社民連示威用黑棺材被毀　六旬漢罪成　官斥阻市民遊行權利囚3周

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-04 14:39

反修例風波激起「黃藍之爭」，社民連前年國慶日在灣仔發起遊行，部份人士並抬著一個黑色道官棺材，惟途中遭一名六旬漢持傘衝擊，令棺材倒下損毀。六旬漢早前被判刑事毁壞罪成，還柙至今（4日）在東區裁判法院判刑。裁判官直斥他以暴力阻止其他市民行使集會遊行的權利，其悔意流於表面，決定判處他入獄3周和向社民連賠償300元。

求情指社民連拾起棺材繼續行

被告孫國榮(65歲)被裁定於2019年10月1日，在灣仔損毀一個屬於社民連的黑色道具棺材。

辯方求情時指，被告的罪行屬同類案件中較輕微，社民連案發後已拾起棺材繼續遊行，他亦已還柙兩周，受到應有的懲罰，現已得到女友和家人的支持，希望法庭能考慮到其年紀及正面的報告，判處較短監禁刑期，讓他能早日重投社會生活和工作。

官批被告以暴力阻市民遊行

裁判官林希維駁斥被告是經審訊後被定罪，並非認罪存悔意，又批評被告暴力阻止其他市民行使遊行集會的權利。

林官續指，本案有兩項加刑因素，包括被告非單獨行事，並以雨傘作為武器或工具，刑毀社民連的遊行道具、製造混亂，期間更有警員及社民連成員倒地，認為被告手持武器，較同案另一名獲判感化的被告案情更嚴重。另外，被告有16次出庭紀錄，18次被定罪，最後一次更是案發前不久，直斥被告的悔意流於表面，決定以4周監禁為量刑起點，考慮到被告願賠償社民連300元，故扣減他一周刑期。

案件編號：ESCC363/2020