封區檢測｜連續五日突襲！　晚上7時圍封油麻地碧街多幢大廈

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-04 19:32

政府連續第五日突擊封區，今日（4日）傍晚7時宣布油麻地碧街、東安街、登打士街及廣東道內的多幢大廈，列為「受限區域」。區內人士要「禁足」，逗留其處所並接受強制檢測，直至區內所有人士完成檢測，而檢測結果亦獲大致確定方可離開，行動預計明日（2月5日）上午約7時完成。

▼2月3日，深水埗北河街和基隆街一帶唐樓突襲封區解封情況▼

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今日圍封地區包括油麻地碧街7A-27A號、東安街2-50號、廣東道833-889號及登打士街10-16號。

近14日碧街13至27號，共有22名住客及3名到訪者確診，8宗源頭不明，餘下17宗都有源頭；廣東道833-889號就無確診者，不過511至816號，共有6名住客確診，能夠追蹤感染源頭及無源頭患者各有3人。登打士街及東安街就無確診者

當局本周開始連番主動出擊，周日突襲藍田麗港街第5座及第7座；政務司司長張建宗周一預告，每日圍封地區可能多於一區，並維持至年廿九（10日）後，當日起至昨日每日都突擊三區，周一圍封尖沙咀彌敦道金鑾大廈、元朗安興街好彩洋樓、九龍城馬頭圍道隆基大樓及油麻地新填地街、眾坊街及永星里一帶。

周二就波及天水圍天恒邨恒樂樓、佐敦長樂街、志和街及彌敦道一帶及深水埗基隆街、南昌街、大南街、北河街範圍共17幢大廈；周三進駐柴灣興華（一）邨美華樓、屯門豐景園第一座及土瓜灣定安大廈D座。