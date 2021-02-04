司機家藏30枚煙霧彈及爆炸原料　官稱或有機會令騷亂升溫　囚38月

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-04 16:58

警方前年8月突擊搜查一個天水圍單位時，搜出逾30枚煙霧彈及其他爆炸物原料，起重機司機早前承認管有爆炸品，及管有物品意圖損毀財產罪。法官今日（4日）判刑指，當時社會正值動盪，示威不時演變成暴力，亦有人會使用汽油彈等作武器，涉案物品有機會令騷亂情況升溫，最終判他囚38個月。

被告盧俊希（24歲，起重機司機），控罪指他於2019年8月1日在天瑞邨瑞滿樓一個單位內管有硝酸鉀、蔗糖、碳酸鎂、碳酸氫鈉的混合物。他另被指管有酒精、打火機油、火柴等物品。

報告指被告無暴力傾向

法官祁士偉早前為他索取心理及背景報告，辯方今日進一步求情指，報告顯示被告沒有暴力傾向、沒有心理病、重犯機會低，望法庭予以輕判。

案發時正值社會動盪

法官指，本案物品可引致起火損壞財物，加上事發時的情況正值社會動盪，當時經常出現遊行示威，亦有示威最終演變成暴力，有人甚至會使用尖銳的物品及汽油彈等作武器。

物品有機會令情況升溫

法官引述案例指出此類控罪要判處阻嚇刑罰，考慮到涉案物品的數量、物品可引致爆炸、起火，直指涉案物品有機會令騷亂情況升溫。不過，考慮到物品在被告住所搜出，而非在示威現場，存放在較為安全的環境，但仍不能忽視涉案物品若一併使用，能令效果倍增。

被告筆記簗有化學方程式

案情指，被告當日在天水圍巴士站被警方截停，而警方出示搜查令後，被告帶警員到家中進行搜查，警方搜出涉案物品，以及被告的筆記簿，筆記內寫有中文化學物質及百分比等的化學方程式。

案件編號：DCCC 909/2019