做成師生矛盾，對學校做成滋擾，令資源及人手轉移追蹤至有否檢驗而非教學；而且學校亦需每隔兩星期，等待檢測結果才能決定或獲批評是否能繼續返校，對教學做成不穩定，寧可只讓三分之一學生回校了事。

有校長相信疫情平復檢測與否亦復課 僅老師檢測是「幻影式安全」

另有校長坦言不明白教育局邏輯，並認為如農曆新年疫情反彈，假期後的大環境不會是最安全；但如疫情回到第四波前情況，相信「檢唔檢測都復課」。他又指，如檢測不配合其他防疫措施，只是老師進行檢測亦僅是「幻影式安全」。

▼1月11日起可學校可安排六分之一學生回校▼

+ 18 + 18 + 18

【07:20】政府發聲明，指已完成屯門受限區域（即屯門海珠路7號豐景園第一座）強制檢測行動，截至今日凌晨二時，約487名居民接受檢測，當中有少部分樣本檢測結果仍在核實中。此外，政府又派員到訪約256戶，約28戶沒人應門。

政府將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

【07:00】政府發聲明，指已完成柴灣受限區域（即柴灣環翠道11號興華（一）邨美華樓）強制檢測行動，截至今日凌晨二時，約1820名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約760戶，約38戶沒人應門。

政府將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

+ 3 + 3 + 3

【06:36】政府發聲明，指已完成土瓜灣受限區域（即土瓜灣土瓜灣道78-80W號定安大廈D座）強制檢測行動，截至今日零時三十分，約241名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約108戶，約8戶沒人應門。

政府將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

2月3日晚上突擊封區情況：

【00:45】衛生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，太子聯合廣場好彩海鮮酒家成「上榜」食肆。

另外，有一名新確診的患者，報稱出現病徵前兩天曾到訪7幢大廈，當中有6幢位於紅磡區內，包括兩座半島豪庭，與其居住的紅磡富業大廈距離不遠，未知是否和其職業有關。《香港01》已向衛生防護中心查詢，正待回覆。

確診食肆｜聯合廣場好彩海鮮酒家上榜 有患者報稱3日到訪7大廈

過去14天患者住所及到訪地點行蹤：

+ 28 + 28 + 28

【00:30】衞生防護中心晚上更新確診患者住所，曾被突襲封區的新填地街及長樂街，雖然日前解封時公布零確診，但新增患者中再有人報稱曾居於該處，可能是於圍封前已送院但未確診個案。

確診大廈｜有患者報稱住恒大 新填地街、長樂街封區範圍有患者

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

昨日總覽：

新冠疫苗｜科興未交第三期臨床報告 衞生署指對方允諾盡快提交

康文署2月9日重開部分戶外場地 較原定時間遲5日

封區檢測｜突襲圍封三區 興華邨、豐景園、定安大廈住戶須禁足

新冠疫苗科興疫苗附條件上市申請 獲國家藥監局受理

殯儀業界憂紅磡突襲封區 斥政府事前無溝通：囤積遺體放邊？

復課｜教育局指農曆新年後可全面復課 但前提須全校教職員檢測

封區檢測｜連續四日突襲 柴灣興華邨美華樓、屯門豐景園一座禁足

新冠疫苗｜10間體育館改為接種中心 政府補貼機構至少三分一成本

新冠肺炎｜麵店疫下逾10分店執剩1間 餐飲業促放寬准外出團年

強制檢測大廈｜增7大廈上榜 海怡半島美浚閣、北角半山摩天大廈

新冠肺炎｜新增19宗確診個案、７源頭不明 中環尚至診所護士染疫

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防疫抗疫基金｜逾2.8萬間食物業界獲政府批出資助 共涉37.5億元

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