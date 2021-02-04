巴裔少女疑遭兄父性侵　看節目被父摸全身　夜深兄爬床強姦雞姦

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-04 19:04

巴基斯坦裔少女隨家人來港定居，稱她在約13歲起，先後遭父親及兄長侵犯。父親涉兩度對她上下其手，直至她在父親面前向母親投訴，父親才罷手。惟之後其兄長亦涉強姦和雞姦她，更在她生日當天，強行脫去她的褲子，摸她的屁股。少女被兄長強姦後，曾萌生自殺念頭，並想到天台一躍而下，但因天台屬他人擁有，未能進入，最後打消念頭。少女最終報警。巴籍父子否認強姦、未經同意下肛交及非禮等5項罪，案件今（4日）在高等法院受審。

事主與兄在巴基斯坦出生

被告為兩父子，首被告(18歲，學生)為事主X的兄長，被控一項強姦、一項未經同意下肛交和一項非禮罪。次被告(40歲，無業)為X的父親，被控兩項非禮罪。案發於2017年7月至2019年3月間，事主X介乎13至15歲，地點均為他們一家於長沙灣的住所。

控方讀出開案陳詞，指X的父母在巴基斯坦結婚，母於當地誕下X的兄長和X。父親因工作關係返港，X和兄長之後亦來港定居。

X床上看節目遭父摸全身

首次侵犯事件發生於2017年，當時X在床上看節目，而父親則撫摸X的全身，包括摸X的胸部和私處。X嘗試捉住父親的手但不果。父親再於2018年重施故技，並用手指插X的下體。

雖然父親曾叮囑X不把事件告知他人，但X仍在父親面前，把事件告知母親。父親承認此事，並自此沒再侵犯X。

被兄強姦感噁心

X的兄長則於2018年時，於深夜時分到X的床上，把陽具插入X的下體。期間X曾著兄長離開及推開他。X被強姦後感到噁心，想到天台跳樓自殺，但因天台屬他人屬有，她未能到天台而作罷。

兄深夜爬上床雞姦

兄長又於2019年初，於深夜時份到X的床上，脫去X的褲子，並把陽具插入X的肛門。此外，兄長亦於2019年X生日當天，突然走向正臥在沙發看電視的X，脫去其褲子，摸她的臀部數秒。X大怒，大喊著兄長停手，兄長停手後離家。

惟事件最終曝光，輾轉報警。同時，父親以2019年3月11日到警署報稱妻女失蹤，於翌日被捕，兄長亦於同日被捕，兩人在警誡下均否認指控。

案件編號：HCCC80/2020